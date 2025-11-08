PVN rao bán phần vốn tại nhà phân phối Apple Việt Nam

Nếu thương vụ diễn ra thành công tại mức giá 36.500 đồng/cổ phiếu, PVN dự kiến thu về gần 1.000 tỷ đồng từ việc thoái toàn bộ 23% vốn tại Petrosetco.

PVN muốn thu về ít nhất 909 tỷ đồng từ việc bán 23% vốn Petrosetco. Ảnh: PVN.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) vừa thông báo kế hoạch đấu giá toàn bộ cổ phần của Tổng CTCP Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí - Petrosetco (HoSE: PET) do Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam - PVN) sở hữu.

Theo đó, PVN sẽ chào bán hơn 24,9 triệu cổ phiếu PET, tương đương hơn 23% vốn điều lệ Petrosetco, với giá khởi điểm 36.500 đồng/cổ phiếu.

Phiên đấu giá dự kiến diễn ra lúc 9h ngày 11/12, dành cho tổ chức và cá nhân trong nước. Tổng giá trị thu về tối thiểu ước tính hơn 900 tỷ đồng .

Đóng cửa phiên giao dịch tuần này, cổ phiếu PET giao dịch quanh mức 30.100 đồng/cổ phiếu thấp hơn khoảng 18% so với giá khởi điểm PVN đưa ra trong phiên đấu giá. Trước đó, mã chứng khoán này từng đạt đỉnh 41.300 đồng/cổ phiếu vào giữa tháng 8, mức cao nhất trong hơn 3 năm qua.

Petrosetco là đơn vị thành viên của Petrovietnam, hoạt động trong nhiều lĩnh vực như phân phối sản phẩm công nghệ, cung ứng hậu cần, dịch vụ đời sống, vận hành tòa nhà và bất động sản. Doanh nghiệp cũng là nhà phân phối chính thức của nhiều thương hiệu công nghệ lớn như Apple, Nokia, Realme…

Theo báo cáo tài chính quý III/2025, Petrosetco ghi nhận doanh thu gần 5.480 tỷ đồng , giảm nhẹ so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, doanh thu tài chính tăng mạnh lên gần 153 tỷ đồng , gấp gần 3 lần, chủ yếu nhờ lãi tiền gửi, tiền cho vay và đầu tư chứng khoán. Nhờ đó, lợi nhuận sau thuế quý III của công ty đạt 145 tỷ đồng , tăng gần 95% và mức cao nhất kể từ năm 2022.

Lũy kế 9 tháng, PET đạt doanh thu thuần 14.200 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 248 tỷ đồng (+56%). Doanh nghiệp đã vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2025 đặt ra vào đầu năm là 244 tỷ đồng chỉ sau 9 tháng.

Bên cạnh PET, Petrovietnam cũng đang triển khai thoái vốn tại CTCP Thương mại và Dịch vụ Dầu khí Việt Nam (PVTS) và CTCP Phát triển Đông Dương Xanh (GID).

PVTS có vốn điều lệ 300 tỷ đồng , PVN hiện nắm 35% vốn. Tại thông báo đấu giá, PVN cho biết mức giá khởi điểm là 9.200 đồng/cổ phiếu.

Trong khi đó, GID có vốn điều lệ hơn 235 tỷ đồng và PVN sở hữu gần 37% vốn. Mức giá khởi điểm PVN chào bán đấu giá là 19.100 đồng/cổ phiếu.

Hoạt động thoái vốn này nằm trong Đề án cơ cấu lại Petrovietnam đến năm 2025, theo đó tập đoàn sẽ rút khỏi các lĩnh vực ngoài ngành, tập trung nguồn lực cho thăm dò, khai thác, chế biến dầu khí và năng lượng đều là các mảng cốt lõi của PVN.