Đại học Quốc gia Singapore muốn bán 500 triệu USD danh mục đầu tư

Đại học Quốc gia Singapore (NUS) đang thoái vốn ít nhất 500 triệu USD khỏi các quỹ tư nhân và bất động sản, nhằm cải thiện thanh khoản và cân bằng lại quan hệ với Trung Quốc.

NUS được cho là đang đàm phán bán một phần danh mục đầu tư. Ảnh: SCMP.

NUS hiện quản lý tổng quỹ và dự trữ hơn 15 tỷ SGD (khoảng 12 tỷ USD ), thuộc nhóm nhà đầu tư ủy thác lớn nhất Singapore. Các nguồn tin của Bloomberg cho biết trường đang tìm cách bán các quỹ mua lại toàn cầu và tập trung vào Trung Quốc.

Quy trình vẫn đang diễn ra và thành phần danh mục được chào bán có thể thay đổi. Trong số đó, có quỹ của Advent International, các công ty quản lý quỹ tập trung vào lĩnh vực công nghệ Trung Quốc như Shunwei Capital, ForeBright Capital, cũng như Gaw Capital Partners.

Partners Group (Thụy Sĩ) đang tích cực đàm phán để mua một phần danh mục này. Năm 2024, Partners Group đã tăng hơn gấp đôi quy mô đầu tư thứ cấp lên 3,2 tỷ USD để tận dụng những biến động của thị trường.

Thực tế, các chủ sở hữu tài sản tại châu Á ngày càng tích cực sử dụng thị trường thứ cấp để tăng thanh khoản, trong bối cảnh lợi nhuận từ các quỹ đầu tư tư nhân liên tục giảm trong vài năm gần đây. Các giao dịch kiểu này thường chấp nhận bán dưới giá trị tài sản ròng để thu hồi vốn nhanh gọn.

Tuy nhiên, theo nguồn tin nói trên, các quỹ mua lại toàn cầu, vốn đa dạng hơn về địa lý đầu tư, đôi khi được chào bán với mức chiết khấu chỉ vài chữ số. Không hiếm trường hợp người bán gom một loạt danh mục đầu tư để cố gắng đạt được mức giá cạnh tranh hơn, và không nhất thiết tất cả khoản đầu tư của quỹ sẽ được bán.

DealStreetAsia trước đó đưa tin NUS, với tư vấn của Greenhill & Co., đang chốt đối tác mua lại danh mục 500 triệu USD . Đại diện Greenhill, Advent và Shunwei từ chối chia sẻ thông tin, trong khi NUS, Partners Group, ForeBright và Gaw chưa phản hồi yêu cầu bình luận.

Phát biểu tại Diễn đàn Milken ở Singapore mới đây, Wen Ting Geok, Trưởng bộ phận đầu tư tư nhân châu Á của Mercer Alternatives, cho biết các khoản tín dụng tư nhân và hạ tầng trên thị trường thứ cấp thường giao dịch với mức chiết khấu 5-10%, quỹ đầu tư mạo hiểm khoảng 20%, còn quỹ bất động sản chịu mức giảm sâu nhất, khoảng 30%.

Báo cáo của PJT Partners ước tính quy mô thị trường thứ cấp toàn cầu, gồm cả các thương vụ do công ty quản lý quỹ dẫn dắt, sẽ tăng 25% lên 210 tỷ USD trong năm nay. Khối lượng giao dịch do các chủ sở hữu tài sản dẫn dắt đạt 29 tỷ USD trong quý II.

Đầu năm nay, Câu lạc bộ Đua ngựa Hong Kong cũng đã khởi động quá trình bán tới 1 tỷ USD các quỹ nắm tại Blackstone và một số hãng mua lại khác. Quỹ đầu tư quốc gia Trung Quốc CIC cũng từng tìm cách thoái tới 1 tỷ USD vị thế tại Carlyle Group và KKR để giảm nắm giữ tài sản Mỹ, trước khi dừng kế hoạch, theo Bloomberg.