Đường sắt mở đường cho loạt dự án bất động sản cao cấp ven Bangkok

Sự phát triển nhanh của mạng lưới đường sắt tại thủ đô Bangkok đang định hình lại bản đồ dân cư thành phố, kéo theo làn sóng đầu tư vào các trung tâm mới bên ngoài vùng lõi.

Hệ thống đường sắt mở rộng nhanh chóng tạo điều kiện cho nhiều đô thị vệ tinh quanh Bangkok như Bang Na, Makkasan, Bang Sue hay Rangsit. Ảnh: Reuters.

Theo Nikkei, Bang Na là một trong các khu vực nổi bật đang phát triển tại đây, nằm cách trung tâm Bangkok khoảng 30 phút di chuyển về phía đông. Nơi này từng là một trung tâm công nghiệp nhờ vị trí giao với các tuyến đường cao tốc trọng điểm.

Nhưng các năm gần đây, Bang Na chứng kiến sự xuất hiện của hàng loạt trung tâm thương mại mới và khu dân cư cao cấp, biến nơi đây thành một "vệ tinh" tiềm năng mới của thủ đô Thái Lan.

Một trong những dự án nổi bật tại đây là khu phức hợp The Forestias, bao gồm hệ thống căn hộ hạng sang, văn phòng, trung tâm thương mại và khu khách sạn nghỉ dưỡng Six Senses.

Đây là dự án có giá trị lên đến 125 tỷ baht (tương đương 3,8 tỷ USD ), đầu tư bởi tập đoàn Magnolia Quality Development Corp (MQDC) do bà Thippaporn Ahriyavraromp, con gái Chủ tịch Tập đoàn Charoen Pokphand (C.P. Group) Dhanin Chearavanont sáng lập.

Nhìn nhận xu hướng dân số Bangkok đang già hóa, MQDC còn hợp tác với một tổ chức y tế Canada để xây dựng Aspen Tree - cộng đồng nhà ở dành cho người cao tuổi vừa hoàn thành trong năm nay.

Theo Ryoichi Kawabe, đại diện Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) tại Thái Lan, tốc độ đô thị hóa của Bangkok trong 15 năm tới sẽ tiếp tục tăng mạnh.

"Các chủ đầu tư đang phát triển những khu phức hợp đa chức năng quanh các ga tàu điện, nơi đóng vai trò là các trung tâm ngoại ô", ông cho biết.

Bên cạnh nhà ở, Bangkok Mall cũng là trung tâm thương mại tiêu biểu tại Bang Na đang được xây dựng bởi The Mall Group. Với quy mô lên đến 1 triệu m2, dự án này được kỳ vọng trở thành một trong những trung tâm thương mại lớn nhất Đông Nam Á.

Ngoài ra, The Mall Group còn hợp tác với tập đoàn giải trí Anschutz Entertainment Group, một trong những nhà tổ chức sự kiện thể thao và âm nhạc lớn nhất thế giới để xây dựng nhà hát trị giá 50 tỷ baht.

Thực tế, chính phủ Thái Lan từ thập niên 1990 đã lên kế hoạch mở rộng hệ thống giao thông công cộng để giải quyết tình trạng tắc nghẽn. Quá trình mở rộng mạng lưới đường sắt của Thái Lan được đánh giá là sớm nhất và nhanh nhất trong các quốc gia Đông Nam Á.

Việc người dân địa phương dần ưa chuộng tàu hoả hơn ôtô đang làm tăng nhu cầu nhà ở tại các khu vực ngoại ô. Tháng 7 vừa qua, Bộ Giao thông vận tải Thái Lan cùng JICA đã công bố một quy hoạch tổng thể nhằm tăng gấp đôi mạng lưới đường sắt hiện tại. Cụ thể, khu vực thủ đô hiện có 280 km đường sắt, dự kiến tăng lên thành 600 km.

Không chỉ Bang Na, nhiều đô thị vệ tinh khác cũng đang hình thành quanh Bangkok như Makkasan, Bang Sue hay Rangsit. Theo Trung tâm Thông tin Bất động sản của Ngân hàng Nhà ở chính phủ Thái Lan, giá đất tại tỉnh Samut Prakan, giáp thủ đô, đã tăng 40% trong quý II/2025 so với cùng kỳ năm ngoái.

Dù vậy, trong bảng xếp hạng Global Power City Index 2024, Bangkok chỉ đứng thứ 39, kém xa Tokyo (thứ 3), Singapore (thứ 5) và Seoul (thứ 6) do điểm yếu về ô nhiễm và tắc nghẽn giao thông.

Một nguồn tin từ chính phủ Nhật Bản tại Thái Lan cho biết chính phủ Thái Lan muốn học hỏi kinh nghiệm phát triển đô thị từ Nhật Bản, bao gồm cả việc phát triển thành phố cấp hai.

Nhật Bản được xem là hình mẫu trong việc mở rộng thành phố theo các tuyến đường sắt để xây dựng khu dân cư và trung tâm thương mại.

Hiện nhiều doanh nghiệp Nhật cũng đang tìm cơ hội tại Thái Lan, trong đó Mitsubishi Estate đang đầu tư vào khu thương mại outlet gần sân bay Suvarnabhumi, còn Hankyu Hanshin Properties hợp tác cùng Sena Development để triển khai các dự án căn hộ vùng ven.