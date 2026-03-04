Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Poster chính thức của World Cup 2026

  • Thứ tư, 4/3/2026 05:37 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

FIFA công bố poster World Cup 2026, đánh dấu kỳ cúp thế giới đầu tiên trong lịch sử được đồng đăng cai bởi 3 quốc gia gồm Canada, Mexico và Mỹ.

World Cup 2026 anh 1

Poster World Cup 2026 kết hợp từ Canada (góc trái trên), Mexico (phải) và Mỹ (dưới).

Tác phẩm tôn vinh tinh thần hợp tác, sự phấn khích và tính kết nối toàn cầu - những giá trị cốt lõi của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Điểm đặc biệt của poster nằm ở quá trình sáng tạo. Lần đầu tiên trong lịch sử World Cup, ba nghệ sĩ đến từ các quốc gia chủ nhà cùng phối hợp thực hiện ấn phẩm chính thức.

Đại diện Mexico là Minerva GM - nữ họa sĩ trưởng thành từ Toluca, chịu ảnh hưởng sâu sắc từ văn hóa bóng đá và cảnh quan Nevado de Toluca.

Từ phía Mỹ, nghệ sĩ ý niệm Hank Willis Thomas mang đến góc nhìn đa ngành, xoay quanh bản sắc, truyền thông, quyền lực và văn hóa đại chúng.

Đại diện Canada là Carson Ting. Anh xây dựng bố cục thị giác, phong cách đồ họa và các chi tiết biểu tượng phản ánh tinh thần bóng đá Bắc Mỹ dưới góc nhìn Canada.

Poster là sự giao thoa màu sắc và biểu tượng của 3 quốc gia, tạo thành hình ảnh quả bóng trung tâm, ẩn dụ cho sự đoàn kết xuyên biên giới. Bên cạnh đó, FIFA cũng giới thiệu bộ 16 poster thành phố chủ nhà, lần đầu tiên mỗi địa điểm đăng cai có một tác phẩm riêng biệt, phản ánh bản sắc văn hóa và tinh thần bóng đá địa phương.

World Cup 2026 là kỳ giải lớn nhất từ trước đến nay với 48 đội tuyển tranh tài tại 16 thành phố.

Minh Nghi

