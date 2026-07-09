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Thể thao

Pogba vỡ mộng

  • Thứ năm, 9/7/2026 04:44 (GMT+7)
  • 27 phút trước

Paul Pogba đứng trước nguy cơ phải rời AS Monaco khi đội bóng nước Pháp sẵn sàng bán anh để tái thiết lực lượng và giảm quỹ lương.

Pogba từng kỳ vọng lấy lại phong độ, song đứng trước nguy cơ bật bãi khỏi AS Monaco.

Tổng giám đốc Thiago Scuro cho biết: "Có thể cậu ấy sẽ ở lại, cũng có thể sẽ ra đi. Đây là vấn đề rất phức tạp. Chúng tôi tôn trọng Pogba vì những gì cậu ấy mang lại, đặc biệt là sự hỗ trợ dành cho các cầu thủ trẻ. Nhưng sự thật là dự án với Pogba mùa trước không diễn ra như kỳ vọng".

Sự xuất hiện của HLV Filipe Luis khiến vị trí của Pogba bị đặt dấu hỏi. Chiến lược gia người Brazil tiếp quản đội bóng và sẽ tận dụng giai đoạn tiền mùa giải để đánh giá toàn bộ lực lượng trước khi quyết định những cầu thủ phù hợp với triết lý chiến thuật của mình.

Yếu tố khiến Pogba gặp bất lợi nhất vẫn là thể trạng. Trong mùa 2025/26, cựu tiền vệ MU chỉ ra sân 6 trận với tổng cộng 115 phút thi đấu do liên tiếp gặp các vấn đề ở đùi, bắp chân, mắt cá chân và nền tảng thể lực không đảm bảo. Monaco cũng chỉ cán đích thứ 7 tại Ligue 1 và xuống chơi ở Conference League mùa tới.

Theo Scuro, màn trình diễn của Pogba trong giai đoạn hè sẽ quyết định tương lai của anh. Ban huấn luyện muốn thấy tiền vệ 33 tuổi lấy lại nền tảng thể lực cũng như đẳng cấp từng giúp anh trở thành cầu thủ đắt giá nhất thế giới khi khoác áo "Quỷ đỏ".

Pogba gia nhập Monaco vào tháng 6/2025 theo hợp đồng 2 năm sau khi chia tay Juventus. Trước đó, anh nghỉ thi đấu 18 tháng vì án cấm liên quan đến doping và chỉ trở lại sân cỏ vào tháng 11/2025, khép lại quãng thời gian 811 ngày không chơi một trận chính thức.

Monaco chịu áp lực cắt giảm quỹ lương để đáp ứng các quy định tài chính của cơ quan giám sát bóng đá Pháp (DNCG). Với mức thu nhập thuộc nhóm cao nhất đội, Pogba có thể bị thanh lý nếu không thuyết phục được HLV Luis.

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Minh Nghi

Pogba Paul Pogba Pogba

  • Paul Pogba

    Paul Pogba

    Paul Labile Pogba là cầu thủ người Pháp gốc Guinée hiện đang chơi cho Manchester United và đội tuyển bóng đá quốc gia Pháp. Anh hoạt động chủ yếu như một tiền vệ trung tâm, nhưng cũng có thể được triển khai như một tiền vệ tấn công, tiền vệ phòng ngự.

    • Ngày sinh: 15/3/1993
    • Nơi sinh: Lagny-sur-Marne, Pháp
    • Chiều cao: 1.91 m
    • Vị trí: Tiền vệ

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