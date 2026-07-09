Amorim: 'Tôi mắc sai lầm ở MU'

Trong ngày ra mắt AC Milan, Ruben Amorim lần đầu thẳng thắn thừa nhận những sai lầm ở MU và coi quãng thời gian thất bại tại Old Trafford là bài học lớn nhất sự nghiệp.

Amorim quyết tâm làm lại tại AC Milan.

Trong buổi họp báo ra mắt AC Milan, khi được hỏi về giai đoạn dẫn dắt MU trước khi bị sa thải vào tháng 1/2026, Amorim chia sẻ: "Rất khó để giải thích mọi sai lầm nếu không nói đến toàn bộ bối cảnh. Điều tôi có thể khẳng định là tôi học được rất nhiều và đúng là mình đã mắc sai lầm".

Bên cạnh đó, chiến lược gia 41 tuổi cũng gửi lời tri ân tới người hâm mộ "Quỷ đỏ". Ông tiếc nuối vì không có cơ hội nói lời chia tay sau khi bị sa thải, đồng thời khẳng định luôn cảm thấy tự hào khi được dẫn dắt một trong những CLB lớn nhất thế giới.

Amorim tiếp quản MU vào tháng 11/2024 nhưng không thể giúp đội bóng tìm lại vị thế. Sau 63 trận trên mọi đấu trường, ông chỉ giành 25 chiến thắng, hòa 15 và thua tới 23 trận. Riêng tại Premier League, MU thắng 15 trong 47 trận dưới thời Amorim, đạt trung bình 1,23 điểm mỗi trận – thành tích thấp nhất của một HLV MU trong kỷ nguyên Premier League.

Dù vậy, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha tin rằng thất bại tại Old Trafford sẽ giúp ông trưởng thành hơn. "Ai cũng học hỏi từ kinh nghiệm của mình. Có những điều tôi sẽ thay đổi, nhưng cũng có những giá trị tôi sẽ luôn giữ. Tôi tin mình sẽ trở thành một HLV giỏi hơn", Amorim khẳng định.

Sau khi ký hợp đồng có thời hạn 3 năm với AC Milan để thay thế Massimiliano Allegri, Amorim sẽ bắt đầu hành trình mới tại San Siro. Ban lãnh đạo đội bóng áo sọc đỏ-đen kỳ vọng ông có thể đưa Milan trở lại cuộc đua danh hiệu ở Serie A cũng như đấu trường châu Âu.

Cunha nâng tỷ số lên 3-0 cho Brazil Cầu thủ của MU góp công với bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0 trước Scotland ở lượt đấu cuối bảng C World Cup 2026 sáng 25/6.