Thất vọng Pogba

Mùa giải 2025/26 của Paul Pogba khép lại theo cách đầy thất vọng khi tiền vệ người Pháp tiếp tục phải ngồi ngoài vì chấn thương.

Monaco xác nhận cựu sao MU sẽ không góp mặt ở trận đấu cuối cùng của mùa giải gặp Strasbourg vào rạng sáng 18/5, đánh dấu cái kết buồn cho một năm đầy biến động của nhà vô địch World Cup 2018.

Pogba dính chấn thương đùi và không kịp bình phục cho chuyến làm khách quan trọng của Monaco. Đây tiếp tục là một đòn giáng mạnh vào sự nghiệp vốn bị gián đoạn quá nhiều bởi các vấn đề thể lực của tiền vệ 33 tuổi.

Gia nhập Monaco vào hè 2025 sau khi mãn án cấm thi đấu liên quan đến doping, Pogba được kỳ vọng làm sống lại sự nghiệp tại Ligue 1. Tuy nhiên, những gì anh để lại là chuỗi ngày vật lộn với chấn thương. Cả mùa, Pogba ra sân vỏn vẹn 6 trận cho Monaco.

Không chỉ mất Pogba, Monaco còn bước vào trận đấu quyết định với hàng loạt tổn thất nghiêm trọng về lực lượng. HLV Sebastien Pocognoli không có sự phục vụ của Eric Dier, Kassoum Ouattara, Caio Henrique, Vanderson, Aleksandr Golovin và Stanis Idumbo. Cơn bão chấn thương khiến đội bóng Công quốc rơi vào tình trạng thiếu hụt nhân sự nghiêm trọng.

Dù vậy, Monaco vẫn còn mục tiêu phải chiến đấu. Đội bóng hiện đứng thứ 7 Ligue 1 với 54 điểm, kém Marseille 2 điểm trong cuộc đua giành vé dự Conference League mùa tới. Điều đó đồng nghĩa họ buộc phải thắng Strasbourg nếu muốn nuôi hy vọng góp mặt ở cúp châu Âu mùa 2026/27.

Với riêng Pogba, mùa giải này thêm một lần cho thấy sự nghiệp của anh trôi dần về phía cuối trong tiếc nuối. Từ biểu tượng tuyến giữa của bóng đá thế giới, tiền vệ người Pháp giờ liên tục bị ám ảnh bởi chấn thương và những lần tái xuất ngắn ngủi không đủ để tạo khác biệt.