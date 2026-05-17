Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Thất vọng Pogba

  • Chủ nhật, 17/5/2026 08:30 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Mùa giải 2025/26 của Paul Pogba khép lại theo cách đầy thất vọng khi tiền vệ người Pháp tiếp tục phải ngồi ngoài vì chấn thương.

Pogba tiếp tục vắng mặt vì chấn thương.

Monaco xác nhận cựu sao MU sẽ không góp mặt ở trận đấu cuối cùng của mùa giải gặp Strasbourg vào rạng sáng 18/5, đánh dấu cái kết buồn cho một năm đầy biến động của nhà vô địch World Cup 2018.

Pogba dính chấn thương đùi và không kịp bình phục cho chuyến làm khách quan trọng của Monaco. Đây tiếp tục là một đòn giáng mạnh vào sự nghiệp vốn bị gián đoạn quá nhiều bởi các vấn đề thể lực của tiền vệ 33 tuổi.

Gia nhập Monaco vào hè 2025 sau khi mãn án cấm thi đấu liên quan đến doping, Pogba được kỳ vọng làm sống lại sự nghiệp tại Ligue 1. Tuy nhiên, những gì anh để lại là chuỗi ngày vật lộn với chấn thương. Cả mùa, Pogba ra sân vỏn vẹn 6 trận cho Monaco.

Không chỉ mất Pogba, Monaco còn bước vào trận đấu quyết định với hàng loạt tổn thất nghiêm trọng về lực lượng. HLV Sebastien Pocognoli không có sự phục vụ của Eric Dier, Kassoum Ouattara, Caio Henrique, Vanderson, Aleksandr Golovin và Stanis Idumbo. Cơn bão chấn thương khiến đội bóng Công quốc rơi vào tình trạng thiếu hụt nhân sự nghiêm trọng.

Dù vậy, Monaco vẫn còn mục tiêu phải chiến đấu. Đội bóng hiện đứng thứ 7 Ligue 1 với 54 điểm, kém Marseille 2 điểm trong cuộc đua giành vé dự Conference League mùa tới. Điều đó đồng nghĩa họ buộc phải thắng Strasbourg nếu muốn nuôi hy vọng góp mặt ở cúp châu Âu mùa 2026/27.

Với riêng Pogba, mùa giải này thêm một lần cho thấy sự nghiệp của anh trôi dần về phía cuối trong tiếc nuối. Từ biểu tượng tuyến giữa của bóng đá thế giới, tiền vệ người Pháp giờ liên tục bị ám ảnh bởi chấn thương và những lần tái xuất ngắn ngủi không đủ để tạo khác biệt.

Bước ngoặt cho Pogba

Tiền vệ Paul Pogba khả năng đá chính trước Metz tại vòng 32 Ligue 1 rạng sáng 3/5, đánh dấu cột mốc đặc biệt sau quãng thời gian dài vắng bóng.

11:00 2/5/2026

Pogba tuột dốc không phanh sau án doping

Màn tái xuất của Paul Pogba tại Monaco đang trở thành nỗi thất vọng khi cựu sao MU tiếp tục vật lộn với thể lực và chấn thương.

06:35 27/4/2026

Pogba dành lời khuyên cho Mainoo

Paul Pogba cho rằng Kobbie Mainoo đủ tiềm năng tạo dựng sự nghiệp lớn tại Manchester United giữa lúc tương lai tiền vệ này được quan tâm.

06:23 26/4/2026

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

Pogba Paul Pogba Pogba

  • Paul Pogba

    Paul Pogba

    Paul Labile Pogba là cầu thủ người Pháp gốc Guinée hiện đang chơi cho Manchester United và đội tuyển bóng đá quốc gia Pháp. Anh hoạt động chủ yếu như một tiền vệ trung tâm, nhưng cũng có thể được triển khai như một tiền vệ tấn công, tiền vệ phòng ngự.

    • Ngày sinh: 15/3/1993
    • Nơi sinh: Lagny-sur-Marne, Pháp
    • Chiều cao: 1.91 m
    • Vị trí: Tiền vệ

Đọc tiếp

Padel Viet Nam tang toc chuyen nghiep hoa hinh anh

Padel Việt Nam tăng tốc chuyên nghiệp hóa

1 giờ trước 08:59 17/5/2026

0

Giải Vietnam Padel Open 2026 quy tụ gần 40 cặp VĐV tranh tài tại TP.HCM, tiếp tục đánh dấu bước phát triển mạnh của Padel Việt Nam trước mục tiêu hướng đến ASIAD 2026.

Mourinho up mo tro lai Real Madrid hinh anh

Mourinho úp mở trở lại Real Madrid

2 giờ trước 08:37 17/5/2026

0

HLV Jose Mourinho thừa nhận đã có liên hệ giữa Real Madrid và người đại diện Jorge Mendes, đồng thời để ngỏ khả năng tái xuất Bernabeu ngay trong tuần tới.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý