Pogba gây chú ý khi khoác áo Real

Paul Pogba khiến mạng xã hội dậy sóng sau khi đăng tải thông điệp gợi ý về ngày tái xuất sân cỏ sau án treo giò.

Pogba khoác áo Real Madrid trong lúc tập luyện.

Tiền vệ người Pháp nghỉ thi đấu kể từ đầu mùa 2023/24 do dính án cấm thi đấu 4 năm vì doping. Tuy nhiên, sau khi kháng cáo thành công, án phạt của Pogba được rút xuống còn 18 tháng và chính thức kết thúc vào tháng 3/2025.

Kể từ đó, Pogba được phép trở lại thi đấu và liên tục được đồn đoán đầu quân cho nhiều CLB lớn. Mới đây, anh khiến người hâm mộ bàn tán sôi nổi khi đăng loạt ảnh tập luyện trên Instagram với chiếc áo đấu Real Madrid kèm thông điệp: "I think it’s time" (tạm dịch: Tôi nghĩ đã đến lúc).

Trang AS đưa tin, việc Pogba xuất hiện với áo đấu Real khiến người hâm mộ mơ về viễn cảnh anh khoác áo Bernabeu. Dù vậy, theo tờ Le Parisien (Pháp), Pogba tiến rất gần tới việc ký hợp đồng hai năm với AS Monaco. BBC cũng xác nhận Pogba và đội bóng Công quốc đàm phán tích cực trong thời gian qua.

Tuy nhiên, động thái của Pogba vẫn khiến nhiều fan hy vọng. "Nếu Real mua cậu ấy, Mbappe sẽ ghi 60 bàn một mùa", "Perez, làm gì đi chứ", "Pogba, here we go", "Chào mừng đến với Real Madrid", "Pogba vẫn đẳng cấp"... là phản ứng chung của người hâm mộ.

Hiện Pogba là cầu thủ tự do sau khi chấm dứt hợp đồng với Juventus hồi tháng 11 năm ngoái. Đây là lần thứ hai anh rời Turin, sau lần trở lại từ MU vào năm 2022. Nhưng quãng thời gian tại Juve khá mờ nhạt khi Pogba chỉ thi đấu vỏn vẹn 12 trận.

Xuất thân từ lò đào tạo MU, Pogba từng tỏa sáng rực rỡ trong màu áo Juventus và khiến "Quỷ đỏ" phải chi tới 89 triệu bảng để đưa anh trở lại Old Trafford vào năm 2016.