Vóc dáng đáng kinh ngạc của Pogba

Cầu thủ người Pháp chia sẻ nhiều hình ảnh trên mạng xã hội, cho thấy bản thân đang trong giai đoạn duy trì thể trạng và tích lũy thể lực. Kể từ tháng 10/2023, Pogba chưa thi đấu trận chính thức nào. Hiện tại, anh tập luyện một mình, chờ đợi cơ hội tái xuất khi kỳ chuyển nhượng hè đã mở cửa.

AS Monaco thể hiện sự quan tâm đến Pogba. RMC Sport cho biết đội bóng Ligue 1 đánh giá cựu sao của MU là mẫu cầu thủ có thể đóng góp rất nhiều nếu lấy lại được thể lực tốt nhất. Các cuộc đàm phán giữa hai bên đang diễn ra. Pogba cũng sẵn sàng điều chỉnh mức lương của mình để phù hợp với Monaco.

Sự trở lại của Pogba thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Nếu có thể khôi phục phong độ như trong quá khứ, anh sẽ trở thành một bổ sung chất lượng cho Monaco, đội bóng nỗ lực củng cố đội hình để cạnh tranh ở Ligue 1.

Sau khi án phạt doping được giảm từ 4 năm xuống còn 18 tháng, Pogba có cơ hội trở lại với bóng đá chuyên nghiệp vào tháng 3 năm nay. Dù vậy, tình trạng thể lực sa sút và chuỗi chấn thương dai dẳng trước đó khiến cựu sao MU chưa tìm được bến đỗ mới.

Tham vọng của Pogba là mau chóng trở lại thi đấu đỉnh cao, đồng thời góp mặt ở tuyển Pháp. HLV Didier Deschamps chưa từng đóng cánh cửa gọi lại học trò cũ. Nếu Pogba thi đấu ấn tượng, viễn cảnh tái xuất tuyển Pháp là hoàn toàn khả thi.

