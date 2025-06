Pogba đàm phán với bến đỗ mới

Theo truyền thông Pháp, các cuộc đàm phán hiện diễn ra theo chiều hướng khả thi, bởi cả hai bên đều cố gắng đạt được thỏa thuận cuối cùng trong những ngày tới.

Monaco tích cực làm việc để hoàn tất thương vụ với Pogba, trong khi cũng đang theo đuổi Ansu Fati. Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano xác nhận Monaco nỗ lực xây dựng một dự án hấp dẫn để thuyết phục Pogba gia nhập và tái tạo lại sự nghiệp của anh sau gần cả năm ngồi ngoài.

Pogba không thể tìm lại phong độ đỉnh cao, liên tục bị gián đoạn bởi chấn thương và những vấn đề ngoài sân cỏ. Việc Monaco tiếp cận là cơ hội để tiền vệ này khôi phục sự nghiệp, thi đấu ở một môi trường mới để từng bước trở lại đỉnh cao.

Sau khi án phạt doping được giảm từ 4 năm xuống còn 18 tháng, Pogba có cơ hội trở lại với bóng đá chuyên nghiệp vào tháng 3 năm nay. Dù vậy, tình trạng thể lực sa sút và chuỗi chấn thương dai dẳng khiến cựu sao MU chưa tìm được bến đỗ mới.

Dù vậy, sức hút của Pogba vẫn rất lớn. Với danh tiếng, kinh nghiệm và khát khao trở lại tuyển quốc gia, anh có thể trở thành bản hợp đồng “bùng nổ” bất cứ lúc nào. HLV Deschamps chưa từng đóng cánh cửa gọi lại học trò cũ, và nếu Pogba thi đấu ấn tượng, viễn cảnh tái xuất tuyển Pháp là hoàn toàn khả thi.

Suốt thời gian qua, Pogba chủ yếu tự tập luyện và duy trì thể trạng cá nhân. Trong 3 mùa gần nhất, Pogba chỉ 12 lần ra sân do chấn thương liên miên. Lần cuối cùng anh khoác áo đội tuyển Pháp cũng cách đây hơn 2 năm.

