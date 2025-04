Pogba hiện tại

Sau khi án phạt doping được giảm từ 4 năm xuống còn 18 tháng, Pogba có cơ hội trở lại với bóng đá chuyên nghiệp vào tháng 3 năm nay. Dù vậy, tình trạng thể lực sa sút và chuỗi chấn thương dai dẳng khiến cựu sao MU chưa tìm được bến đỗ mới.

Suốt thời gian qua, Pogba chủ yếu tự tập luyện và duy trì thể trạng cá nhân. Trên Instagram, anh chia sẻ: "Có thể hôm nay bạn chưa đạt được mục tiêu, nhưng hãy kiên trì. Khi thời điểm đến, mọi thứ sẽ tự nhiên xảy ra".

"Đây chỉ là một thông điệp nhỏ cho thấy tôi còn rất khát khao trở lại. Tôi tự tập luyện suốt thời gian qua, không bao giờ bỏ cuộc, luôn theo đuổi ước mơ và mục tiêu của mình", tiền vệ sinh năm 1993 khẳng định.

Pogba được liên hệ gia nhập Manchester United, Marseille, hay thậm chí là các CLB tại MLS và Saudi Pro League, song tương lai còn để ngỏ. Nhiều đội bóng được cho là e ngại ký hợp đồng với cầu thủ rời xa sân cỏ trong 18 tháng qua.

Trong 3 mùa gần nhất, Pogba chỉ 12 lần ra sân do chấn thương liên miên. Lần cuối cùng anh khoác áo đội tuyển Pháp cũng cách đây hơn 2 năm. Ở tuổi 32, Pogba chắc chắn phải nỗ lực nhiều hơn nữa để có thể sớm hy vọng tái xuất sân cỏ.

