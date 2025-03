Pogba đang mắc kẹt

Hôm 28/3, Chủ tịch Pablo Longoria của Marseille xác nhận: "Chúng tôi đi đến quyết định không tuyển mộ Pogba theo dạng tự do ở mùa này. Đôi bên đã nói chuyện, nhưng chúng tôi nhận thấy quá trình hồi phục của Pogba tốn nhiều thời gian và có thể gây mất cân bằng đội hình hiện tại".

Đây không phải là trở ngại duy nhất ngăn Pogba đến Marseille. Đầu tháng 2, HLV Roberto De Zerbi cũng nói thẳng về tình hình của Pogba: “Không ai có thể phá vỡ sự cân bằng trong phòng thay đồ của tôi. Điều đó sẽ không xảy ra chừng nào tôi còn là HLV".

"Pogba là một cầu thủ tuyệt vời, nhưng chúng tôi cần xác định rõ vai trò của anh ấy trong đội hình khi trở lại thi đấu. Tôi luôn muốn có thêm những cầu thủ đẳng cấp, nhưng quyết định này không liên quan đến điều đó", thuyền trưởng Marseille chia sẻ thêm.

HLV De Zerbi thừa nhận "có nhiều lý do khác nhau" khiến đôi bên không tìm được tiếng nói chung. Pogba đã rời xa sân cỏ trong 18 tháng. Phong độ và thể lực của tiền vệ này là dấu hỏi lớn. HLV De Zerbi không muốn mạo hiểm.

11/3 là mốc thời gian để Pogba có thể trở lại tập luyện và thi đấu. Nhưng sau gần 3 tuần, chưa CLB nào đạt thỏa thuận để đón anh về chơi bóng. Phương án rời châu Âu đến Saudi Arabia hoặc MLS được phía tiền vệ này xem xét. Tuy nhiên, chưa có thương vụ nào thành hình.

Động lực lớn nhất của Pogba là được trở lại đội tuyển quốc gia Pháp. Pogba sẽ bước sang tuổi 32 vào cuối tháng này, World Cup 2026 có thể là cơ hội cuối cùng để anh tham dự một giải đấu lớn. Tuy nhiên, HLV Didier Deschamps hẳn cũng phải đắn đo trước việc triệu tập Pogba.

