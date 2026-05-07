Pirelli sẽ sản xuất lốp thông minh Cyber Tyre tại Mỹ

Sau khi Italy siết ảnh hưởng của cổ đông Trung Quốc Sinochem, Pirelli chuyển hướng sản xuất lốp thông minh Cyber Tyre tại Mỹ.

Hãng lốp xe Italy Pirelli cho biết sẽ bắt đầu sản xuất dòng lốp thông minh Cyber Tyre tại Mỹ, động thái diễn ra sau khi chính phủ Italy can thiệp để hạn chế ảnh hưởng của cổ đông lớn nhất là tập đoàn hóa chất Trung Quốc Sinochem.

Pirelli sẽ sản xuất lốp tại Mỹ, hạn chế ảnh hưởng của Trung Quốc

Theo thông báo ngày 7/5, Pirelli sẽ triển khai sản xuất các sản phẩm Cyber Tyre tại nhà máy ở Rome, bang Georgia. Đây là bước đi nhằm củng cố hiện diện công nghệ và công nghiệp tích hợp của hãng tại thị trường Bắc Mỹ, khu vực được xem là trọng điểm đối với các sản phẩm công nghệ cao của hãng.

Tại Hội nghị Đầu tư SelectUSA do Bộ Thương mại Mỹ tổ chức, Pirelli chính thức xác nhận quy trình sản xuất lốp thông minh Cyber Tyre sẽ được thực hiện tại nhà máy ở Rome, bang Georgia.

Cyber Tyre là công nghệ lốp kết nối của Pirelli, kết hợp các cảm biến được gắn bên trong lốp với phần mềm có khả năng truyền dữ liệu thời gian thực tới phương tiện. Công nghệ này cho phép xe theo dõi nhiều thông số như độ bám đường, áp suất lốp hay điều kiện vận hành nhằm tăng cường an toàn và hiệu suất.

Pirelli đã giới thiệu công nghệ Cyber Tyre tại Hội nghị Đầu tư SelectUSA do Bộ Thương mại Mỹ tổ chức. Công ty cho biết thêm rằng các thông tin chi tiết về khoản đầu tư sẽ được công bố trong những tháng tới, sau khi hoàn tất kế hoạch phát triển cho nhà máy Georgia, cơ sở hiện đã sản xuất lốp cao cấp Pirelli và sở hữu Trung tâm Nghiên cứu & Phát triển.

Cyber Tyre là công nghệ lốp kết nối của Pirelli, kết hợp các cảm biến được gắn bên trong lốp với phần mềm có khả năng truyền dữ liệu thời gian thực tới phương tiện.

Ông Claudio Zanardo, CEO khu vực Bắc Mỹ của Pirelli, cho biết quyết định này phản ánh cam kết của hãng trong việc đưa các công nghệ tiên tiến đến gần hơn với thị trường, đồng thời tăng cường năng lực đổi mới sáng tạo và dấu ấn công nghiệp tại Mỹ.

Châu Âu lo sợ trước sức ảnh hưởng của Trung Quốc?

Động thái của Pirelli diễn ra trong bối cảnh chính phủ Italy gần đây sử dụng "Golden Powers" (Quyền lực Vàng), cơ chế can thiệp đặc biệt đối với các doanh nghiệp có tầm quan trọng chiến lược quốc gia, để chấm dứt tranh cãi liên quan đến quyền quản trị của Sinochem.

Công ty cho biết thêm rằng các thông tin chi tiết về khoản đầu tư tại Mỹ sẽ được công bố trong những tháng tới, sau khi hoàn tất kế hoạch phát triển cho nhà máy Georgia.

Tranh cãi xuất phát từ lo ngại rằng Pirelli có thể vướng các quy định của Mỹ về hạn chế công nghệ Trung Quốc trong ngành công nghiệp ôtô, do Sinochem hiện nắm giữ 34,1% cổ phần và là cổ đông lớn nhất của hãng lốp Italy.

Các nhà phân tích của Citi nhận định rằng dù Cyber Tyre vẫn là sản phẩm có sản lượng nhỏ, việc Pirelli bắt đầu sản xuất dòng lốp này tại Mỹ cho thấy Bộ Thương mại Mỹ hiện đã dễ dàng hơn với việc hãng triển khai đầu tư vốn và sản xuất các sản phẩm giàu hàm lượng công nghệ tại nước này.

Động thái của Pirelli diễn ra trong bối cảnh chính phủ Italy gần đây sử dụng "Golden Powers" (Quyền lực Vàng), cơ chế can thiệp đặc biệt đối với các doanh nghiệp có tầm quan trọng chiến lược quốc gia.

Pirelli đánh giá nhu cầu đối với các giải pháp di chuyển kỹ thuật số và kết nối tại Mỹ đang tăng trưởng nhanh chóng, khiến thị trường này trở thành điểm đến quan trọng cho các công nghệ tiên tiến nhất của hãng. Mỹ đóng góp hơn 20% tổng doanh thu toàn cầu của Pirelli. Tuy nhiên, nhà máy tại Georgia, cơ sở duy nhất của tập đoàn tại Mỹ, mới chỉ đáp ứng khoảng 5% nhu cầu của hãng tại thị trường này.