Phương Oanh trên phim và đời thường

Trở lại màn ảnh nhỏ sau 4 năm, Phương Oanh gây chú ý khi đảm nhận vai chính trong Gió ngang khoảng trời xanh. Trong phim, Mỹ Anh do nữ diễn viên đảm nhận là người phụ nữ công dung ngôn hạnh. Chăm chồng, trông con, lo công việc, không có gì có thể làm khó cô bất kể hoàn cảnh nào. Nhân vật vừa có phân cảnh khiến khán giả ấn tượng khi "xù lông nhím" bảo vệ con trai. Ảnh: VFC/FBNV.
Phương Oanh xây dựng hình ảnh nhân vật mang phong cách thanh lịch, chững chạc với mái tóc uốn xoăn. Trong một lần chia sẻ, cô cho biết điểm chung của cả hai là mẫu người cầu toàn, ôm đồm nhiều việc. Song Phương Oanh ngoài đời có phần cá tính hơn so với Mỹ Anh. “Mỹ Anh như tấm gương để tôi nhìn vào, học hỏi từ cô ấy sự dịu dàng, chín chắn và bình tĩnh trước những sự cố trong cuộc sống", cô nói. Ảnh: VFC/FBNV.
Phim được chuyển thể từ kịch bản Trung Quốc, do đó, ở những tập đầu Mỹ Anh liên tục bị so sánh với Cố Giai của Đồng Dao. Sự khác biệt dẫn đến những ý kiến trái chiều. Bản thân Phương Oanh từng bày tỏ cô chưa xem bản gốc, mong muốn "thổi" vào nhân vật thần thái riêng, bởi bối cảnh, câu chuyện đã được đội ngũ biên kịch thay đổi để gần gũi với khán giả Việt. Ảnh: VFC/FBNV.
Trên trang cá nhân, Phương Oanh thường xuyên chia sẻ cảnh hậu trường trong tạo hình Mỹ Anh. Dưới phần bình luận, cô chủ động tương tác với các bình luận của khán giả về nhân vật và bộ phim. Trái với hình ảnh trên phim, phong cách đời thường của diễn viên được nhận xét trẻ trung, cá tính hơn. Cô thử nghiệm nhiều style phối đồ, mix-match phụ kiện đa dạng.
Ngoài công việc diễn xuất, Phương Oanh dành phần lớn thời gian cho gia đình, chăm sóc hai con nhỏ, quay video nấu ăn. Những trải nghiệm thực tế từ cuộc sống phần nào hỗ trợ Phương Oanh trong việc xây dựng nhân vật Mỹ Anh. Ảnh: FBNV.
