Phương Oanh trên phim và đời thường

Phương Oanh xây dựng hình ảnh nhân vật mang phong cách thanh lịch, chững chạc với mái tóc uốn xoăn. Trong một lần chia sẻ, cô cho biết điểm chung của cả hai là mẫu người cầu toàn, ôm đồm nhiều việc. Song Phương Oanh ngoài đời có phần cá tính hơn so với Mỹ Anh. “Mỹ Anh như tấm gương để tôi nhìn vào, học hỏi từ cô ấy sự dịu dàng, chín chắn và bình tĩnh trước những sự cố trong cuộc sống", cô nói. Ảnh: VFC/FBNV.