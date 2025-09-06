Nữ diễn viên bị tẩy chay vì tin ngoại tình với Hứa Khải

Những ngày qua, chuyện tình cảm giữa Hứa Khải và diễn viên trẻ Triệu Tình liên tục gây xôn xao dư luận. Vụ việc bắt đầu vào tháng 8 khi Hứa Lệ Sa tố cáo Hứa Khải ngoại tình với Triệu Tình trong thời gian hẹn hò với cô. Để chứng minh lời mình nói, Hứa Lệ Sa cũng tung ra một số hình ảnh tình cảm giữa cô với Hứa Khải. Sau đó, ông bầu của Triệu Tình và Hứa Khải là Vu Chính lên livestream bênh vực hai gà nhà. Ông bầu này khẳng định hai ngôi sao vào khách sạn chỉ để tập thoại, không hề có quan hệ tình cảm với nhau. Ảnh: 360 Yule.

Sau đó, ê-kíp của Hứa Khải và Triệu Tình cũng đưa ra thông báo chính thức để phủ nhận cáo buộc từ Hứa Lệ Sa. "Hiện tại Triệu Tình độc thân. Các thông tin đang lan truyền trên mạng xã hội, chẳng hạn yêu đương, ngoại tình, làm tiểu tam là không đúng sự thật. Những thông tin này xâm phạm nghiêm trọng danh dự và các quyền lợi hợp pháp khác của Triệu Tình. Do đó, chúng tôi đã tiến hành thu thập bằng chứng để xử lý", ê-kíp của Triệu Tình tuyên bố. Ảnh: 360 Yule.

Thế nhưng, sự việc chưa dừng ở đó khi một paparazzi cũng lên tiếng vạch trần diễn viên này. Theo paparazzi, Triệu Tình quen Hứa Khải vào tháng 11/2021. Đáng nói thời điểm đó, Triệu Tình chưa chia tay bạn trai là vận động viên bơi lội Mao Phi Liêm. Tức Triệu Tình và Hứa Khải đều có quan hệ tình cảm ngoài luồng khi cả hai vẫn chưa chấm dứt với người cũ. Paparazzi cũng tung ra tin nhắn tình tứ giữa Triệu Tình và Hứa Khải. Các tin nhắn này được cho là do Mao Phi Liêm cung cấp. Ảnh: Weibo.

Theo Cnhubei, Triệu Tình đang là diễn viên trẻ được Vu Chính lăng xê. Chỉ riêng tháng 8, Vu Chính đăng 4 bài quảng bá trên Weibo cho Triệu Tình. Ngày 28/7, Vu Chính đăng bài viết dài nghìn chữ khen ngợi Triệu Tình chăm chỉ, thể lực và năng lượng tích cực. Tuy nhiên, bê bối nổ ra những ngày qua khiến hình ảnh của Triệu Tình bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Ảnh: ZEAL.

Vốn là diễn viên mới cộng thêm sóng gió lần này, chỗ đứng của Triệu Tình ở showbiz Hoa ngữ đang cạnh tranh khốc liệt càng thêm mong manh. Triệu Tình sinh năm 2000. Năm 2018, cô trúng tuyển vào Học viện Truyền thông Chiết Giang. Nữ diễn viên nổi tiếng sau khi tung ra bộ ảnh cổ trang khoe ngoại hình xinh đẹp. Kể từ đó, Triệu Tình được ông bầu nổi tiếng showbiz Vu Chính phát hiện và ký hợp đồng. Năm 2021, cô diễn xuất trong bộ phim ngắn Palace: Devious Women. Sau đó, cô tham gia nhiều dự án khác nhau. Ảnh: Weibo.

Năm 2023, Triệu Tình tham gia Vi Hữu Ám Hương Lai cùng Châu Dã, Vương Tinh Việt. Tạo hình của nữ diễn viên trong phim bị chê bai. Theo QQ, Triệu Tình không còn thanh tú và thon gọn như những bức ảnh tự sướng cô đăng trên mạng xã hội. Thay vào đó, khuôn mặt cô được nhận xét là tròn trịa, không phù hợp với tạo hình cổ trang. Hơn nữa, kỹ năng diễn xuất của cô được nhận xét không đạt chuẩn, ánh mắt đờ đẫn, biểu cảm bị cường điệu. Ảnh: ZEAL.

Gần đây, Triệu Tình giảm cân, cải thiện diễn xuất nên được khen ngợi ở dự án Phàm nhân tu tiên đóng cùng Dương Dương, Kim Thần. Đáng tiếc vừa được chú ý, Triệu Tình lại vướng sóng gió vì bê bối tình ái. Ảnh: Weibo.

Sự việc lần này có thể khiến công việc của Triệu Tình bị ảnh hưởng. Khán giả lo lắng các bộ phim có Triệu Tình tham gia có thể phải thay thế diễn viên hoặc chỉnh sửa cảnh quay. Ảnh: TMDB.

