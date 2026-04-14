Phương Oanh lên tiếng

Diễn viên "Quỳnh búp bê" thời gian gần đây tích cực hoạt động trở lại trên mạng xã hội. Người đẹp vừa gây chú ý khi lần đầu tiên có bình luận công khai sau thời gian dài kín tiếng.

Hôm 14/4, Phương Oanh gây chú ý với động thái mới trên mạng xã hội. Diễn viên đăng tải loạt ảnh cùng hai con nhỏ đi chơi. Cặp song sinh nhà Phương Oanh diện đồ đôi với áo thun trắng-xanh, quần short, đi giày và thêm phụ kiện kính râm. Bé Jimmy còn được mẹ đội cho mũ nồi ngộ nghĩnh.

Bài đăng của ngôi sao Quỳnh búp bê nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dân mạng. Dưới phần bình luận, khán giả nhận xét hai nhóc tì kháu khỉnh, đáng yêu, thừa hưởng nhiều nét đẹp của mẹ. Người hâm mộ cũng bày tỏ vui mừng khi Phương Oanh thời gian gần đây tích cực hoạt động mạng xã hội hơn, chia sẻ nhiều kỷ niệm bên hai con nhỏ. Một số khán giả lên tiếng động viên, mong cô vững vàng vượt qua biến cố.

Phương Oanh thời gian gần đây tích cực hoạt động trên mạng xã hội hơn. Ảnh: FBNV.

"JJ (Jimmy và Jenny, tên hai bé nhà Phương Oanh - PV) cảm ơn yêu thương của mọi người", Phương Oanh chia sẻ trước những lời động viên của khán giả. Cô cũng tích cực trả lời bình luận của nhiều đồng nghiệp dưới bài đăng. Đây là lần đầu tiên Phương Oanh có những bình luận công khai sau biến cố gia đình.

Ngoài chia sẻ ảnh hai nhóc tì, Phương Oanh gần đây cũng trở lại với những vlog nấu ăn tại gia, thu hút lượng người xem lớn. Sau khi phim truyền hình Gió ngang khoảng trời xanh khép lại, mỹ nhân sinh năm 1989 chưa có dự án mới. Người hâm mộ bày tỏ mong đợi cô sớm trở lại với màn ảnh nhỏ.

Phương Oanh sinh năm 1989, từng tham gia nhiều phim truyền hình Việt như Lặng yên dưới vực sâu, Quỳnh búp bê, Cô gái nhà người ta, Hương vị tình thân...