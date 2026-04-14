Nam diễn viên Việt có hai phim trăm tỷ đồng

  • Thứ ba, 14/4/2026 12:00 (GMT+7)
Sự nghiệp của Thanh Sơn đang lên như diều gặp gió khi liên tục thành công ở cả mảng truyền hình lẫn điện ảnh thời gian gần đây.

Thanh Sơn đang là một trong những gương mặt được quan tâm trên màn ảnh rộng khi có hai phim liên tiếp cán mốc doanh thu trăm tỷ. Mới nhất, Hẹn em ngày nhật thực của tài tử gây sốt phòng vé, giữ chuỗi hơn 20 ngày không có đối thủ ngoài rạp - thành tích còn vượt cả phim Tết Thỏ ơi của Trấn Thành.

Trong Hẹn em ngày nhật thực, diễn viên hóa thân bác sĩ Hải, một chàng trai tử tế, có cuộc sống ổn định và rất được lòng gia đình nữ chính. Anh đem lòng theo đuổi cô, song trái tim người đẹp lại hướng về một chàng trai khác. Thanh Sơn nhập vai lãng mạn rất “ngọt”. Dù không nhiều đất diễn bằng vai chính, tài tử vẫn để lại thiện cảm với diễn xuất nhập tâm, biểu cảm sinh động.

Trước Hẹn em ngày nhật thực, Thanh Sơn từng gây sốt với Tử chiến trên không. Dự án của Đạo diễn Hàm Trần mang về hơn 250 tỷ đồng, lập kỷ lục phim hành động Việt ăn khách nhất lịch sử. Thanh Sơn hóa thân vai chính Bình, một cảnh vệ tình cờ có mặt trên chuyến bay bị không tặc chiếm giữ.

Thanh Sơn tỏa sáng trong những cảnh hành động cường độ cao. Anh thể hiện tốt những màn đánh đấm, cận chiến. Nhân vật của anh còn để lại ấn tượng bởi tính cách mạnh mẽ, dũng cảm, sẵn sàng hy sinh vì mọi người.

Trước khi lấn sân điện ảnh thành công, Thanh Sơn từng là gương mặt quen thuộc trên sóng truyền hình. Anh từng là thủ khoa đầu vào của Trường đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội.

Diễn viên sinh năm 1991 những năm qua chinh phục khán giả với loạt tác phẩm Gia đình mình vui bất thình lình, Cả một đời ân oán, Nàng dâu order hay gần đây là Đồng hồ đếm ngược. Bên cạnh ngoại hình sáng với nụ cười tươi, ánh mắt sinh động, diễn viên cũng cho thấy khả năng biến hóa đa dạng qua nhiều kiểu vai diễn.

