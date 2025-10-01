Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Phương án cuối của bóng đá Malaysia nếu kháng cáo thất bại

  • Thứ tư, 1/10/2025 10:05 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đối diện sức ép ngày càng lớn sau án phạt nặng từ FIFA, song khẳng định sẽ nỗ lực kháng cáo.

Malaysia quyết kháng cáo tới cùng vụ nhập tịch.

Trong trường hợp thất bại, FAM khả năng đưa vụ việc ra Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS). Quyền Chủ tịch FAM, Datuk Yusoff Mahadi, chia sẻ: "Chúng tôi trình bày rõ về án phạt, tình hình hiện tại và những bước tiếp theo để xử lý sự việc. Điều quan trọng là các thành viên nắm thông tin chính thống từ FAM, thay vì các nguồn bên ngoài".

Theo Yusoff, FAM chỉ có thể đưa đơn kháng cáo sau khi nhận được bản án chi tiết từ FIFA. "Chúng tôi sẽ dựa vào lập luận và dữ liệu cụ thể mà FIFA cung cấp. Nếu kháng cáo thất bại, hướng đi tiếp theo sẽ là CAS", ông khẳng định, đồng thời tiết lộ FAM dự kiến nhận đầy đủ tài liệu từ FIFA vào cuối tuần này.

Khi được hỏi về lỗi kỹ thuật trong khâu đăng ký hay nghi vấn liên quan đến nguồn gốc của các cầu thủ nhập tịch, ông Yusoff thận trọng: "Chúng tôi chưa thể đi sâu vào chi tiết cho tới khi bản án chính thức được công bố. Điều duy nhất có thể khẳng định lúc này là FAM đang tích cực xử lý sự việc".

Hôm 27/9, FIFA phạt FAM 350.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 10 tỷ đồng) và treo giò 12 tháng đối với 7 cầu thủ nhập tịch gồm Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Jon Irazabal, Hector Hevel, Gabriel Palmero, Imanol Machuca và Joao Figueiredo, sau khi phát hiện sai phạm trong hồ sơ đăng ký.

Đây được xem là một trong những vụ bê bối lớn nhất của bóng đá Malaysia trong nhiều năm, với hệ lụy không chỉ cho FAM mà còn cả sự phát triển của đội tuyển quốc gia.

Gốc gác Malaysia của Facundo Garces

Facundo Garces được xác định có cụ cố mang quốc tịch Malaysia, đồng thời những sai sót trong thủ tục giấy tờ đẩy anh và Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) vào vòng xoáy khủng hoảng.

21 giờ trước

CLB La Liga cân nhắc kiện vụ cầu thủ nhập tịch Malaysia

Deportivo Alaves cân nhắc hành động pháp lý sau khi trung vệ Facundo Garces bị FIFA treo giò, khiến CLB mất trụ cột và đối mặt nguy cơ tổn thất lớn về nhân sự lẫn thành tích.

21 giờ trước

Thêm nghi án gian lận nhập tịch làm bóng đá Malaysia rúng động

Sau vụ 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia bị FIFA treo giò vì giấy tờ không hợp lệ, làn sóng tranh cãi tiếp tục lan rộng và lần này chĩa thẳng vào CLB giàu có Johor Darul Ta’zim (JDT).

39:2311 hôm qua

Cuốn “The Italian Job” do cố danh thủ Gianluca Vialli viết chung với nhà báo nổi tiếng Gabriele Marcotti mang tới độc giả góc nhìn khác biệt về bóng đá Italy, nơi cuộc chơi được coi như đánh trận.

Minh Nghi

Malaysia kháng cáo Malaysia FIFA kháng cáo

