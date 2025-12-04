Phương án công nghệ cho tuyến metro số 2 Bến Thành - Tham Lương

Dự án tuyến metro số 2 (đoạn Bến Thành - Tham Lương) đã được Thành ủy UBND TP.HCM chấp thuận về phương án công nghệ phổ biến hiện nay.

Dự án tuyến metro số 2 (đoạn Bến Thành - Tham Lương) áp dụng các cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt của Nghị quyết số 188. Ảnh: Quỳnh Danh.

Tại họp báo về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM chiều 4/12, Ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCM (MAUR) đã có văn bản trả lời tiến độ đầu tư cũng như phương án công nghệ cho tuyến đường sắt metro số 2 đoạn Bến Thành - Tham Lương.

Trong quá trình tổ chức triển khai thiết kế FEED, dự án đã được UBND chấp thuận về phương án công nghệ cho dự án phổ biến hiện nay, với nền tảng chính là hệ thống tiêu chuẩn châu Âu, trong đó có hệ thống đoàn tàu với mức độ tự động hóa cấp cao nhất/GoA4 theo xu hướng hiện nay của thế giới.

Bên cạnh đó, MAUR cho biết tuyến metro này đã được Ban chỉ đạo phát triển metro thành phố, UBND thành phố áp dụng các cơ chế chính sách đặc thù, đặc biệt của Nghị quyết 188/2025/QH15, các quy định hiện nay của Luật Đấu thầu sửa đổi, Luật Đường sắt…

Nhà thầu thực hiện dự án tuyến metro số 2 ưu tiên sử dụng nhà thầu trong nước có đủ năng lực kinh nghiệm để thực hiện dự án, nội địa hóa gắn với tiếp nhận công nghệ từ nhà thầu nước ngoài.

Đồng thời, các tư vấn của dự án đã tổ chức hội nghị quốc tế thông tin và tham vấn về chiến lược lựa chọn nhà thầu tổng thể, gói thầu EPC. Trên cơ sở đó, MAUR đã báo cáo UBND thành phố thực hiện mô hình EPC cho toàn dự án.

Mới đây, trong báo cáo gửi Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng TP.HCM cho biết đối với dự án metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương), UBND TP đang thực hiện các thủ tục thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh dự án.

Dự kiến, đoạn metro Bến Thành - Tham Lương sẽ khởi công trong tháng 1/2026 và hoàn thành đưa vào khai thác trước 2030. Đây là dự án đầu tiên tại thành phố áp dụng các cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt của Nghị quyết số 188.

Mặt khác, Sở Xây dựng TP.HCM cũng vừa gửi Bộ Xây dựng báo cáo tổng hợp tình hình triển khai các dự án đường sắt đô thị trên địa bàn.

Đáng chú ý, hiện có 5 doanh nghiệp lớn đề xuất đầu tư 6 tuyến đường sắt theo hình thức PPP hoặc đầu tư trực tiếp, phù hợp chủ trương khuyến khích kinh tế tư nhân tại Nghị quyết 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị.

Theo báo cáo, CTCP Đầu tư và Phát triển đường sắt cao tốc VinSpeed (thuộc Vingroup) đã nộp hồ sơ đầu tư tuyến đường sắt đô thị Bến Thành - Cần Giờ, kết nối trung tâm TP.HCM với Khu đô thị lấn biển Cần Giờ.

Hồ sơ đã được Hội đồng thẩm định TP xem xét, trình UBND TP chấp thuận chủ trương đầu tư và chọn nhà đầu tư. Dự án dự kiến khởi công ngày 19/12 tới.

Với tuyến đường sắt quốc gia Bàu Bàng - Cái Mép, UBND TP.HCM đã giao Tập đoàn Becamex nghiên cứu phương án đầu tư, nhằm tăng năng lực logistics giữa Bình Dương và cụm cảng Bà Rịa - Vũng Tàu.

Trong khi đó, Sovico Group được giao nghiên cứu và đề xuất đầu tư tuyến metro số 4 (Đông Thạnh - Khu công nghiệp Hiệp Phước) theo hình thức PPP hoặc đầu tư trực tiếp.

Tập đoàn Trường Hải (Thaco Group) đề xuất đầu tư tuyến metro số 2 (đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm) và tuyến Thủ Thiêm - Long Thành theo hình thức PPP, loại hợp đồng BT. UBND TP.HCM đang xem xét giao Thaco làm nhà đầu tư.

Masterise Group đề xuất nghiên cứu tuyến metro số 3 (đoạn Hiệp Bình Phước - An Hạ) theo hình thức PPP, loại hợp đồng BT. Thành phố đang thẩm định để xem xét giao Masterise triển khai.

Sở Xây dựng cho biết theo quy hoạch, mạng lưới đường sắt đô thị toàn vùng TP.HCM (sau sáp nhập) có tổng chiều dài khoảng 1.012 km.

Trong đó, TP.HCM cũ có 12 tuyến, dài 582 km; Bình Dương 12 tuyến, dài 305 km; Bà Rịa - Vũng Tàu có 3 tuyến dài 125 km.

Hiện TP.HCM đang rà soát điều chỉnh Quy hoạch chung đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060, trong đó tập trung xác định lại toàn bộ hệ thống đường sắt đô thị, depot, nhà ga, không gian TOD, không gian ngầm... phù hợp mô hình vùng đô thị mở rộng.

Cũng trong thời gian qua, một số nhà đầu tư quan tâm và mong muốn được đầu tư các tuyến đường sắt đô thị, trong đó có tuyến metro số 3 và số 4.

UBND TP.HCM đang giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các sở ngành để hướng dẫn các nhà đầu tư các thủ tục tiếp theo.