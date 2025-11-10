Chính thức: TP.HCM chốt lịch khởi công metro Bến Thành - Tham Lương

Theo kế hoạch vừa ban hành, TP.HCM sẽ khởi công tuyến metro số 2 đoạn Bến Thành - Tham Lương vào ngày 15/1/2026.

TP.HCM chốt khởi công tuyến metro số 2 đoạn Bến Thành - Tham Lương vào tháng 1/2026. Ảnh minh họa: Quỳnh Danh.

UBND TP.HCM vừa ban hành kế hoạch triển khai dự án xây dựng tuyến metro số 2 Bến Thành - Tham Lương.

Theo kế hoạch, các công việc trình và ban hành kế hoạch triển khai dự án; lập, thẩm định báo cáo giữa kỳ của báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án điều chỉnh; báo cáo đánh giá tác động môi trường điều chỉnh; báo cáo giám sát, đánh giá trước khi điều chỉnh dự án; báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án điều chỉnh (báo cáo cuối kỳ) được thực hiện từ tháng 10 đến tháng 12 năm nay.

Cũng trong tháng 11 và 12, chủ đầu tư sẽ triển khai các phần việc chuẩn bị; dự kiến khởi công toàn tuyến ngày 15/1/2026 và thi công đồng loạt từ ngày 16/1/2026.

Thành phố yêu cầu các cơ quan chuyên môn, chủ đầu tư, đơn vị trực thuộc UBND TP.HCM và UBND các địa phương có tuyến đường sắt đô thị đi qua chịu trách nhiệm tổ chức sắp xếp bộ máy, bố trí nhân sự để triển khai thực hiện kế hoạch với tinh thần trách nhiệm cao nhất; chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện theo phạm vi, chức năng, mục tiêu, yêu cầu để khẩn trương triển khai các nhiệm vụ, giải pháp theo phân công.

Các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan quán triệt tinh thần chủ động, rà soát, tinh gọn quy trình, thủ tục giải quyết hồ sơ; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo để phân loại hồ sơ, xác định cấp độ ưu tiên; bảo đảm thời hạn giải quyết được rút ngắn tối đa so với quy định hiện hành; kiểm tra, giám sát chặt chẽ tiến độ xử lý hồ sơ; xem xét trách nhiệm đối với các trường hợp chậm trễ, không bảo đảm tiến độ.

UBND TP.HCM đề nghị các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các địa phương có dự án đi qua tổ chức triển khai nghiêm túc, hiệu quả kế hoạch này. Trong quá trình thực hiện, nếu cần thiết bổ sung, điều chỉnh, các cơ quan, đơn vị chủ động phối hợp với Sở Xây dựng tổng hợp, đề xuất báo cáo UBND TP xem xét, quyết định, bảo đảm không ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án.

Sở Xây dựng TP.HCM được giao làm cơ quan thường trực, theo dõi, đôn đốc các đơn vị liên quan thực hiện kế hoạch. Sở Xây dựng sẽ tổng hợp tình hình báo cáo UBND TP định kỳ hai tuần một lần.

UBND TP.HCM cũng đã có văn bản chấp thuận áp dụng các quy định của Nghị quyết số 188 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt để phát triển hệ thống đường sắt đô thị tại Hà Nội và TP.HCM, đối với các hoạt động tiếp theo của dự án chưa triển khai; đồng thời không phải thực hiện lại thủ tục phê duyệt chủ trương đầu tư.

Thành phố cũng thống nhất cập nhật chi phí hoạt động của chuyên gia tham gia thẩm định vào tổng mức đầu tư. Ban Quản lý Đường sắt đô thị được giao tổ chức lập, trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo đúng quy định.