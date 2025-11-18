Tuyến metro số 2 TP.HCM được đề xuất tăng vốn lên 52.000 tỷ

Tổng mức đầu tư đoạn metro Bến Thành - Tham Lương được đề xuất tăng từ 47.890 tỷ lên 52.047 tỷ đồng, do bổ sung quy mô xây dựng, cập nhật công nghệ, trượt giá.

Metro Bến Thành - Tham Lương sẽ bổ sung đoạn kết nối metro số 1 tại ga Bến Thành. Ảnh: Quỳnh Danh.

Ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCM (MAUR) vừa gửi UBND TP.HCM và Sở Xây dựng báo cáo giám sát, đánh giá điều chỉnh dự án metro số 2 đoạn Bến Thành - Tham Lương.

Tuyến metro số 2 được UBND TP.HCM phê duyệt lần đầu vào tháng 10/2010 với tổng mức đầu tư hơn 26.116 tỷ đồng . Đến tháng 11/2019, dự án được điều chỉnh lên gần 47.891 tỷ đồng , chủ yếu sử dụng nguồn vốn vay ODA.

Tháng 3/2025, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM đã thống nhất chủ trương chuyển toàn bộ vốn vay ODA sang sử dụng ngân sách thành phố để chủ động hơn trong tiến độ và quản lý chi phí.

Theo MAUR, sau khi điều chỉnh nguồn vốn, cập nhật khối lượng theo thiết kế FEED điều chỉnh, định mức và đơn giá nhằm phù hợp với thực tế, đơn vị đã đề xuất tổng mức đầu tư dự kiến là 52.047 tỷ đồng .

Cùng với chuyển đổi nguồn vốn, MAUR đề xuất điều chỉnh quy mô tuyến. Theo đó, dự án sẽ bổ sung đoạn kết nối metro số 1 tại ga Bến Thành (quận 1 cũ); mở rộng các hạng mục trong phạm vi depot Tham Lương (quận 12 cũ) để kết nối với tuyến metro số 6. Phương án này nhằm kết nối sân bay Tân Sơn Nhất, sân bay Long Thành và các tuyến metro khác trong tương lai.

Theo phương án mới, metro Bến Thành - Tham Lương dài 11,269 km, tăng hơn 200 m do bổ sung đoạn ngầm kết nối ga Bến Thành vào dự án và điều chỉnh điểm đầu tuyến.

Trong đó có 9,255 km đi ngầm, phần còn lại đi trên cao và đường dẫn vào depot. Tuyến gồm 10 ga ngầm (tính cả ga Bến Thành), 1 ga trên cao và 1 depot tại Tham Lương.

Công nghệ và số đoàn tàu của dự án cũng được cập nhật theo yêu cầu mới. Thiết kế điều chỉnh tính toán lưu lượng khách giờ cao điểm sẽ tăng cao hơn so với trước.

Cụ thể, đến năm 2030, dự báo lưu lượng khách đạt hơn 11.800 lượt khách/giờ/hướng; đến năm 2040 có hơn 28.500 lượt khách và đến năm 2060 là hơn 40.500 khách lượt/giờ/hướng.

Số đoàn tàu khai thác đến năm 2030 là 14 đoàn (3 toa), giai đoạn sau tăng lên 16 và 22 đoàn (6 toa).

Hệ thống cấp điện cũng được thay đổi từ ray thứ ba sang cấp điện trên cao, tương tự tuyến metro số 1, nhằm giảm nguy cơ mất an toàn. Thiết kế mới bổ sung hệ thống thu hồi năng lượng tái sinh từ phanh tàu để tiết kiệm điện.

Tổng chi phí trong phương án cập nhật gồm: 5.096 tỷ đồng cho đền bù, giải phóng mặt bằng; hơn 29.800 tỷ đồng cho xây dựng, thiết bị; phần còn lại là tư vấn, quản lý dự án, thuế, dự phóng phí và các khoản khác.

Theo kế hoạch, tuyến sẽ khởi công ngày 15/1/2026 và hoàn thành năm 2030. Đây cũng là dự án đầu tiên TP.HCM dự kiến áp dụng các cơ chế đặc thù theo Nghị quyết 188 của Quốc hội để đẩy nhanh tiến độ.

TP.HCM cũng đang cập nhật công nghệ cho tuyến, nâng cấp lên mức tự động hóa GoA4, giúp tàu vận hành tự động, không lái tàu và không cần nhân viên đi kèm. Trong các tình huống đặc biệt hoặc sự cố khẩn cấp, nhân viên tại trung tâm điều khiển (OCC) có thể can thiệp từ xa, bao gồm kích hoạt hãm khẩn cấp, điều khiển cửa và điều chỉnh điều hòa.