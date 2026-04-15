Phối cảnh đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh do VinSpeed đầu tư

Tuyến đường sắt cao tốc Hà Nội - Quảng Ninh vừa được khởi công vào ngày 12/4 vừa qua, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2028. Dự án có tổng mức đầu tư 147.370 tỷ đồng (gần 5,7 tỷ USD ), chưa bao gồm 10.270 tỷ đồng ( 396 triệu USD ) chi phí giải phóng mặt bằng. VinSpace là nhà đầu tư dự án.

Tuyến đường sắt cao tốc được thiết kế đường đôi, khổ rộng 1.435 mm, tốc độ thiết kế 350 km/h, riêng đoạn qua khu vực TP Hà Nội là 120 km/h. Đoàn tàu sử dụng công nghệ động lực phân tán do hãng Siemen (Đức) phát triển, tương tự công nghệ đang được sử dụng ở Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc) và một số nước châu Âu.

Với dự án này, thời gian di chuyển từ Thủ đô đến Hạ Long sẽ rút ngắn từ 2-2,5 xuống còn 23 phút.

Siemens Mobility sẽ từng bước chuyển giao công nghệ cho VinSpeed trong quá trình vận hành.

SGC - công ty đảm nhận các hạng mục hạ tầng kỹ thuật như đường sắt tốc độ cao của Vingroup - đã tăng vốn điều lệ từ 1.000 tỷ lên 10.000 tỷ đồng , tức gấp 10 lần.

Chủ tịch ACB cho rằng không ngân hàng đơn lẻ nào có thể tài trợ vốn cho một dự án lớn như vậy. Ông gợi ý một cấu trúc vốn kết hợp giữa vốn vay ngân hàng trong nước và vốn cổ phần quốc tế.

Tri Thức - Znews giới thiệu độc giả Tủ sách kiến thức kinh tế với đa dạng cuốn sách, câu chuyện trong lĩnh vực kinh doanh, kinh tế. Những cuốn sách, câu chuyện trong Tủ sách không đơn thuần là những tác phẩm của tri thức mà còn chứa đựng bí quyết, kinh nghiệm quý báu từ các tác giả, nhà quản lý có uy tín và kinh nghiệm lâu năm trong ngành.

Đọc sách không chỉ giúp tiếp cận những kiến thức mới mà còn giúp mở rộng tầm nhìn và phát triển bản thân. Tủ sách kiến thức kinh tế mong muốn lan tỏa tri thức trong lĩnh vực kinh doanh, đồng thời phát triển văn hóa đọc cho người Việt.