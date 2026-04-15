Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Phối cảnh đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh do VinSpeed đầu tư

  • Thứ tư, 15/4/2026 12:58 (GMT+7)
Tuyến đường sắt tốc cao tốc Hà Nội - Quảng Ninh dài 120 km, rút ngắn thời gian di chuyển từ Hà Nội đến Hạ Long từ 2-2,5 giờ xuống còn 23 phút.

Tuyến đường sắt cao tốc Hà Nội - Quảng Ninh vừa được khởi công vào ngày 12/4 vừa qua, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2028. Dự án có tổng mức đầu tư 147.370 tỷ đồng (gần 5,7 tỷ USD), chưa bao gồm 10.270 tỷ đồng (396 triệu USD) chi phí giải phóng mặt bằng. VinSpace là nhà đầu tư dự án.

Tuyến đường sắt cao tốc được thiết kế đường đôi, khổ rộng 1.435 mm, tốc độ thiết kế 350 km/h, riêng đoạn qua khu vực TP Hà Nội là 120 km/h. Đoàn tàu sử dụng công nghệ động lực phân tán do hãng Siemen (Đức) phát triển, tương tự công nghệ đang được sử dụng ở Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc) và một số nước châu Âu.
Điểm đầu của tuyến đặt tại ga Cổ Loa, thuộc khu Trung tâm Triển lãm Việt Nam, Khu đô thị Vinhomes Global Gate Hà Nội.

Điểm cuối là ga Hạ Long, nằm trong khu Công viên rừng Globe Hạ Long, Vinhomes Global Gate Hạ Long.
Dự án có tổng chiều dài toàn tuyến 120,2 km, đi qua 4 địa phương gồm Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng và Quảng Ninh.

Với dự án này, thời gian di chuyển từ Thủ đô đến Hạ Long sẽ rút ngắn từ 2-2,5 xuống còn 23 phút.
Siemens Mobility sẽ từng bước chuyển giao công nghệ cho VinSpeed trong quá trình vận hành.

46:2777 hôm qua

Tri Thức - Znews giới thiệu độc giả Tủ sách kiến thức kinh tế với đa dạng cuốn sách, câu chuyện trong lĩnh vực kinh doanh, kinh tế. Những cuốn sách, câu chuyện trong Tủ sách không đơn thuần là những tác phẩm của tri thức mà còn chứa đựng bí quyết, kinh nghiệm quý báu từ các tác giả, nhà quản lý có uy tín và kinh nghiệm lâu năm trong ngành.

Đọc sách không chỉ giúp tiếp cận những kiến thức mới mà còn giúp mở rộng tầm nhìn và phát triển bản thân. Tủ sách kiến thức kinh tế mong muốn lan tỏa tri thức trong lĩnh vực kinh doanh, đồng thời phát triển văn hóa đọc cho người Việt.

Thủy Tiên

đường sắt cao tốc Hà Nội Quảng Ninh hà nội quảng ninh cao tốc quảng ninh vinspeed

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý