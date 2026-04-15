Phối cảnh đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh do VinSpeed đầu tư

Tuyến đường sắt cao tốc Hà Nội - Quảng Ninh vừa được khởi công vào ngày 12/4 vừa qua, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2028. Dự án có tổng mức đầu tư 147.370 tỷ đồng (gần 5,7 tỷ USD), chưa bao gồm 10.270 tỷ đồng (396 triệu USD) chi phí giải phóng mặt bằng. VinSpace là nhà đầu tư dự án.
Tuyến đường sắt cao tốc được thiết kế đường đôi, khổ rộng 1.435 mm, tốc độ thiết kế 350 km/h, riêng đoạn qua khu vực TP Hà Nội là 120 km/h. Đoàn tàu sử dụng công nghệ động lực phân tán do hãng Siemen (Đức) phát triển, tương tự công nghệ đang được sử dụng ở Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc) và một số nước châu Âu.
Điểm đầu của tuyến đặt tại ga Cổ Loa, thuộc khu Trung tâm Triển lãm Việt Nam, Khu đô thị Vinhomes Global Gate Hà Nội.
Điểm cuối là ga Hạ Long, nằm trong khu Công viên rừng Globe Hạ Long, Vinhomes Global Gate Hạ Long.
Dự án có tổng chiều dài toàn tuyến 120,2 km, đi qua 4 địa phương gồm Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng và Quảng Ninh.
Với dự án này, thời gian di chuyển từ Thủ đô đến Hạ Long sẽ rút ngắn từ 2-2,5 xuống còn 23 phút.
Siemens Mobility sẽ từng bước chuyển giao công nghệ cho VinSpeed trong quá trình vận hành.
