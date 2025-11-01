Phó thủ tướng mong Việt Nam thành cứ điểm của AstraZeneca ở Đông Nam Á

Phó thủ tướng Nguyễn Chí Dũng khuyến khích AstraZeneca mở rộng hoạt động nghiên cứu và phát triển tại Việt Nam qua xây dựng các trung tâm nghiên cứu, phòng lab, hạ tầng dùng chung.

Phó thủ tướng Nguyễn Chí Dũng và các thành viên đoàn công tác của Chính phủ chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo Tập đoàn AstraZeneca. Ảnh: VGP/Cầm Tuấn.

Sáng 31/10 (theo giờ địa phương), Phó thủ tướng Nguyễn Chí Dũng dẫn đầu đoàn công tác Chính phủ đã có buổi làm việc với Tập đoàn AstraZeneca tại Cambridge, Vương quốc Anh. Đây là tập đoàn dược phẩm, sinh học đa quốc gia hàng đầu thế giới, hoạt động tại hơn 100 nước và doanh thu năm 2024 đạt trên 45 tỷ USD .

Khoảng 25% doanh thu hàng năm của AstraZeneca dành cho đầu tư nghiên cứu và phát triển, thể hiện rõ định hướng chiến lược của doanh nghiệp trong việc đổi mới sáng tạo, phát triển các phương pháp điều trị tiên tiến. Nhờ đó, tập đoàn đã trở thành một trong những doanh nghiệp tiên phong phát triển thuốc điều trị ung thư, bệnh hô hấp mạn tính và các bệnh lý không lây nhiễm.

Tại Việt Nam, là một trong những doanh nghiệp dược phẩm có hoạt động tích cực và đóng góp nổi bật, suốt 10 năm qua, AstraZeneca đã đầu tư hơn 400 triệu USD vào các chương trình phát triển, nghiên cứu và hợp tác y tế tại Việt Nam.

Phó thủ tướng Nguyễn Chí Dũng đánh giá cao uy tín, tầm nhìn dài hạn và tinh thần trách nhiệm xã hội của AstraZeneca đối với thị trường Việt Nam, đồng thời gửi lời cảm ơn tập đoàn vì đã đồng hành cùng Việt Nam trong suốt quá trình phòng, chống, ứng phó với tác động của đại dịch Covid-19.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Chính phủ khuyến khích AstraZeneca mở rộng hoạt động nghiên cứu và phát triển tại Việt Nam thông qua xây dựng các trung tâm nghiên cứu, phòng lab, hạ tầng dùng chung; từ đó, đưa Việt Nam trở thành "cứ điểm" của tập đoàn tại khu vực Đông Nam Á về thử nghiệm lâm sàng, chuyển giao công nghệ và đào tạo chuyên gia y tế.

Đồng thời, Phó thủ tướng mong muốn AstraZeneca tăng cường hợp tác với các trường đại học, viện nghiên cứu và bệnh viện của Việt Nam để cùng triển khai nghiên cứu, thử nghiệm và thương mại hóa thuốc sinh học, vaccine và công nghệ điều trị tiên tiến.

Phó thủ tướng Nguyễn Chí Dũng cho biết Việt Nam có thị trường dược phẩm tăng trưởng nhanh và sở hữu vị trí địa chiến lược tại trung tâm khu vực Đông Nam Á. Đây cũng là một trong những lĩnh vực được Việt Nam ưu tiên thu hút đầu tư trong giai đoạn hiện nay.

Do đó, Phó thủ tướng khuyến khích tập đoàn phát triển các mô hình khu công nghiệp, trung tâm đổi mới sáng tạo chuyên biệt về dược phẩm; đầu tư cơ sở sản xuất, đóng gói dược phẩm; tăng cường hợp tác, chuyển giao công nghệ cho các đối tác trong nước.

Lãnh đạo Chính phủ cũng đề xuất doanh nghiệp ưu tiên áp dụng mô hình sản xuất xanh, góp phần phát triển chuỗi cung ứng carbon thấp hướng tới mục tiêu Net Zero 2050; thúc đẩy hợp tác chuyển đổi số y tế, đào tạo nguồn nhân lực.

Về phía Việt Nam, Phó thủ tướng cam kết Chính phủ sẽ đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư của Anh, trong đó có Tập đoàn AstraZeneca để hợp tác đầu tư kinh doanh hiệu quả, bền vững tại Việt Nam.