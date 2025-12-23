Tết vẫn là 'đỉnh' mua sắm trong năm

Trong mùa Tết 2026, người tiêu dùng không còn ưu tiên chi tiêu theo cảm tính mà tính toán một cách kỹ lưỡng, đồng thời ưu tiên xu hướng mua sắm thiết thực và tiện lợi.

Người tiêu dùng lựa chọn kỹ càng hơn trong Tết 2026. Ảnh: Quỳnh Danh.

Chia sẻ tại Hội thảo Khám phá nhu cầu mới của người tiêu dùng Việt mùa Tết & Chiến lược bán hàng hiệu quả do Hiệp hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam Chất lượng cao (HVNCLC) phối hợp cùng Trung tâm Nghiên cứu Kinh doanh và Hỗ trợ Doanh nghiệp (BSA) tổ chức tại TP.HCM ngày 23/12, bà Nguyễn Phương Nga, Giám đốc Khối Kinh doanh, Numerator Việt Nam (Kantar Việt Nam) cho biết trong bối cảnh kinh tế còn nhiều biến động, hành vi tiêu dùng của người đang có những chuyển dịch rõ nét khi bước vào mùa mua sắm Tết.

"Đỉnh" mua sắm trong năm

Theo các phân tích thị trường, người tiêu dùng ngày nay không còn chi tiêu theo cảm tính mà trở nên tính toán hơn, so sánh giá kỹ lưỡng, đặc biệt khi mua sắm online ngày càng phổ biến.

Việc "săn deal", theo dõi biến động giá trong giỏ hàng đã trở thành thói quen quen thuộc, khiến thị trường bán lẻ buộc phải chạy đua khuyến mãi và tối ưu trải nghiệm mua sắm.

Bà Nguyễn Phương Nga, Giám đốc Khối Kinh doanh, Numerator Việt Nam (Kantar Việt Nam). Ảnh: BTC.

Dù vậy, Tết vẫn giữ vai trò đặc biệt trong đời sống người Việt Nam. Dữ liệu cho thấy đây luôn là giai đoạn cao điểm tiêu dùng trong năm, đóng góp khoảng 20% doanh thu của ngành hàng tiêu dùng nhanh (FMCG), thậm chí cao hơn với các ngành như bánh kẹo hay bia.

Điều này khẳng định, Tết vẫn là đỉnh mua sắm không thể thay thế, bất chấp xu hướng thắt chặt chi tiêu. Điểm khác biệt nằm ở cách người tiêu dùng lựa chọn. Thay vì phô trương hình thức, họ quay về các giá trị cốt lõi của Tết: đoàn viên, sum họp và chia sẻ tình cảm.

Khoảng 27% người được khảo sát cho rằng Tết là dịp gặp gỡ bạn bè, gia đình, trong khi các hoạt động mang tính nghi lễ được giản lược. "Truyền thống vẫn còn, nhưng được thể hiện theo cách đơn giản và linh hoạt hơn", bà Nga nhấn mạnh.

Cũng theo bà Nga, xu hướng thiết thực ngày càng trở nên rõ rệt trong dịp Tết. Người tiêu dùng ưu tiên mua sắm cho bản thân và gia đình gần gũi, thay vì chuẩn bị nhiều phần quà cho các mối quan hệ xa.

Những sản phẩm được lựa chọn nhiều trong dịp Tết cũng tập trung vào nhu cầu thực tế như chăm sóc sức khỏe, làm đẹp và thực phẩm tiện lợi. Đáng chú ý, các sản phẩm tốt cho sức khỏe, đồ uống dinh dưỡng và mỹ phẩm tiếp tục tăng trưởng, phản ánh sự thay đổi trong mối quan tâm của người tiêu dùng ở mọi độ tuổi.

Cùng với đó, tiện lợi đã trở thành yếu tố then chốt. Các sản phẩm chế biến sẵn, thực phẩm đông lạnh, ready-to-eat, hay sản phẩm tẩy rửa đa năng ngày càng được ưa chuộng.

Về kênh mua sắm, online và siêu thị mini ghi nhận mức tăng trưởng mạnh nhất trong vài năm gần đây, nhờ sự gần gũi, nhanh chóng và tiết kiệm thời gian.

Chuyên gia nhận định các yếu tố trên cho thấy bức tranh tiêu dùng Tết 2026 được dẫn dắt bởi 3 trụ cột: truyền thống, thiết thực và tiện lợi.

Giảm giá sâu không còn là chìa khóa

Cũng tại sự kiện, ông Trần Minh Văn, Giám đốc bán hàng Kênh siêu thị, Công ty FrieslandCampina Vietnam chia sẻ mùa Tết tiếp tục được xem là "thời điểm vàng" quyết định thành bại doanh số của nhiều doanh nghiệp bán lẻ khi theo thống kê thị trường, có tới 30-40% doanh thu quý đến từ giai đoạn mua sắm trước Tết.

Một trong những xu hướng nổi bật của mùa Tết là sự dịch chuyển mạnh sang kênh siêu thị hiện đại (MT), chiếm khoảng 48% tỷ lệ mua sắm, trong khi kênh truyền thống (GT) chiếm 35% và thương mại điện tử (TMĐT) đã vươn lên mức 17%.

Ông Trần Minh Văn, Giám đốc bán hàng Kênh siêu thị, Công ty FrieslandCampina Vietnam. Ảnh: BTC.

Đáng chú ý, mức chi tiêu dịp Tết có thể tăng 1,5-2 lần so với tháng thường, khiến đây trở thành cơ hội mà doanh nghiệp "không được phép bỏ lỡ". Tuy nhiên, ông Trần Minh Văn cho rằng giảm giá sâu không còn là chìa khóa duy nhất để thắng thị trường.

Điểm nghẽn lớn nhất của nhiều doanh nghiệp hiện nay là đã đầu tư mạnh vào trưng bày, khuyến mãi nhưng vẫn không tạo được động lực đủ lớn để người tiêu dùng ra quyết định mua ngay, đặc biệt trong bối cảnh hành vi mua sắm đang thay đổi nhanh chóng dưới tác động của TMĐT và livestream bán hàng.

"Khuyến mãi giúp tăng doanh số nhanh, nhưng nếu lạm dụng thì doanh nghiệp sẽ tự bào mòn lợi nhuận của chính mình. Điều người tiêu dùng tìm kiếm bây giờ là cảm giác mua hời, chứ không chỉ là con số phần trăm giảm giá", ông nói.

Ông dẫn chứng rằng một chương trình tặng kèm có giá trị cảm nhận sẽ hiệu quả hơn chiến lược giảm giá mạnh bởi nó tạo ra sự tích cực và niềm tin vào chất lượng sản phẩm, nhất là trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng cảnh giác trước hàng giả, hàng kém chất lượng.