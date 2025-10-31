Đề nghị tập đoàn bán dẫn hàng đầu của Anh lập trung tâm R&D ở Việt Nam

Phó thủ tướng Nguyễn Chí Dũng đề nghị ARM, tập đoàn công nghệ bán dẫn hàng đầu Vương quốc Anh, thành lập trung tâm R&D tại Việt Nam và hỗ trợ đào tạo kỹ sư chuẩn quốc tế.

Phó thủ tướng Nguyễn Chí Dũng, chủ trì đoàn Việt Nam làm việc tại Tập đoàn ARM, Anh. Ảnh: VGP/Thu Sa.

Ngày 31/10 (theo giờ địa phương), Phó thủ tướng Nguyễn Chí Dũng đã có buổi làm việc với Tập đoàn ARM tại Vương quốc Anh. Đây là tập đoàn công nghệ bán dẫn và thiết kế phần mềm của Anh, hiện có hơn 6.500 nhân viên và doanh thu năm 2024 đạt khoảng 3,2 tỷ USD .

ARM nổi tiếng với thiết kế kiến trúc vi xử lý (CPU architecture) được sử dụng trong hơn 99% thiết bị di động toàn cầu. Tính đến năm nay, tập đoàn sản xuất hơn 250 tỷ chip ARM. Doanh nghiệp giữ vai trò then chốt trong chuỗi giá trị công nghiệp bán dẫn toàn cầu, cung cấp nền tảng thiết kế cho các hãng như Apple, Samsung, Qualcomm, Nvidia...

Thời gian qua, ARM đã phối hợp với Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) triển khai nhiều hoạt động đào tạo về bán dẫn như hỗ trợ bản quyền cho trường đại học, tổ chức hội thảo phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực này.

Phó thủ tướng Nguyễn Chí Dũng đánh giá cao vai trò và vị thế toàn cầu của tập đoàn trong lĩnh vực bán dẫn; đồng thời hoan nghênh ARM đã có nhiều sáng kiến hỗ trợ phát triển nhân lực, chia sẻ tri thức và thúc đẩy hợp tác công nghệ, góp phần hình thành nền tảng cho hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và công nghệ tại Việt Nam.

Tại buổi làm việc, Phó thủ tướng Nguyễn Chí Dũng cho biết Việt Nam chủ trương thu hút và đồng hành với các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới như ARM để phát triển các khâu trong chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn, bao gồm đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu và phát triển, chuyển giao công nghệ và xây dựng hạ tầng phục vụ sản xuất.

Từ chủ trương đó, Phó thủ tướng Nguyễn Chí Dũng đề nghị ARM tăng cường phối hợp chặt chẽ với NIC, các viện nghiên cứu, trường học và doanh nghiệp trong nước triển khai các chương trình hợp tác.

Lãnh đạo Chính phủ Việt Nam gợi mở hai bên cùng thực hiện các chương trình đào tạo và cấp chứng chỉ của ARM, nhằm xây dựng đội ngũ kỹ sư thiết kế vi mạch đạt chuẩn quốc tế.

Phó thủ tướng cũng đề xuất Tập đoàn ARM xem xét mở văn phòng đại diện tại Việt Nam và thành lập trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D) tại NIC Hòa Lạc để thúc đẩy hợp tác đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam cũng như mở rộng ảnh hưởng trong khu vực Đông Nam Á.

Song song, Phó thủ tướng đề nghị tập đoàn hỗ trợ Việt Nam xây dựng và phát triển các trung tâm R&D, phòng thí nghiệm bán dẫn dùng chung; cũng như giới thiệu các đối tác, doanh nghiệp và tổ chức trong hệ sinh thái ARM đến tìm hiểu cơ hội hợp tác, đầu tư và mở rộng hoạt động tại Việt Nam.

Cùng với đó, phía Việt Nam mong muốn ARM chia sẻ kinh nghiệm và tham vấn trong quá trình hoàn thiện chính sách phát triển ngành bán dẫn, chuyển giao công nghệ, phát triển nhân lực và xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại Việt Nam.