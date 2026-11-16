Phó thống đốc NHNN Phạm Quang Dũng làm Bí thư Đảng ủy VCCI

Ông Phạm Quang Dũng, Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy VCCI nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Phạm Quang Dũng phát biểu tại hội nghị công bố quyết định. Ảnh: NHNN.

Sáng 16/11, Đảng ủy Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương về công tác cán bộ.

Theo quyết định, ông Phạm Quang Dũng, Phó thống đốc NHNN được chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy VCCI nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Phi Long, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nhấn mạnh vai trò của VCCI trong việc tập hợp, đoàn kết cộng đồng doanh nghiệp và các hiệp hội; tham gia tư vấn, xây dựng cơ chế, chính sách liên quan đến doanh nghiệp; đồng thời thực hiện các dịch vụ công được Nhà nước ủy quyền.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Phạm Quang Dũng xác định ba nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Trong đó, ưu tiên lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội VIII VCCI, bảo đảm công tác xây dựng văn kiện, Điều lệ và nhân sự đúng quy định, chỉ đạo của cấp có thẩm quyền.

Bên cạnh đó, VCCI sẽ triển khai sắp xếp tổ chức theo Kết luận số 230 của Trung ương, bảo đảm thực hiện tốt các chức năng cốt lõi; đồng thời chuẩn bị chu đáo cho năm APEC 2027.

Ông Phạm Quang Dũng sinh ngày 18/4/1973, quê tại xã Định Tân, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa. Ông có gần 30 năm công tác trong lĩnh vực ngân hàng, phần lớn thời gian làm việc tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank).

Tháng 8/1994, ông bắt đầu công tác tại Vietcombank. Tháng 6/2007, ông được bổ nhiệm làm Phó tổng giám đốc ngân hàng. Đến tháng 11/2014, ông đảm nhiệm vị trí Tổng giám đốc Vietcombank.

Ngày 30/8/2021, ông được bổ nhiệm làm Chủ tịch HĐQT Vietcombank. Từ ngày 1/1/2024, ông giữ chức Phó thống đốc NHNN.