Cổ phiếu Vingroup gánh VN-Index

Cổ phiếu VIC đóng góp hơn 8 điểm cho VN-Index, giúp thị trường giữ được sắc xanh trong phiên 16/11 dù hàng loạt mã ngân hàng, chứng khoán giảm sâu.

Cổ phiếu Vingroup có thể lập đỉnh mới trong tuần này. Ảnh: VIC.

Thị trường chứng khoán Việt Nam khởi đầu tuần giao dịch mới (16/11) với diễn biến phân hóa mạnh. Trong khi nhóm cổ phiếu Vingroup tiếp tục nâng đỡ chỉ số, áp lực bán lan rộng tại các nhóm ngân hàng, chứng khoán và bất động sản khiến VN-Index gần như đánh mất toàn bộ thành quả tăng điểm trong phiên sáng.

Ngay sau giờ mở cửa, VN-Index nhanh chóng bật tăng từ vùng 1.735 điểm và có thời điểm vượt mốc 1.750 điểm. Tuy nhiên, đà tăng sớm suy yếu khi lực cầu không đủ duy trì mặt bằng giá cao.

Trong phần còn lại của phiên sáng, chỉ số chủ yếu dao động quanh vùng 1.743-1.748 điểm. Bước sang phiên chiều, áp lực bán gia tăng tại nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn khiến VN-Index liên tục thu hẹp biên độ tăng, có thời điểm lùi về sát tham chiếu.

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index dừng tại 1.736,89 điểm, tăng nhẹ 1,96 điểm (+0,1%). Trái ngược với sắc xanh trên HoSE, HNX-Index giảm 0,07 điểm (-0,1%) xuống 254,91 điểm, trong khi UPCoM-Index tăng 0,74 điểm (+0,6%) lên 122,13 điểm.

Đáng chú ý, thanh khoản thị trường tiếp tục suy giảm. Tổng giá trị giao dịch trên cả 3 sàn đạt khoảng 12.661 tỷ đồng . Riêng HoSE ghi nhận giá trị giao dịch khoảng 11.877 tỷ đồng , giảm hơn 21% so với phiên trước.

Độ rộng thị trường nghiêng rõ về phía giảm với 402 mã giảm giá (gồm 15 mã giảm sàn) trong khi chỉ có 287 mã tăng giá (gồm 29 mã tăng trần) và 852 mã đứng giá.

Rổ VN30 cũng ghi nhận diễn biến tiêu cực hơn thị trường chung khi chỉ số giảm nhẹ xuống 1.844,25 điểm. Trong nhóm này, có tới 17 cổ phiếu giảm giá, 8 mã tăng và 5 mã đứng tham chiếu.

Cổ phiếu VIC đang tiến sát đỉnh giá thiết lập hồi tháng 9. Ảnh: TradingView.

Tâm điểm của phiên giao dịch tiếp tục là cổ phiếu VIC của Tập đoàn Vingroup. Mã này tăng 2,1% lên 248.000 đồng/cổ phiếu, qua đó đóng góp tới 8,23 điểm cho VN-Index, cao hơn nhiều so với mức tăng thực tế 1,96 điểm của chỉ số.

Điều này đồng nghĩa nếu không có đóng góp từ VIC, VN-Index sẽ chịu áp lực giảm điểm đáng kể trong phiên.

Ngoài VIC, nhóm cổ phiếu hỗ trợ thị trường còn có MCH (+5,3%), LPB (+2,5%), SSB (+2,3%), VHM (+0,5%) và DMX (+3,2%).

Ở chiều ngược lại, nhóm ngân hàng trở thành lực cản lớn nhất, với VCB (-1,1%), VPB (-1,8%), TCB (-2,5%), CTG (-1%) và HDB (-1,3%).

Nhóm chứng khoán chịu áp lực bán mạnh với hàng loạt mã giảm sâu như SSI (-1,7%), VIX (-1,9%), VCI (-2,04%), VND (-1,38%), SHS (-1,52%) và CTS (-2,6%).

Tình trạng tương tự diễn ra ở nhóm bất động sản với KDH (-3,82%), TCH (-3,33%), CEO (-2,5%), DXG (-1,35%) và NVL (-0,48%).

Ngoài ra, nhiều cổ phiếu thuộc các nhóm ngành khác cũng chịu áp lực điều chỉnh như FPT (-1,4%), GMD (-3,1%), GEX (-1,4%) và PET (-0,3%).

Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài ghi nhận diễn biến cân bằng hơn khi khối này mua vào khoảng 1.440 tỷ đồng và bán ra 1.427 tỷ đồng trên cả 3 sàn, tương ứng mua ròng gần 13 tỷ đồng .

Ở chiều bán, FPT tiếp tục chịu áp lực lớn nhất với giá trị bán ròng hơn 163 tỷ đồng . Các cổ phiếu khác bị bán ròng đáng kể gồm VCB (-53 tỷ đồng), VPB -( 39 tỷ đồng ), BID (- 37 tỷ đồng ).

Ngược lại, VIC dẫn đầu danh sách được mua ròng với gần 117 tỷ đồng, tiếp đến là MSN (+ 62 tỷ đồng ), KDH (+ 41 tỷ đồng ).