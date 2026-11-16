Vietnam Airlines, Vinasun cùng loạt doanh nghiệp bị cắt margin

Vietnam Airlines, Hóa chất Đức Giang cùng nhiều cổ phiếu ngân hàng và doanh nghiệp lớn nằm trong danh sách 70 mã chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ trên HoSE.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) vừa cập nhật danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ (margin) trong tháng 11. Theo thông báo, danh sách có tổng cộng 70 mã, bao gồm cổ phiếu và chứng chỉ quỹ.

Đáng chú ý, bên cạnh những doanh nghiệp quy mô nhỏ hoặc đang gặp khó khăn về hoạt động kinh doanh, danh sách còn xuất hiện hàng loạt tên tuổi lớn trong lĩnh vực ngân hàng, hàng không, hóa chất, bán lẻ và chứng khoán.

Nhiều tên tuổi quen thuộc bị cắt margin

Trong nhóm ngân hàng, có 3 cổ phiếu không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ, gồm BVB của BVBank, KLB của KienlongBank và VBB của Vietbank.

Trong đó, BVB và VBB chưa đáp ứng yêu cầu về thời gian niêm yết tối thiểu 6 tháng. Riêng KLB không đủ điều kiện do báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2026 được soát xét có kết luận không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần.

Ở lĩnh vực hàng không, cổ phiếu HVN của Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) tiếp tục góp mặt trong danh sách do thuộc diện cảnh báo.

Cùng ngành, cổ phiếu SGN của CTCP Phục vụ Mặt đất Sài Gòn vừa được HoSE bổ sung vào diện không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ. Nguyên nhân là doanh nghiệp nhận được kết luận của cơ quan thuế về việc vi phạm pháp luật thuế.

Một tên tuổi đáng chú ý khác là CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (HoSE: DGC). Cổ phiếu doanh nghiệp hóa chất này không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ do thuộc diện hạn chế giao dịch.

Trong lĩnh vực bán lẻ, cổ phiếu DMX của CTCP Đầu tư Điện Máy Xanh cũng chưa được cấp margin do chưa đáp ứng điều kiện về thời gian niêm yết tối thiểu 6 tháng.

Tương tự, cổ phiếu GDA của CTCP Tôn Đông Á vừa được bổ sung vào danh sách do thời gian niêm yết chưa đủ 6 tháng.

Ở nhóm chứng khoán, 2 đại diện là APG của CTCP Chứng khoán APG và LPS của CTCP Chứng khoán LPS. Trong đó, APG thuộc diện cảnh báo, còn LPS chưa đáp ứng yêu cầu về thời gian niêm yết.

Ngoài ra, danh sách còn có nhiều doanh nghiệp quen thuộc như CTCP Bóng đèn Điện Quang (DQC), CTCP Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (TTF) và CTCP Ôtô TMT (TMT).

Trong đó, DQC và TTF thuộc diện kiểm soát, còn TMT nằm trong diện cảnh báo.

Nhiều doanh nghiệp thua lỗ góp mặt

Bên cạnh các doanh nghiệp lớn, nhóm bất động sản và xây dựng cũng ghi nhận nhiều cổ phiếu không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ.

Có thể kể đến LDG của CTCP Đầu tư LDG, NVT của CTCP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay, OGC của CTCP Tập đoàn Đại Dương, PTL của CTCP Victory Group, TDH của CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức, VPH của CTCP Vạn Phát Hưng và DLG của CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai.

Phần lớn trường hợp không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ do cổ phiếu thuộc diện cảnh báo.

Một nhóm khác bị đưa vào danh sách do kết quả kinh doanh thua lỗ. Theo HoSE, các doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận âm trên báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2026 gồm BCE, MCP, MHC, NHA, PNC, SMA, ST8, STK, TNH, VID, VNG và VNS.

Trong đó có một số tên tuổi đáng chú ý như CTCP Ánh Dương Việt Nam - Vinasun (HoSE: VNS), CTCP Sợi Thế Kỷ (HoSE: STK) và CTCP Tập đoàn Bệnh viện TNH (HoSE: TNH).

Tùy từng doanh nghiệp, HoSE căn cứ vào chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế hoặc lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên báo cáo tài chính để xác định điều kiện giao dịch ký quỹ.

Ngoài cổ phiếu, một số chứng chỉ quỹ như FUEABVND, FUEVFVND, FUEMITEC và FUEVN50G cũng nằm trong danh sách không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ. Nguyên nhân liên quan đến thời gian niêm yết hoặc giá trị tài sản ròng theo quy định.

Theo quy định, các công ty chứng khoán không được cấp tín dụng để nhà đầu tư mua những mã nằm trong danh sách không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ của HoSE. Điều này đồng nghĩa nhà đầu tư không thể sử dụng vốn vay margin để mua các chứng khoán nói trên, mà phải sử dụng vốn tự có.

Tuy nhiên, việc một cổ phiếu bị cắt margin không đồng nghĩa doanh nghiệp đang gặp khó khăn tài chính. Các nguyên nhân có thể xuất phát từ kết quả kinh doanh thua lỗ, tình trạng cảnh báo, kiểm soát, hạn chế giao dịch, vấn đề kiểm toán, vi phạm pháp luật thuế hoặc đơn thuần là chưa đáp ứng thời gian niêm yết tối thiểu.

Danh sách này được HoSE cập nhật định kỳ khi các chứng khoán phát sinh hoặc khắc phục nguyên nhân không đáp ứng điều kiện giao dịch ký quỹ.