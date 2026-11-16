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Kinh doanh

Thanh khoản chứng khoán teo tóp, cả phiên sáng không nổi 5.000 tỷ

  • Thứ hai, 16/11/2026 12:07 (GMT+7)
  • 59 phút trước

Thanh khoản thị trường chứng khoán tiếp tục ở mức thấp khi tổng giá trị giao dịch trên cả 3 sàn trong phiên sáng 16/11 chưa đạt 5.000 tỷ đồng, dù VN-Index tăng hơn 8 điểm.

Thanh khoản chứng khoán đầu tuần tương đối "èo uột". Ảnh: Phương Lâm.

Thị trường chứng khoán mở cửa tuần giao dịch mới (16/11) trong sắc xanh, song dòng tiền tham gia khá dè dặt khiến thanh khoản tiếp tục duy trì ở mức thấp.

Ngay từ đầu phiên, VN-Index nhanh chóng bật tăng và có thời điểm vượt mốc 1.750 điểm. Tuy nhiên, đà tăng không được duy trì khi áp lực bán xuất hiện tại một số nhóm cổ phiếu, kéo chỉ số thu hẹp biên độ tăng trong phần còn lại của phiên sáng.

Kết thúc phiên giao dịch buổi sáng, VN-Index dừng tại 1.743,27 điểm, tăng 8,34 điểm (+0,5%) so với tham chiếu. Trong khi đó, HNX-Index giảm 0,37 điểm (-0,2%) xuống 254,61 điểm và UPCoM-Index giảm 0,08 điểm (-0,1%) còn 121,31 điểm.

Đáng chú ý, tổng giá trị giao dịch trên cả 3 sàn chỉ đạt khoảng 4.504 tỷ đồng. Riêng sàn HoSE ghi nhận giá trị giao dịch khoảng 4.207 tỷ đồng, giảm hơn 12% so với cùng thời điểm phiên trước.

Diễn biến này cho thấy dòng tiền vẫn khá thận trọng dù thị trường đang trong nhịp hồi phục. Thanh khoản thấp cũng khiến đà tăng của chỉ số thiếu sự lan tỏa trên diện rộng.

Thống kê trên toàn thị trường ghi nhận 256 mã tăng giá (gồm 16 mã tăng trần) trong khi có 304 mã giảm giá (gồm 8 mã giảm sàn) và 981 mã đứng giá.

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VN-Index phục hồi nhẹ trong sáng 16/11. Ảnh: TradingView.

Điểm đáng chú ý trong phiên sáng là đà tăng của VN-Index tiếp tục phụ thuộc lớn vào một số cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là nhóm Vingroup.

Trong đó, VIC tăng 2%, đóng góp tới 7,88 điểm cho VN-Index, gần tương đương toàn bộ mức tăng 8,34 điểm của chỉ số. VHM cũng tăng 1,1%, đóng góp thêm 1,21 điểm. Ngược lại, VRE giảm nhẹ 0,2%.

Ngoài VIC và VHM, các cổ phiếu góp phần nâng đỡ thị trường còn có MCH (+4,4%), LPB (+3,6%), DMX (+2,5%), GAS (+0,6%) và VNM (+0,8%).

Ở chiều ngược lại, nhiều cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán và công nghệ chịu áp lực điều chỉnh, tiêu biểu có HDB (-0,9%), VPB (-0,8%), TCB (-0,7%), CTG (-0,6%), FPT (-0,6%).

Nhóm chứng khoán cũng giao dịch kém tích cực với VIX (-0,8%), SSI (-0,5%), SHS (-0,8%), VCI (-0,3%) và VND (-0,7%).

Diễn biến phân hóa còn thể hiện ở rổ VN30 khi chỉ có 12 cổ phiếu tăng giá, trong khi 14 mã giảm và 4 mã đứng giá. Dù vậy, chỉ số VN30 vẫn tăng 6 điểm lên 1.851 điểm.

Về giao dịch khối ngoại, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng nhẹ khoảng 104 tỷ đồng trên cả 3 sàn trong phiên sáng, tập trung tại FPT (-84 tỷ đồng), BID (-22 tỷ đồng), VPL (-17 tỷ đồng).

Ngược lại, VIC dẫn đầu danh sách được khối ngoại mua ròng với gần 72 tỷ đồng, tiếp đến là VNM (+19 tỷ đồng), MSN (+19 tỷ đồng).

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Minh Khánh

chứng khoán Vingroup Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn giao dịch thanh khoản vn-index

  • Tập đoàn Vingroup

    Tập đoàn Vingroup

    Tiền thân Tập đoàn Vingroup là Tập đoàn Technocom thành lập tại Ukraine trong lĩnh vực thực phẩm. Từ năm 2000, Vingroup đầu tư về Việt Nam và trở thành nhà phát triển bất động sản lớn nhất trong nước. Hiện công ty phát triển nhiều lĩnh vực khác như sản xuất ôtô, điện thoại, y tế, giáo dục…

    • Thành lập: 1993
    • Sáng lập: Phạm Nhật Vượng và cộng sự
    • Mã cổ phiếu: VIC

  • Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI)

    Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI)

    Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn được thành lập vào năm 1999, chuyên cung cấp dịch vụ môi giới, tư vấn và đầu tư tài chính, chứng khoán với mạng lưới hoạt động rộng tại những thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Nha Trang, Vũng Tàu.

    • Thành lập: 1999
    • Mã cổ phiếu: SSI

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