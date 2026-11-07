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Kinh doanh

Giải pháp nào xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém?

  • Thứ bảy, 7/11/2026 17:17 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Ngân hàng Nhà nước triển khai kế hoạch xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém đến năm 2030, trong đó có Ngân hàng TMCP Sài Gòn.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa ban hành Quyết định số 2409 về Kế hoạch hành động triển khai Đề án tiếp tục hiện đại hóa hệ thống ngân hàng, xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém và tăng cường khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Theo NHNN, kế hoạch hành động tập trung vào 4 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, gồm hoàn thiện cơ chế, chính sách; hiện đại hóa hệ thống ngân hàng; xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém và tăng cường khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp.

Một trong những nội dung đáng chú ý là việc triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém.

Theo kế hoạch, NHNN sẽ thực hiện 2 nhóm giải pháp, gồm các biện pháp xử lý trực tiếp và các giải pháp hỗ trợ. Mục tiêu là nâng cao năng lực tài chính, quản trị và khả năng chống chịu của các tổ chức tín dụng, đồng thời hạn chế tác động bất lợi đến an toàn hệ thống ngân hàng và nền kinh tế.

Nội dung này gắn với mục tiêu cơ cấu lại các tổ chức tín dụng yếu kém đến năm 2030 theo Đề án được Chính phủ phê duyệt. Trong đó, các phương án cơ cấu lại, xử lý phải tuân thủ quy định pháp luật và chỉ đạo của cấp có thẩm quyền, không để xảy ra đổ vỡ hoặc mất an toàn hoạt động ngân hàng ngoài tầm kiểm soát của Nhà nước.

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Ngân hàng Nhà nước triển khai kế hoạch xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém trong đó có SCB. Ảnh: SCB.

Ngoài ra, NHNN đặt trọng tâm hiện đại hóa hoạt động thanh tra, giám sát ngân hàng nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và bảo đảm an toàn hệ thống.

Các nhiệm vụ khác bao gồm hiện đại hóa hoạt động điều hành chính sách tiền tệ, ngoại hối và tín dụng; nâng cấp hệ thống thanh toán; đổi mới công tác quản lý, giám sát hoạt động thanh toán và thúc đẩy hiện đại hóa tại các tổ chức tín dụng.

Bên cạnh nhiệm vụ xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém, kế hoạch hành động dành trọng tâm cho việc tháo gỡ khó khăn trong tiếp cận tín dụng của doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Theo đó, ngành ngân hàng sẽ rà soát, hoàn thiện khung pháp lý về hoạt động tín dụng và các cơ chế, chính sách liên quan nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh.

Dòng vốn tín dụng tiếp tục được định hướng vào các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên và các động lực tăng trưởng kinh tế theo chủ trương của Chính phủ.

NHNN sẽ thúc đẩy triển khai các chương trình tín dụng theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và tăng cường hoạt động kết nối ngân hàng với doanh nghiệp.

Kế hoạch được triển khai theo lộ trình đến năm 2030, hướng tới xây dựng hệ thống ngân hàng hiện đại, an toàn, nâng cao năng lực cạnh tranh và khả năng chống chịu, đồng thời cải thiện hiệu quả cung ứng vốn cho nền kinh tế.

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Ngọc Mai/Tiền Phong

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