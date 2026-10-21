NHNN giục các ngân hàng giảm thực chất lãi suất trên mọi kênh

NHNN yêu cầu các ngân hàng giảm thực chất lãi suất huy động và cho vay trên toàn hệ thống, cảnh báo có thể giảm chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng với những đơn vị không chấp hành.

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ban hành công văn số 9736/NHNN-CSTT ngày 21/10/2026 yêu cầu các ngân hàng thương mại quyết liệt triển khai các giải pháp giảm mặt bằng lãi suất theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng và kết luận của Thống đốc NHNN tại cuộc họp ngày 19/10.

Theo đó, các ngân hàng thương mại phải thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ được giao và chịu trách nhiệm trước pháp luật, Thống đốc NHNN cùng các cấp có thẩm quyền về việc giảm mặt bằng lãi suất.

Nhà điều hành yêu cầu các ngân hàng quán triệt chỉ đạo trong toàn hệ thống, trên tất cả kênh bán hàng, đồng thời triển khai quyết liệt các giải pháp giảm thực chất lãi suất huy động và cho vay theo chỉ đạo của Thống đốc NHNN và Công văn số 9608/NHNN-CSTT.

Đối với lãi suất huy động, các ngân hàng phải giảm tối thiểu 0,5 điểm %/năm lãi suất tiền gửi bình quân của các giao dịch phát sinh mới, áp dụng với kỳ hạn từ 6 tháng trở lên trong những tháng cuối năm 2026. Mức giảm được so sánh với lãi suất của chính ngân hàng tại kỳ báo cáo ngày 11-20/10.

Để giám sát việc thực hiện, NHNN sẽ theo dõi số liệu lãi suất bình quân của các giao dịch mới phát sinh trong những tháng cuối năm thông qua hệ thống báo cáo thống kê theo công văn số 6194/NHNN-DBTK về việc báo cáo lãi suất các giao dịch phát sinh mới.

Trường hợp ngân hàng thương mại không thực hiện chỉ đạo, NHNN cho biết sẽ có biện pháp xử lý nghiêm, trong đó có việc xem xét giảm hoặc giao chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng ở mức thấp hơn.

Sau cuộc họp với Thống đốc NHNN, đến nay đã có khoảng 20 ngân hàng cập nhật biểu lãi suất tiền gửi mới. Phần lớn nhà băng giảm 0,5 điểm %/năm lãi suất đối với các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên ở cả hai kênh gửi tại quầy và trực tuyến, trong khi một số ngân hàng chỉ điều chỉnh một trong hai kênh.

Tuy nhiên, thực tế lãi suất tiền gửi thông qua các chương trình ưu đãi tại chi nhánh vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Ở chiều cho vay, nhiều ngân hàng cũng đã công bố các chương trình giảm lãi suất nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và người dân tiếp cận vốn với chi phí thấp hơn.

Cụ thể, Agribank giảm lãi suất cho vay 2 điểm %/năm so với mức thông thường, tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên và khách hàng sản xuất, kinh doanh. Ngân hàng đồng thời tiếp tục triển khai chương trình tín dụng 70.000 tỷ đồng dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, các lĩnh vực ưu tiên và những động lực tăng trưởng mới, với lãi suất thấp hơn 1-2 điểm %/năm so với lãi suất cho vay bình quân cùng kỳ hạn.

BIDV triển khai gói tín dụng khoảng 100.000 tỷ đồng , với kỳ hạn cho vay tối đa 6 tháng và mức giảm lãi suất 1,5-2 điểm %/năm, đưa lãi suất cho vay xuống còn 6-7%/năm tùy kỳ hạn.

Trong khi đó, Vietcombank giảm lãi suất cho vay 1,5-2 điểm %/năm; riêng một số lĩnh vực được giảm tới 3 điểm %/năm đối với các khoản vay ngắn hạn so với mức thông thường.

VietinBank cũng triển khai giảm lãi suất cho vay tới 2 điểm %/năm, ưu tiên nguồn lực cho các lĩnh vực trọng điểm và động lực tăng trưởng trong những tháng cuối năm 2026.

MB giảm 1,5 điểm %/năm đối với 5 lĩnh vực ưu tiên, với lãi suất cho vay từ 7,9%/năm. Một số trường hợp thuộc diện ưu tiên hỗ trợ có thể được MB xem xét giảm tới 2 điểm %/năm.

Khối ngân hàng tư nhân cũng tham gia chương trình hỗ trợ lãi suất. Vietbank dành 3.000 tỷ đồng cho vay với lãi suất thấp hơn 1,5 điểm %/năm so với mức thông thường.

Sacombank triển khai gói tín dụng 40.000 tỷ đồng , giảm lãi suất cho vay 2 điểm %/năm, với lãi suất ưu đãi từ 8,5%/năm. Chương trình hướng đến doanh nghiệp trong nước hoạt động ở các ngành chủ lực, có nhu cầu bổ sung vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh; doanh nghiệp xuất nhập khẩu và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI).

Tương tự, LPBank cho biết từ nay đến cuối năm sẽ giảm 1,6-2 điểm %/năm lãi suất đối với các khoản giải ngân mới phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh ngắn hạn của cá nhân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp siêu nhỏ.