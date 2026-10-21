Hưởng ứng chủ trương của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước (NHNN), Sacombank điều chỉnh giảm 0,5%/năm lãi suất huy động đối với các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên, áp dụng từ 20/10/2026.

Theo biểu lãi suất điều chỉnh, đối với khách hàng cá nhân gửi tiền tại quầy dưới 500 triệu đồng, lãi suất lĩnh cuối kỳ ở các kỳ hạn 6-11 tháng giảm còn 5,7%/năm. Đáng chú ý, nhóm kỳ hạn 12-18 tháng ghi nhận mức lãi suất thấp hơn, dao động 5,4-5,5%/năm. Ở các kỳ hạn dài hơn, lãi suất đạt 6,2%/năm đối với 24 và 36 tháng. Mức lãi suất huy động cao nhất tại quầy sau điều chỉnh là 6,4%/năm, áp dụng cho các khoản tiền gửi từ 2 tỷ đồng trở lên.

Đối với tiền gửi trực tuyến, lãi suất kỳ hạn 6-11 tháng dao động còn 6,3-6,7%/năm; kỳ hạn 12-18 tháng còn 6,5-7%/năm tùy theo số tiền gửi. Mức lãi suất cao nhất sau điều chỉnh là 7,3%/năm, áp dụng cho khoản tiền gửi từ 500 triệu đồng tại kỳ hạn 24-36 tháng.

Đối với khách hàng doanh nghiệp, lãi suất huy động tại quầy sau điều chỉnh dao động 4,6-4,8%/năm ở các kỳ hạn 12-36 tháng. Trên kênh trực tuyến, lãi suất kỳ hạn 6-11 tháng giảm còn 6,5%/năm; kỳ hạn 12-18 tháng còn 6,7%/năm và cao nhất 6,8%/năm tại kỳ hạn 24-36 tháng.

Sacombank giảm 0,5%/năm lãi suất huy động.

Việc chủ động điều chỉnh lãi suất thể hiện tinh thần trách nhiệm của Sacombank trong thực hiện định hướng điều hành của cơ quan quản lý, góp phần ổn định mặt bằng lãi suất, cân đối chi phí vốn và tạo điều kiện hỗ trợ hoạt động tín dụng, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh gia tăng vào những tháng cuối năm.

Những tháng cuối năm thường là giai đoạn doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất, hoàn thiện đơn hàng, bổ sung hàng hóa và chuẩn bị nguồn lực phục vụ mùa kinh doanh Tết Nguyên đán. Nhu cầu vốn lưu động, thanh toán và tiêu dùng vì vậy có xu hướng gia tăng, đặt ra yêu cầu đối với hệ thống ngân hàng trong việc chủ động cân đối nguồn vốn, đáp ứng nhu cầu tín dụng hợp lý của nền kinh tế.

Song song với việc điều chỉnh lãi suất huy động, Sacombank dành nguồn vốn ưu đãi lên đến 40.000 tỷ đồng cho khách hàng doanh nghiệp, áp dụng mức giảm 2%/năm lãi suất cho vay, với lãi suất ưu đãi từ 8,5%/năm theo điều kiện chương trình. Đây là một trong những giải pháp cụ thể của ngân hàng nhằm bám sát định hướng điều hành của Chính phủ và NHNN, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh trong giai đoạn cao điểm cuối năm.

Chương trình hướng đến các doanh nghiệp trong nước hoạt động trong những ngành nghề chủ lực, có nhu cầu bổ sung vốn sản xuất, kinh doanh; doanh nghiệp xuất nhập khẩu và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI). Thông qua chính sách tín dụng phù hợp từng nhóm khách hàng, Sacombank hướng đến khơi thông dòng vốn, hỗ trợ doanh nghiệp tối ưu chi phí tài chính, đồng thời bảo đảm chất lượng tín dụng và kiểm soát rủi ro trong quá trình cấp vốn.

Cùng với chính sách ưu đãi tín dụng, Sacombank tiếp tục chú trọng quản trị nguồn vốn, kiểm soát chi phí hoạt động và nâng cao hiệu quả phân bổ vốn. Ngân hàng chủ động rà soát chính sách lãi suất, triển khai các giải pháp phù hợp diễn biến thị trường và nhu cầu thực tế của khách hàng, hướng đến hoạt động an toàn, hiệu quả và bền vững.

Thông qua việc đồng bộ các giải pháp về huy động và cho vay, Sacombank tiếp tục khẳng định trách nhiệm đồng hành khách hàng và nền kinh tế, góp phần ổn định mặt bằng lãi suất, hỗ trợ hoạt động sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng bền vững.