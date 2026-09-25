Đặc quyền của chủ thẻ Sacombank Visa tại The Siren World Opens 2026

Sau Sacombank Visa, hành trình có thể tiếp tục tại Immersive House, nơi công nghệ LED mapping kết hợp nghệ thuật sắp đặt ánh sáng tạo nên không gian thị giác khác nhau và nhiều góc check-in. Tại Starbucks Chill Zone, chiếc Starbucks Truck cùng menu đồ uống chỉ xuất hiện trong hai ngày sự kiện, trong đó có sự trở lại của Unicorn Frappuccino và hai món đồ uống sáng tạo, tạo thêm điểm dừng trước giờ concert.