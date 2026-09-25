Đặc quyền của chủ thẻ Sacombank Visa tại The Siren World Opens 2026

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The Siren World Opens 2026 bắt đầu từ ngày 25/9 tại Công viên Sáng tạo (TP.HCM). Nổi bật giữa không gian sự kiện, “siêu du thuyền” Sacombank Visa thu hút nhiều người tham dự với thiết kế mang cảm hứng đại dương và các hoạt động trải dài từ check-in, tương tác đến thư giãn.
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Tại đây, khách tham dự có thể ghé mũi thuyền để check-in, chụp hình miễn phí tại photobooth, tham gia hoạt động tương tác và nhận ngẫu nhiên phần quà như khăn twilly, dây đeo all-in-one, gương mini. Nếu cần “hồi pin” giữa ngày hội, trạm sạc nghỉ chân cũng sẵn sàng giúp nạp năng lượng cho điện thoại trước khi tiếp tục cuộc vui.
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Riêng chủ thẻ và khách hàng đăng ký mở thẻ Sacombank Visa còn có thể tham gia thêm hoạt động và nhận ưu đãi tại khu vực này. Sau khi hoàn thành hoạt động theo chương trình, khách hàng có thể nghỉ ngơi, nghe DJ chơi nhạc trong không khí lễ hội và thưởng thức kem, nước dừa miễn phí hoặc với giá ưu đãi dành cho chủ thẻ Sacombank Visa.
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Tại trạm “Mở thẻ quyền năng - thăng hạng trải nghiệm”, khách hàng mở thẻ mới có cơ hội nhận vật phẩm ví MagSafe, sạc dự phòng, túi lưới/túi tái chế, quạt cầm tay theo điều kiện chương trình. Chủ thẻ cũng có thể tận hưởng ưu đãi “Mua Starbucks 1 tặng 1” trong hành trình khám phá ngày hội.
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Sau Sacombank Visa, hành trình có thể tiếp tục tại Immersive House, nơi công nghệ LED mapping kết hợp nghệ thuật sắp đặt ánh sáng tạo nên không gian thị giác khác nhau và nhiều góc check-in. Tại Starbucks Chill Zone, chiếc Starbucks Truck cùng menu đồ uống chỉ xuất hiện trong hai ngày sự kiện, trong đó có sự trở lại của Unicorn Frappuccino và hai món đồ uống sáng tạo, tạo thêm điểm dừng trước giờ concert.
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Ngày hội còn có chuỗi hoạt động tại gian hàng đối tác, Meet & Greet kết hợp Soundcheck cùng nghệ sĩ. Khán giả đã có vé cũng có thể tranh thủ đổi vòng tay, sẵn sàng cho concert tối hôm sau.
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The Siren World Opens 2026 sẽ tiếp tục trong ngày 26/9, trước khi bước vào concert buổi tối. Đáng chú ý, cơ hội săn vé vẫn chưa khép lại. Khách hàng chưa có vé có thể ghé booth Sacombank Visa và tham gia chương trình dành cho khách hàng đăng ký mở thẻ, với 100 vé Fan Zone kèm 50 suất Fast Track và 200 vé GA, theo điều kiện chương trình.
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Thẻ Sacombank Visa Bạch Kim không chỉ mở thêm cơ hội nhập hội The Siren World Opens 2026 mà còn mang đến ưu đãi cho nhu cầu di chuyển, mua sắm, ẩm thực và giải trí.
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Từ “siêu du thuyền” Sacombank Visa, Immersive House, Starbucks Chill Zone đến concert tối 26/9, The Siren World Opens 2026 vẫn còn một ngày để khách tham dự tiếp tục khám phá trước khi Siren Stage sáng đèn.