Sacombank Visa mở đặc quyền âm nhạc tại ‘The Siren World Opens’

Thông qua chương trình hợp tác cùng Visa và Starbucks, Sacombank mang đến cho chủ thẻ cơ hội săn vé “The Siren World Opens” và tận hưởng nhiều quyền lợi riêng.

The Siren World Opens đang thu hút sự quan tâm cộng đồng yêu âm nhạc khi trở lại với mùa lễ hội mới của Starbucks. Trong hành trình tìm kiếm trải nghiệm đáng nhớ, chủ thẻ Sacombank Visa có thêm cơ hội “chạm” cảm xúc âm nhạc thông qua chương trình tặng vé cùng loạt đặc quyền được thiết kế riêng.

Đặc quyền săn vé hấp dẫn từ Sacombank Visa

Sự trở lại của Starbucks với The Siren World Opens mang đến hành trình âm nhạc thấm đẫm tinh thần Siren, mong muốn kết nối mọi người qua âm nhạc, nghệ thuật và trải nghiệm. Sau dấu ấn của Siren Calling 2025, sự kiện năm nay được mở rộng về quy mô, để khán giả có thể nghe nhạc, tương tác và khám phá theo nhiều cách.

Diễn ra trong hai ngày 25-26/9 tại Công viên Sáng tạo (TP.HCM), The Siren World Opens dự kiến thu hút hàng chục nghìn lượt người tham dự. Trong bức tranh đó, sự đồng hành của Sacombank và Visa trong vai trò nhà tài trợ bạch kim (Platinum Sponsor) mở thêm lớp trải nghiệm kết nối khách hàng với sự kiện thông qua chiếc thẻ họ sử dụng trong đời sống hàng ngày.

Sacombank Visa mang đến cho chủ thẻ nhiều đặc quyền được thiết kế riêng.

Với sự kiện âm nhạc có sức hút cộng đồng, chiếc vé là điểm bắt đầu cả hành trình trải nghiệm. Đó là cách Sacombank Visa đưa sản phẩm thanh toán bước vào không gian giàu cảm xúc như The Siren World Opens, thông qua cơ hội tiếp cận vé và quyền lợi riêng, từ trước khi sự kiện diễn ra đến khi hòa mình vào không gian lễ hội.

Cụ thể, với khách hàng mới, việc mở thẻ tín dụng Sacombank Visa hạng Platinum trở lên và phát sinh giao dịch tối thiểu 1 triệu đồng mang đến cơ hội nhận vé Fan Zone, áp dụng cho 1.500 khách hàng thỏa điều kiện sớm nhất.

Khách hàng hiện hữu có cơ hội tiếp cận vé Fan Zone khi phát sinh doanh số chi tiêu tích lũy thẻ tín dụng Sacombank Visa từ 5 triệu đồng trong thời gian triển khai. Chương trình áp dụng cho 1.000 khách hàng thỏa điều kiện sớm nhất, mỗi khách hàng nhận tối đa 2 vé theo cơ chế chương trình.

Đáng chú ý, chủ thẻ hướng đến trải nghiệm cao cấp hơn có thể tiếp cận vé VIP thông qua giao dịch đơn lẻ từ 5 triệu đồng trở lên bằng thẻ tín dụng Sacombank Visa. 200 khách hàng đủ điều kiện sớm nhất có cơ hội nhận tối đa 2 vé VIP.

Bên cạnh đặc quyền chi tiêu thông thường, Sacombank Visa còn dành riêng 500 vé The Siren World Opens cho cộng đồng di chuyển bằng phương tiện giao thông công cộng tại TP.HCM (tối đa 1 vé/khách hàng). Quyền lợi này dành cho nhóm khách hàng có số lượt thanh toán "chạm" bằng thẻ thanh toán hoặc thẻ tín dụng Sacombank Visa cao nhất qua cổng soát vé tự động tại xe buýt và các ga metro, với điều kiện phát sinh tối thiểu 5 giao dịch trong thời gian diễn ra chương trình.

Chủ thẻ Sacombank Visa nhận thêm giá trị “kép”

Tại The Siren World Opens, chủ thẻ nhận vé từ chương trình còn có cơ hội nhận Concert Kit và Gift Kit, vé hoặc vòng tay ra vào thiết kế riêng cùng vật phẩm kỷ niệm. Tại khu vực sự kiện, gian hàng trải nghiệm Sacombank Visa với quy mô ấn tượng kết hợp cùng trạm đóng dấu tại khu vực trò chơi và thư giãn tiếp tục mở rộng hành trình trải nghiệm.

Cách triển khai này cho thấy thương hiệu ngày càng chú trọng đồng hành cùng khán giả xuyên suốt hành trình sự kiện. Với Starbucks, Siren Calling trước đó kết hợp âm nhạc cùng quà tặng, trò chơi, sản phẩm và hoạt động tương tác, qua đó mở rộng trải nghiệm thương hiệu vượt ra ngoài khuôn khổ một đêm diễn.

Bên cạnh cơ hội nhận vé, chủ thẻ mới phát sinh chi tiêu từ 1 triệu đồng trong giai đoạn 13/7-31/8 có thể nhận combo hoàn tiền đến 900.000 đồng, gồm 600.000 đồng khi mở thẻ chính và 300.000 đồng khi mở thêm thẻ phụ, theo điều kiện chương trình.

Starbucks Music Concert mở ra nhiều điểm chạm trải nghiệm dành cho khán giả.

Ở nhóm thẻ Platinum, ưu đãi hoàn tiền tiếp tục được thiết kế theo nhu cầu chi tiêu cụ thể: Hoàn tiền đến 16,8% cho chi tiêu di chuyển, 6,8% tại siêu thị và cửa hàng tiện lợi, cùng mức hoàn 0,39% không giới hạn cho giao dịch khác; tổng mức hoàn tiền tối đa 680.000 đồng/tháng theo điều kiện áp dụng.

Đằng sau trải nghiệm thanh toán “chạm” mượt mà từ sự kiện âm nhạc đến đời sống thường nhật là sự đồng hành chiến lược từ Visa - thương hiệu thanh toán hàng đầu thế giới. Nhắm đến tệp khách hàng trẻ đô thị, cộng đồng yêu nghệ thuật và người trân trọng giá trị sống hiện đại, Visa hợp tác cùng Sacombank mang đến giải pháp thanh toán an toàn, chuẩn quốc tế.

Sacombank Visa đưa trải nghiệm mới vào đời sống thường nhật của khách hàng. Ảnh minh họa tạo bởi AI.

The Siren World Opens không chỉ là cơ hội săn vé, mà còn là điểm chạm để Sacombank Visa đưa đặc quyền thương hiệu đến gần hơn với khách hàng.