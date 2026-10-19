46 ngân hàng đồng thuận giảm lãi suất cho vay, cao nhất tới 2%/năm

Thực hiện chỉ đạo của NHNN, các ngân hàng thống nhất giảm lãi suất cho vay tới 2%/năm, đồng thời hạ lãi huy động từ 0,5%/năm và triển khai thêm các gói tín dụng ưu đãi khác.

Thống đốc Phạm Đức Ấn chủ trì cuộc họp trực tiếp với lãnh đạo các ngân hàng thương mại về hoạt động ngân hàng. Ảnh: Hoàng Giáp/Thời báo Ngân hàng.

Theo Thời báo Ngân hàng, tại cuộc làm việc của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Phạm Đức Ấn với lãnh đạo 46 ngân hàng thương mại sáng nay (19/10), lãnh đạo các nhà băng đã thống nhất thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng và NHNN về lãi suất, đồng thời tiết giảm chi phí, chia sẻ lợi nhuận để hạ mặt bằng lãi suất, góp phần bảo đảm an toàn hệ thống và ổn định thị trường tiền tệ.

Trước mắt, các ngân hàng cho biết sẽ giảm tối thiểu 0,5%/năm lãi suất tiền gửi niêm yết đối với các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên; không cạnh tranh tăng lãi suất huy động gây bất ổn thị trường. Đồng thời, các ngân hàng sẽ giảm 1,5-2%/năm lãi suất cho vay, tập trung vào lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên.

Sự đồng thuận được cụ thể hóa bằng các chương trình tín dụng ưu đãi và phương án chia sẻ nguồn lực tài chính của từng ngân hàng.

Cụ thể, lãnh đạo Agribank cho biết ngân hàng sẽ triển khai chương trình giảm lãi suất cho vay từ ngày 19/10, với mức giảm tối đa 2%/năm so với mức thông thường, tập trung vào khách hàng sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên. Ngân hàng dự kiến dành khoảng 2.000 tỷ đồng để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp.

Hiện Agribank đang triển khai các chương trình tín dụng ưu đãi với tổng dư nợ 275.000 tỷ đồng , lãi suất cho vay bình quân 6,6%/năm, thấp hơn 2-2,5% so với thông thường. Các chương trình này khiến thu nhập lãi của ngân hàng dự kiến giảm khoảng 6.000 tỷ đồng .

Ông Lê Ngọc Lâm, Chủ tịch HĐQT BIDV, cho biết ngân hàng cam kết triển khai ngay gói tín dụng quy mô khoảng 100.000 tỷ đồng , kỳ hạn cho vay tối đa 6 tháng, dành cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên. BIDV cũng cam kết giảm 1,5-2%/năm lãi suất cho vay để hỗ trợ doanh nghiệp.

Để thực hiện, BIDV sẽ tiết giảm chi phí, giảm lãi suất huy động đầu vào, tạo dư địa hạ lãi suất cho vay. Ngân hàng dự kiến giảm khoảng 500 tỷ đồng thu nhập từ gói tín dụng này. Lãi suất cho vay dự kiến ở mức 6-7%/năm, tùy kỳ hạn.

Trong khi đó, ông Nguyễn Thanh Tùng, Chủ tịch HĐQT Vietcombank, nhấn mạnh ngành ngân hàng cần đồng thời bảo đảm nguồn vốn cho các lĩnh vực ưu tiên và giảm chi phí, đặc biệt là lãi suất cho vay đối với doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh.

Vietcombank sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, tiết giảm chi phí và hạ lãi suất huy động để giảm lãi suất cho vay. Bên cạnh việc thực hiện chỉ đạo của NHNN, ngân hàng sẽ xây dựng các gói hỗ trợ với mức giảm có thể cao hơn yêu cầu, tập trung vào lĩnh vực ưu tiên, các ngành tạo động lực tăng trưởng và góp phần bảo đảm an sinh xã hội.

Theo ông Tùng, việc giảm lãi suất cần thực chất, không phát sinh thêm thủ tục hành chính. Từ kinh nghiệm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 và bão lũ, Chủ tịch Vietcombank cho biết sẽ áp dụng tiêu chí thống nhất trên toàn hệ thống, thực hiện giảm lãi suất tự động từ trụ sở chính. Các chi nhánh chỉ thực hiện tác nghiệp, khách hàng không cần làm đơn đề nghị hoặc đến chi nhánh đề xuất giảm lãi suất.

Ông Nguyễn Thanh Tùng, Chủ tịch HĐQT Vietcombank phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Hoàng Giáp/Thời báo Ngân hàng.

Ngoài nhóm ngân hàng quốc doanh, các ngân hàng thương mại tư nhân cũng hưởng ứng chủ trương giảm lãi suất.

Lãnh đạo LPBank cho biết từ ngày 19/10 đến hết 31/12 năm nay, ngân hàng sẽ triển khai chương trình điều chỉnh lãi suất huy động và cho vay trên toàn hệ thống.

Theo đó, nhà băng này sẽ giảm 1,6-2%/năm lãi suất cho vay đối với các khoản giải ngân mới phục vụ sản xuất, kinh doanh ngắn hạn. Chương trình hướng đến cá nhân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp siêu nhỏ cần bổ sung vốn lưu động, nhập nguyên vật liệu, duy trì hoặc mở rộng hoạt động, trong đó ưu tiên lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.

Ở chiều huy động, ngân hàng giảm 0,5-0,6%/năm lãi suất tiền gửi niêm yết đối với kỳ hạn từ 6 tháng trở lên và giảm 0,05-0,1%/năm đối với kỳ hạn dưới 6 tháng.

Ông Vũ Quốc Khánh, Tổng giám đốc LPBank, cho biết việc điều chỉnh lãi suất không chỉ giúp giảm chi phí vốn mà còn thể hiện sự chia sẻ khó khăn với khách hàng. Ngân hàng hướng đến phân bổ nguồn vốn đúng nhu cầu, đúng đối tượng, hỗ trợ khách hàng duy trì hoạt động và nắm bắt cơ hội tăng trưởng.

Tương tự, ông Từ Tiến Phát, Tổng giám đốc ACB, cho biết ngân hàng sẽ điều chỉnh giảm biểu lãi suất huy động ngay trong ngày 19/10, và áp dụng từ 20/10, đồng thời triển khai chương trình cho vay ưu đãi dành cho doanh nghiệp với mức giảm lãi suất 1,5-2%/năm.

“ACB đã triển khai chương trình ưu đãi lãi suất trong suốt thời gian vừa qua. Trong chương trình đầu tiên, khi giảm lãi suất 1%, đến nay ngân hàng đã giải ngân khoảng 5.000 tỷ đồng ”, ông Phát nói.

Lãnh đạo Sacombank cũng cho biết sẽ triển khai chương trình tín dụng ưu đãi với tổng quy mô lên đến 40.000 tỷ đồng , nhằm giúp doanh nghiệp và người dân tiếp cận nguồn vốn với chi phí hợp lý, củng cố năng lực tài chính và nắm bắt cơ hội phát triển.