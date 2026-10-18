BIDV cho vay ngắn hạn từ 6%/năm, Vietcombank cam kết giảm 2% lãi suất

BIDV triển khai gói vay ngắn hạn với lãi suất từ 6%/năm, trong khi Vietcombank cam kết giảm tối thiểu 2% lãi suất cho vay, trong bối cảnh mặt bằng lãi suất đang neo cao.

BIDV công bố triển khai chương trình tín dụng ưu đãi dành cho khách hàng vay vốn ngắn hạn với lãi suất từ 6%/năm. Ảnh: BID.

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) vừa công bố triển khai chương trình tín dụng ưu đãi dành cho khách hàng vay vốn ngắn hạn bằng đồng Việt Nam (VND), với lãi suất từ 6%/năm.

Theo BIDV, mức lãi suất ưu đãi thấp hơn tới 2%/năm so với lãi suất thông thường, tùy kỳ hạn và lĩnh vực vay vốn. Chương trình được áp dụng trên toàn hệ thống từ ngày 15/10, dành cho các ngành, lĩnh vực phù hợp với định hướng ưu tiên của Chính phủ.

Ngân hàng cho biết chính sách nhằm hỗ trợ khách hàng tiếp cận nguồn vốn với chi phí thấp hơn, phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh trong giai đoạn cao điểm cuối năm. Khách hàng vay vốn cần đáp ứng điều kiện của chương trình và quy định cấp tín dụng của BIDV.

Tại phiên thảo luận tổ chiều 17/10 về dự thảo Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, ông Nguyễn Thanh Tùng, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) cũng cho biết ngân hàng sẽ giảm tối thiểu 2% lãi suất cho vay từ nay đến cuối năm nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận vốn.

Số liệu của Ngân hàng Nhà nước cho thấy lãi suất cho vay bình quân trong tháng 8 là 10,7%/năm, cao hơn tháng trước 0,2 điểm phần trăm. Mức này tăng khoảng 3 điểm phần trăm so với lãi suất của các khoản vay giải ngân cách đây một năm.

Báo cáo trước Quốc hội sáng 17/10, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết Chính phủ đã chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước triển khai các biện pháp điều hành và chỉ đạo hệ thống các tổ chức tín dụng thống nhất giảm lãi suất cho vay 1,5-2% đối với hoạt động sản xuất kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên.

Theo người đứng đầu Chính phủ, thời gian qua, các chính sách tài khóa, tiền tệ và chính sách liên quan được triển khai chủ động, linh hoạt. Tuy nhiên, thị trường tiền tệ và tỷ giá vẫn chịu sức ép từ các yếu tố bên ngoài. Nhu cầu vốn đầu tư lớn cùng áp lực lạm phát cũng khiến mặt bằng lãi suất huy động và cho vay duy trì ở mức cao.

Trong các tháng cuối năm và năm 2027, Chính phủ xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm là triển khai các giải pháp quyết liệt, hiệu quả để tiếp tục giảm lãi suất cho vay, đồng thời định hướng tập trung nguồn vốn vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, xuất khẩu, khoa học công nghệ và doanh nghiệp nhỏ và vừa.