Lãi vay thả nổi mua ôtô lên 15-17%/năm, người mua 'đau đầu'

Với mức lãi suất thả nổi vượt 15%/năm, nhiều người vay mua ôtô đang "đau đầu" xoay tiền để trả mỗi tháng. Trong khi các sale xe cũng "đau đầu" tìm khách.

Thời gian gần đây, nhiều người có khoản vay mua ôtô đang "đứng ngồi không yên" khi lãi suất thả nổi tăng vọt lên 15-17%/năm, thậm chí có những khoản vay đã gần chạm mốc 20% nếu không kèm bảo hiểm thân vỏ.

Anh T.N.V., (hiện sinh sống tại thành phố Đồng Nai) mua ôtô giá 1,4 tỷ đồng , trả trước 30% và vay ngân hàng 980 triệu đồng trong 5 năm. Mức lãi suất ban đầu chỉ 8,2%/năm nhưng sau giai đoạn cố định lãi suất, lãi suất thả nổi liên tục tăng từ 12%/năm lên 14/%năm rồi liên tục tăng đến nay đã vượt 17%/năm. Vì vậy, anh đang rất "đau đầu" với khoản trả lãi vay mỗi tháng.

"Chóng mặt" với lãi suất thả nổi

"Các ngân hàng tư nhân làm thủ tục vay rất dễ nhưng lãi suất cũng cao hơn, khi chuyển sang giai đoạn lãi suất thả nổi, chi phí trả lãi hàng tháng rất cao", anh nói thêm.

Anh Quốc Huy (Hà Nội), nhân viên kinh doanh một hãng xe điện, cho biết lãi suất đã tăng liên tục trong vài tháng qua, kéo lãi vay mua xe trong năm đầu lên trên 10%/năm ở nhiều ngân hàng. Trong khi đó, lãi suất giai đoạn thả nổi ở một số nhà băng có thể lên tới 15-17%/năm.

"TPBank, VIB, VPBank đều là những ngân hàng có thế mạnh về khoản vay mua xe nhưng lãi suất đều tăng thời gian qua, hiện phổ biến niêm yết lãi năm đầu khoảng 10,5%/năm, trong khi lãi suất thả nổi cao hơn nhiều", anh Huy nói.

Người này cho biết thêm trước đây, Shinhan Bank là ngân hàng cho vay mua xe với lãi suất "mềm" hơn thị trường nhưng nay cũng kéo lên 10,6%/năm trong năm đầu. Tuy nhiên, lãi suất giai đoạn thả nổi tại nhà băng này hiện chỉ vào khoảng 13-14%/năm, thấp hơn thị trường chung.

Dù vậy, "sale xe" này cho biết lãi suất tăng cao đã ảnh hưởng không nhỏ tới quyết định xuống tiền của khách hàng. Để bù đắp mức lãi suất cao, các hãng xe, đại lý đã phải áp dụng nhiều chương trình ưu đãi hơn, thậm chí giảm trực tiếp vào giá xe để kéo khách

Theo tìm hiểu, hiện các ngân hàng phổ biến cho vay mua ôtô theo hình thức vay tiêu dùng, hạn mức tối đa khoảng 80% giá trị xe, kỳ hạn vay phổ biến 5-7 năm. Các gói lãi suất cố định thường được áp dụng trong 6, 9, 12 tháng, với lãi suất dao động gần 9% đến hơn 10%/năm. Sau giai đoạn cố định lãi suất, khoản vay sẽ chuyển sang cơ chế thả nổi, điều chỉnh 3-6 tháng một lần, tùy ngân hàng.

Trong đó, lãi suất thả nổi chủ yếu được tính bằng công thức lãi suất cơ sở/lãi suất tham chiếu cộng biên độ 3-3,5%, hoặc cao hơn.

Hiện tại, VPBank đang áp dụng lãi suất cơ sở cho khách vay mua ôtô khoảng 13%/năm.

Một nhân viên tín dụng của ngân hàng TPBank thì giới thiệu chương trình vay mua ôtô với hạn mức tối đa 80% giá trị xe, thời gian vay dài nhất 6 năm đối với xe cũ và 8 năm đối với xe mới, kèm theo thủ tục nhanh gọn và giải ngân trong ngày.

Lãi suất cơ sở của ngân hàng này hiện ở mức 10,5%/năm. Đến giai đoạn thả nổi, mức lãi suất có thể tăng lên 14-15%, tùy dòng xe cũng như hồ sơ xét duyệt vay.

"Nhiều ngân hàng khác đang áp dụng biên độ 5-6% nên khi cộng với lãi suất cơ sở, mức lãi thả nổi có thể gần chạm 20%", nhân viên này chia sẻ.

Còn tại Shinhan Bank, nhân viên tín dụng đang giới thiệu chương trình vay mua ôtô với lãi suất 9,2% trong năm đầu tiên, hạn mức vay tối đa 80% trong vòng 8 năm. Sau đó, lãi suất thả nổi có thể dao động từ 12%/năm trở lên.

Nhiều ngân hàng tăng lãi suất tham chiếu/cơ sở

Trong bối cảnh phần lớn ngân hàng thương mại tư nhân áp dụng công thức tính lãi suất thả nổi bằng lãi suất tham chiếu/cơ sở cộng biên độ, gần đây, nhiều ngân hàng đã điều chỉnh tăng lãi suất tham chiếu/cơ sở, với mức cao nhất lên đến 13,5%/năm.

Cụ thể, từ ngày 1/10, ngân hàng ACB đã điều chỉnh lãi suất cơ sở lên 9,5%/năm, áp dụng trên toàn hệ thống. Lãi suất cơ sở này được dùng cho các khoản vay có lãi suất tại kỳ tái định giá tính theo biểu lãi suất cho vay.

Trước ACB, VPBank cũng công bố biểu lãi suất cơ sở bằng VND mới đối với các khoản vay có tài sản bảo đảm của khách hàng cá nhân, áp dụng từ ngày 18/9. Mức lãi suất cơ sở này được chia theo thời điểm giải ngân, mục đích vay, thời gian vay và kỳ điều chỉnh lãi suất.

Đối với các khoản vay bất động sản, tiêu dùng, ôtô, sản xuất kinh doanh giải ngân sau ngày 15/11/2024, lãi suất cơ sở kỳ điều chỉnh một tháng dao động 11-13%/năm. Nếu áp dụng kỳ điều chỉnh 3 tháng, mức lãi suất cơ sở dao động 11,8-13,5%/năm.

Ví dụ, khoản vay thời hạn 12 tháng có lãi suất cơ sở 12,2%/năm với kỳ điều chỉnh một tháng và 12,7%/năm với kỳ điều chỉnh ba tháng. Với thời gian vay trên 5-10 năm, các mức lãi suất tương ứng là 12,9% và 13,4%/năm.

Tương tự, từ ngày 15/9, Techcombank cũng áp dụng biểu lãi suất tham chiếu/cơ sở mới cho khách hàng cá nhân vay mua bất động sản, vay tiêu dùng thế chấp và vay mua ôtô.

Lãi suất cơ sở chuẩn của ngân hàng này hiện ở mức 9%/năm, áp dụng chung cho các khoản vay ngắn, trung và dài hạn. Một số sản phẩm chuyên biệt có mức lãi suất cơ sở riêng.

Riêng nhóm vay tiêu dùng tín chấp tại ngân hàng, Techcombank điều chỉnh theo lãi suất cơ sở chuẩn, như thấu chi, MyCash/F2 hoặc vay trả góp, có lãi suất cơ sở 13%/năm.