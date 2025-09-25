Phim Việt có doanh thu cao nhất lịch sử dừng chiếu từ 29/9

Sau 1 tháng ra rạp, bộ phim đề tài chiến tranh do Điện ảnh Quân đội Nhân dân sản xuất sẽ dừng chiếu kể từ ngày 29/9.

Sáng 25/9, thông qua fanpage chính thức, nhà sản xuất Mưa đỏ thông báo phim sẽ dừng chiếu sau 1 tháng ra rạp. Phim kết thúc hành trình phòng vé từ ngày 29/9, sau đó chiếu trên nhiều nền tảng khác để phục vụ công chúng.

"Tròn một tháng kể từ ngày khởi chiếu, Mưa đỏ đã có một hành trình thật đặc biệt, được khán giả cả nước đón nhận, sẻ chia và lan tỏa. Bộ phim đã hoàn thành trọn vẹn sứ mệnh của mình và quan trọng hơn cả là để lại dấu ấn trong trái tim người yêu điện ảnh. Mưa đỏ sẽ tiếp tục phục vụ khán giả tại rạp đến hết ngày 28/9, trước khi bắt đầu hành trình mới trên nhiều nền tảng để gặp gỡ thêm đông đảo công chúng", đoàn phim thông báo.

Ê-kíp cùng hãng sản xuất Điện ảnh Quân đội Nhân dân gửi lời cảm ơn khán giả khi đã ủng hộ Mưa đỏ suốt khoảng thời gian qua: "Đây không chỉ là thành công của một bộ phim, mà còn là cột mốc ý nghĩa trong con đường làm nghề của chúng tôi - động lực để tiếp tục sáng tạo, mang đến những tác phẩm điện ảnh chân thành, giá trị và giàu cảm xúc".

Một cảnh phim trong Mưa đỏ. Ảnh: NSX.

Tính tới sáng 25/9, tổng doanh thu Mưa đỏ đã tiến sát mốc 700 tỷ đồng . Đây là thành tích chưa từng có trong tiền lệ điện ảnh Việt. Tác phẩm của Đặng Thái Huyền được đón nhận rộng rãi với nội dung hấp dẫn, xúc động, khâu sản xuất được đầu tư chỉn chu. Ngoài ra, diễn xuất của dàn diễn viên cũng tròn vai.

Bên cạnh đó, cũng xuất hiện một vài luồng ý kiến bàn luận xoay quanh các chi tiết hư cấu, hoặc không bám sát nguyên tác của nhà văn Chu Lai.

Đặng Thái Huyền sau đó lên tiếng, cho biết đã đọc và tiếp nhận nhiều luồng ý kiến đóng góp, khen chê của người xem. Nữ đạo diễn chia sẻ cô thường để tâm những nhận xét chê để rút kinh nghiệm, hoàn thiện ở các dự án sau.