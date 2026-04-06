Phim Việt 16+ rời rạp với 1,7 tỷ đồng

"Bus - chuyến xe một chiều" rời rạp sau hơn hai tuần, gần như không còn khán giả ở những suất chiếu cuối.

Sau hơn hai tuần phát hành, Bus - chuyến xe một chiều của đạo diễn Luk Vân đã chính thức rời rạp. Những ngày gần đây, tác phẩm chỉ còn duy trì một vài suất chiếu nhỏ giọt.

Theo thống kê từ Box Office Việt Nam, tác phẩm kết thúc hành trình với khoảng 1,7 tỷ đồng , trở thành một trong những phim Việt thua lỗ nặng nhất tính đến thời điểm hiện tại của năm 2026. Những ngày qua, ê-kíp cũng không còn duy trì các hoạt động truyền thông, quảng bá hay cinetour cho dự án.

Ngay từ khi ra mắt, dự án đã có màn mở màn kém kỳ vọng, với số suất chiếu hạn chế, đi kèm nhiều phản hồi tiêu cực về chất lượng. Bus - chuyến xe một chiều đạt khoảng 1,6 tỷ đồng trong tuần mở màn, nhưng doanh thu gần như "dậm chân tại chỗ" ở tuần kế tiếp.

Dù vậy, việc rời rạp chỉ sau hơn hai tuần vẫn là khoảng thời gian tương đối ngắn. Thực tế, trong năm 2026, số lượng phim Việt ra rạp dự kiến lên tới gần 80 tác phẩm, khiến thời gian trụ rạp của mỗi dự án bị rút ngắn đáng kể, đặc biệt với những phim có chất lượng chưa đủ sức cạnh tranh và gặp khó trong việc thu hút khán giả.

Bus: Chuyến xe một chiều rời rạp với 1,7 tỷ đồng . Ảnh: NSX.

Bus: Chuyến xe một chiều có thời lượng 111 phút, xoay quanh hành trình khám phá những câu chuyện ma truyền miệng trong môi trường học đường. Tác phẩm mở ra khi nam sinh Tuấn Vũ (Vĩnh Đam) chuyển trường và tình cờ kết bạn với Mây (Minh Kiên), trước khi dần phát hiện cô thực chất là một hồn ma gắn với cái chết đầy uẩn khúc.

Phim lựa chọn bối cảnh kinh dị học đường - đề tài không quá phổ biến tại Việt Nam nhưng từng thành công ở nhiều thị trường châu Á. Tuy nhiên, tác phẩm của Luk Vân thực chất chỉ mượn yếu tố kinh dị làm lớp vỏ, để triển khai câu chuyện về tuổi trẻ và vấn đề bạo lực học đường theo hướng nhân văn.

Nửa đầu phim tập trung vào không khí thanh xuân với tình bạn, tình cảm tuổi học trò, trong khi nửa sau dần hé lộ bí ẩn về hồn ma nữ sinh và mối quan hệ phức tạp giữa hai nhân vật chính. Tuy nhiên, cách kể chuyện bị nhận xét thiếu mới mẻ, nhiều tình huống khiên cưỡng, khiến tổng thể mang màu sắc gần với web-drama hơn là một tác phẩm điện ảnh.

Ở phần sau, kịch bản bộc lộ rõ sự đuối sức khi mạch truyện kéo dài, thiếu điểm nhấn và cao trào. Diễn xuất của dàn diễn viên trẻ cũng chưa thuyết phục, trong khi những gương mặt giàu kinh nghiệm như Vân Trang chỉ xuất hiện với thời lượng hạn chế, chưa đủ để tạo điểm tựa cho tác phẩm.