Cuộc sống của Thiện Nhân trước đây

Thông tin gia đình không thể liên lạc với Thiện Nhân trong nhiều tháng mới đây tiếp tục gây xôn xao. Trao đổi với Tri Thức - Znews tối 5/4, anh Cầm - anh trai nữ ca sĩ - cho biết không thể liên lạc với Thiện Nhân. Việc này khiến gia đình anh rất lo lắng. Theo anh Cầm, không chỉ người thân mà cả đối tác công việc cũng gặp khó khăn khi tìm cách kết nối với Thiện Nhân. Những người liên hệ mời biểu diễn qua số quản lý mới nhất đều bị chặn liên lạc, sau đó phải tìm đến gia đình để hỏi thông tin. Tuy nhiên, phía gia đình hiện không nắm được nơi ở hay tình trạng cụ thể của nữ ca sĩ. Điều họ mong mỏi nhất lúc này chỉ là biết cô vẫn an toàn.

Tối cùng ngày, trên fanpage Thiện Nhân Entertainment (hơn 80.000 người theo dõi), một người tự nhận là quản lý - tên Minh Phương - lên tiếng cho biết nữ ca sĩ vẫn ổn định. Theo thông tin người này đưa ra, Thiện Nhân đang muốn tập trung cho cuộc sống cá nhân và “đi theo hạnh nguyện riêng”. Quản lý khẳng định không có sự cố nào xảy ra với nữ ca sĩ. Tới sáng 6/4, tài khoản TikTok mang tên Thiện Nhân biết hát có tick xanh đăng tải nội dung: “Lâu lâu lại thấy tin bản thân mất tích. Để cho nhau sống bình yên, khó đến thế thôi là cùng”.

Thiện Nhân sinh năm 2002, được biết đến rộng rãi khi đăng quang The Voice Kids năm 2014 dưới sự dẫn dắt của Cẩm Ly. Sau đó, cô tiếp tục giành quán quân Tuyệt đỉnh song ca năm 2017. Năm 2022, gia đình thông báo mất liên lạc với nữ ca sĩ. Sau đó, Thiện Nhân cho biết đã chuyển ra sống riêng vì khác biệt quan điểm sống. Thời điểm đó, Thiện Nhân cũng công khai mối quan hệ đồng giới với người hơn cô 15 tuổi và khẳng định gia đình không cấm cản chuyện tình cảm.

Năm 2024, Thiện Nhân cho biết đã lập gia đình. Trong một clip dài 15 phút đăng tải thời điểm đó, Thiện Nhân giải thích lý do cô chọn chuyển ra sống riêng là xích mích, không cùng quan điểm sống với anh chị. Theo nữ ca sĩ, cô cảm thấy “bị nghẹt thở và không thể nào chịu đựng được nữa nên xin phép cha mẹ tách ra ở riêng, không ở chung với anh chị nữa”.

Ngoài ra, nữ ca sĩ từng vắng bóng suốt thời gian dài vì tăng cân mất kiểm soát, có lúc chạm mốc 76 kg dẫn đến tự ti. Tháng 6/2025, nữ ca sĩ cho biết cô giảm thành công 11 kg. Kể từ đó, Thiện Nhân thường xuyên đăng tải hình ảnh đời thường. Cô cũng thử sức với phong cách thời trang mới, trưởng thành, quyến rũ hơn.

Sau đó, nữ ca sĩ dần trở lại hoạt động nghệ thuật. Cô phát hành sản phẩm mới và tham gia biểu diễn trở lại. Trên mạng xã hội, Thiện Nhân duy trì tương tác với người hâm mộ thông qua các video cover và hoạt động âm nhạc.

