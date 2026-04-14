Phim Trấn Thành 'sống dai' dù vé bán được nhỏ giọt

  • Thứ ba, 14/4/2026 10:26 (GMT+7)
"Thỏ ơi" là phim Tết bền bỉ nhất khi vẫn trụ rạp sau 2 tháng ra mắt. Tác phẩm ghi nhận doanh thu xấp xỉ 450 tỷ đồng.

Theo thống kê trên Box Office Vietnam, Thỏ ơi vẫn còn suất chiếu dù đã ra mắt cách đây 2 tháng. Dẫu vậy, những ngày qua, đứa con tinh thần của Trấn Thành bán vé nhỏ giọt. Một phần vì phim giảm nhiệt, suất chiếu rất hạn chế. Mặt khác sự quan tâm của khán giả đồ dồn về những tác phẩm mới công chiếu.

Thỏ ơi ra mắt dịp Tết Nguyên đán 2026, đối đầu 3 phim Việt khác là Nhà ba tôi một phòng, Báu vật trời cho Mùi phở. Tác phẩm đạt thành tích vượt trội ngay từ giai đoạn mở màn, tỏ ra áp đảo dàn đối thủ đồng hương. Thỏ ơi giữ chuỗi 17 ngày liên tiếp không có đối thủ ngoài rạp, trước khi bị phim Tài của Mỹ Tâm vượt mặt.

Doanh thu Thỏ ơi theo ghi nhận là gần 450 tỷ đồng - thành tích cao nhất năm 2026 tới hiện tại. Tác phẩm cũng đang được Trấn Thành mang đi chiếu tại nhiều thị trường quốc tế, nên tổng doanh thu thực tế sẽ còn cao hơn.

Lyly đóng chính trong Thỏ ơi. Ảnh: NSX.

Thỏ ơi gắn nhãn 18+, mang màu sắc tâm lý, giật gân. Phim được nhận xét có tiết tấu nhanh, nhiều tình tiết kịch tính, bất ngờ. Song, điểm trừ nằm ở dàn cast non kinh nghiệm, diễn xuất chưa thực sự thuyết phục.

Sau Thỏ ơi, Trấn Thành tham gia một dự án phim quốc tế là Kal: Thanh kiếm của Godumakhan. Trong tác phẩm của đạo diễn Hàn Quốc Kim Han Min, anh sẽ hóa thân nhân vật Seol Ingu (Tiết Nhân Quý) - tổng quản của An Đông Đô hộ phủ thuộc nhà Đường. Trấn Thành cho biết phải học ba ngôn ngữ: tiếng Trung (Hán Ngữ Cổ), tiếng Đột Quyết và tiếng Mông Cổ khi góp mặt trong dự án cổ trang xứ kim chi.

    Trấn Thành, tên đầy đủ Huỳnh Trấn Thành, là một diễn viên hài, người dẫn chương trình và diễn viên điện ảnh. Theo học khoa diễn viên Sân khấu Điện ảnh nhưng Trấn Thành được biết đến nhiều hơn với vai trò MC. Trấn Thành từng đoạt giải 3 cuộc thi Người dẫn chương trình truyền hình năm 2006. Anh còn lấn sân tham gia vào các bộ phim như Công chúa teen và ngũ hỗ tướng, Qúy tử bất đắc dĩ, Trùm cỏ, Bệnh viện ma,...

    • Ngày sinh: 5/2/1987
    • Nơi sinh: TP.HCM
    • Vợ: Hari Won

    • Ngày sinh: 5/2/1987
    • Nơi sinh: TP.HCM
    • Vợ: Hari Won

