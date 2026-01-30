Phim Thu Trang rời rạp

Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
  • Thứ sáu, 30/1/2026 08:47 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

"Ai thương ai mến" khép lại hành trình phòng vé với doanh thu 28 tỷ đồng - thành tích khiêm tốn so với mặt bằng phim Việt thời gian qua.

Ai thương ai mến không còn suất chiếu từ ngày 30/1. Theo thống kê của Box Office Vietnam, tác phẩm đạt doanh thu 28 tỷ đồng. Con số này nhiều khả năng gây lỗ nặng cho nhà sản xuất (theo ước tính phải thu tối thiểu 65-70 tỷ đồng mới bắt đầu hòa vốn). Trước đó, Thu Trang từng tiết lộ đây là dự án phim được cô đầu tư mạnh tay nhất.

Khởi chiếu dịp Tết Dương lịch 2026, Ai thương ai mến đối đầu trực diện với đối thủ đồng hương Thiên đường máu (Hoàng Tuấn Cường đạo diễn). So về sức hút đạo diễn lẫn độ nhận diện, cái tên Thu Trang nhỉnh hơn Hoàng Tuấn Cường. Song diễn biến phòng vé thực tế gây bất ngờ khi Thiên đường máu thắng áp đảo Ai thương ai mến. Tới nay, đứa con tinh thần của Hoàng Tuấn Cường đã cán mốc doanh thu 125 tỷ đồng, tức gấp hơn 4 lần thành tích phim của Thu Trang.

Việc Ai thương ai mến thua sốc thực chất không khó lý giải. Ngoài việc chủ quan để Thiên đường máu có bước chạy đà thuận lợi từ các suất chiếu sớm rồi dẫn trước, Ai thương ai mến lép vế trước đối thủ cả về sức hút chủ đề lẫn yếu tố truyền thông.

Ai thuong ai men anh 1

Ai thương ai mến thu 28 tỷ đồng. Ảnh: NSX.

Đặt cạnh Thiên đường máu khai thác nạn lừa đảo, buôn người đang thu hút quan tâm, các chiến dịch truyền thông ban đầu của phim Thu Trang không mang lại hiệu quả nhận diện. Sát thời điểm chiếu, nhiều khán giả vẫn không biết nội dung hay chủ đề phim là gì.

Chưa kể, chủ đề tình cảm gia đình và câu chuyện không mới khiến Ai thương ai mến bị khán giả thờ ơ. Sau khi hụt hơi từ những bước chân đầu tiên ở phòng vé, ê-kíp Thu Trang tỉnh táo nhận ra vấn đề và nhanh chóng thay đổi chiến dịch truyền thông. Thay vì những quảng bá về miền quê sông nước hay câu chuyện tình cảm gia đình, ê-kíp Ai thương ai mến thay đổi chiến dịch 180 độ, úp mở câu chuyện giật gân liên quan đến án mạng trong phim nhằm kích thích trí tò mò của đại chúng.

Dẫu vậy, thành tích phim không cải thiện nhiều khi lượng suất chiếu đã lao dốc. Đứa con tinh thần của Thu Trang gần như lọt xuống đáy bảng tổng sắp. Những ngày qua, phim hầu như không còn bán được vé.

Việc Ai thương ai mến thua lỗ là kết quả gây sốc với Thu Trang. Cách đây 1 năm, "hoa hậu làng hài" từng trình làng Nụ hôn bạc tỷ - dự án đầu tiên cô đảm nhiệm vai trò đạo diễn - thu về hơn 200 tỷ đồng.

