Thông gia của David Beckham giàu cỡ nào

Nelson Peltz là một tỷ phủ với khối tài sản ròng ước tính lên tới 1,6 tỷ USD. Ông được cho là đang trợ cấp cho con gái ruột Nicola số tiền lên tới 1 triệu USD mỗi tháng.

Những ngày qua, lùm xùm rạn nứt tình cảm trong gia đình Beckham trở thành tâm điểm bàn luận. Các thông tin xoay quanh gia thế của Nicola Peltz, con dâu cả của huyền thoại bóng đá Anh, cũng thu hút nhiều sự quan tâm.

Mới đây, dân mạng tiếp tục xôn xao khi một số nguồn tin tiết lộ Nicola đang nhận khoản trợ cấp lên tới 1 triệu USD mỗi tháng từ cha ruột - tỷ phú Nelson Peltz.

Theo Forbes, tài sản ròng của Nelson Peltz hiện vào khoảng 1,6 tỷ USD . Ông là một doanh nhân thành đạt, là đối tác sáng lập của Trian Partners - một quỹ quản lý đầu tư thay thế có trụ sở tại New York, đồng thời giữ vai trò chủ tịch không điều hành của Wendy's Company, Sysco và The Madison Square Garden Company.

Nelson khởi nghiệp với công việc lái xe giao hàng cho A. Peltz & Sons, doanh nghiệp của ông nội mình. Sau khi từng bước thăng tiến trong công ty, Peltz mua lại nhiều doanh nghiệp thực phẩm khác và xây dựng cả một đế chế trong lĩnh vực dịch vụ thực phẩm.

Nelson Peltz và con gái. Ảnh: IGNV.

Sau khi tích lũy kinh nghiệm với vai trò nhà đầu tư, ông thành lập công ty đầu tư riêng mang tên Trian, hiện quản lý khoảng 8,5 tỷ USD tài sản, với danh mục đầu tư tập trung cao, bao gồm các khoản nắm giữ tại Bank of New York Mellon, DuPont và tập đoàn thực phẩm Mondelez International.

Một nguồn tin thân cận tiết lộ Nelson không phải kiểu thần đồng bước ra từ Harvard, mà là kiểu doanh nhân "lọc lõi trên thương trường, hiểu tâm lý số đông và biết thị trường cần gì".

Một trong số bất động sản nổi bật của ông phải kể tới dinh thự ven biển phong cách Regency tại Palm Beach, Florida. Đây cũng là nơi diễn ra các hoạt động mừng đám cưới của Nicola và Brooklyn, ước tính trị giá khoảng 334 triệu USD . Ngoài ra, ông còn sở hữu khu động sản có tên High Winds, rộng 130 mẫu Anh ở Bedford, New York, với bãi đáp trực thăng, sân băng trong nhà và thác nước riêng. Theo Tatler, Nelson còn sử dụng hai chuyên cơ riêng, từng đi làm ở trung tâm thành phố bằng trực thăng.

Cha ruột Nicola Peltz cũng có nhiều mối quan hệ quyền lực, trong đó có Tổng thống Donald Trump và tỷ phú Elon Musk. "Elon là bạn của tôi", ông Nelson từng phát biểu tại hội nghị CNBC Delivering Alpha vào tháng 11/2024.

Nelson còn tiết lộ rằng chính mình đã mời Elon Musk cùng Donald Trump tới nhà ăn sáng và kết nối cả hai lại với nhau.