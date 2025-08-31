Phim mới của Thành Long liên tục lập kỷ lục

"Bắt gió đuổi ảnh” của Thành Long gây sốt phòng vé, thu hơn112 triệu USD tại Trung Quốc. Thành tích này giúp tác phẩm trở thành "bộ phim mùa hè" ăn khách thứ ba tại thị trường này.

Theo Sinchew, bộ phim hành động Bắt gió đuổi ảnh (tựa tiếng Anh: The Shadow's Edge) với sự tham gia của Thành Long và Lương Gia Huy đang tiếp tục gặt hái thành công tại phòng vé.

Theo số liệu mới công bố, đến 15h ngày 30/3, doanh thu phòng vé của Bắt gió đuổi ảnh tại Trung Quốc đã vượt 800 triệu NDT ( 112 triệu USD ), trở thành "bộ phim mùa hè" ăn khách thứ ba ở thị trường này, chỉ đứng sau phim cổ trang Xương ảnh Nam Kinh và phim hoạt hình giả tưởng Tiểu quái.

Trước đó, Bắt gió đuổi ảnh nhanh chóng tạo cơn sốt tại phòng vé Hoa ngữ, thu về gần 400 triệu NDT ( 56 triệu USD ) chỉ sau một tuần chiếu, vượt qua nhiều bom tấn để giữ ngôi dầu phòng vé. Bộ phim cũng vượt mốc hơn 2,1 triệu USD tại thị trường Malaysia. Đây được xem là tác phẩm ăn khách nhất của Thành Long trong nhiều năm trở lại đây.

Một cảnh trong Bắt gió đuổi ảnh.

Thành tích trên giúp Thành Long xóa bỏ những định kiến kéo dài nhiều năm qua về danh xưng “vua phim dở” hay “thuốc độc phòng vé”. Trước đó, các tác phẩm như Karate kid: Huyền thoại, Huyền thoại hay Dự án gấu trúc đều thất bại về cả doanh thu lẫn chất lượng, khiến dư luận nhiều lần đặt câu hỏi về việc “thời đại Thành Long” đã khép lại.

Truyền thông Trung Quốc nhận định sức hút của phim đến từ kịch bản chặt chẽ, cảnh hành động mãn nhãn cùng màn đối đầu kịch tính giữa Thành Long và Lương Gia Huy. Dù ảnh hưởng bởi tuổi tác, nhưng sự bền bỉ và tinh thần võ thuật giúp Thành Long tái hiện hình ảnh quen thuộc từng làm châu Á “dậy sóng” ba thập kỷ trước.

Trong buổi quảng bá tại Quảng Châu, Thành Long cho biết ông đã chuẩn bị cho sự thay đổi từ hơn một thập kỷ trước khi nhận thấy tuổi thọ của một diễn viên hành động không dài. Nam diễn viên hy vọng khán giả nhìn nhận mình không chỉ là “ngôi sao võ thuật” mà còn là một diễn viên có khả năng diễn xuất. Với Bắt gió đuổi ảnh, ông cho biết đã dành nhiều cảnh chiến đấu cho các diễn viên trẻ.

Ở tuổi 71, Thành Long cũng vừa được vinh danh với giải Thành tựu trọn đời tại Liên hoan phim quốc tế Locarno.