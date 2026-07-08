Phim mới của Châu Tinh Trì gây sốt

Sự trở lại của Châu Tinh Trì với dự án điện ảnh mới nhanh chóng thu hút khán giả Hoa ngữ. Phim sớm dắt túi 30 triệu NDT dù chưa chính thức khởi chiếu.

Theo Sina, trước thềm công chiếu, phim Công phu nữ túc của Châu Tinh Trì thu hút sự chú ý lớn tại thị trường Hoa ngữ.

Theo dữ liệu từ Maoyan Pro ngày 8/7, Công phu nữ túc đã vượt mốc 30 triệu NDT từ các suất chiếu sớm và vé đặt trước khi còn 3 ngày nữa mới chính thức ra rạp. Trước đó, chỉ sau 8 giờ mở bán, phim đã đạt hơn 10 triệu NDT, trở thành một trong những dự án được quan tâm nhất mùa phim hè 2026.

Công phu nữ túc thu về 30 triệu NDT dù chưa khởi chiếu.

Bộ phim do Châu Tinh Trì đạo diễn, với sự tham gia của Trương Tiểu Phỉ, Địch Lệ Nhiệt Ba và Trương Nghệ Hưng. Tác phẩm được ấn định phát hành tại Trung Quốc vào ngày 11/7.

Trước khi ấn định lịch chiếu, Công phu nữ túc từng gây tò mò vì gần như không có ấn phẩm quảng bá chính thức. Đến ngày 6/7, phim mới tung poster định ngày ra rạp và trailer bản “Châu Tinh Trì, trở lại rồi!”, chỉ ít ngày trước khi công chiếu.

Sức nóng của Công phu nữ túc không chỉ đến từ thành tích vé đặt trước, mà còn gắn với hiệu ứng trở lại của Châu Tinh Trì. Những ngày qua, cụm từ “Châu Tinh Trì trở lại rồi” được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội Trung Quốc, kéo theo loạt ảnh chế và nội dung hoài niệm về các tác phẩm kinh điển của ông.

Theo truyền thông Trung Quốc, Châu Tinh Trì là một trong những gương mặt có sức ảnh hưởng bền bỉ của điện ảnh Hong Kong. Các bộ phim của ông như Đội bóng Thiếu Lâm, Tuyệt đỉnh Kung Fu, Đường Bá Hổ điểm Thu Hương hay Đại thoại Tây du từng tạo nên nhiều câu thoại và hình ảnh được khán giả sử dụng rộng rãi trong đời sống mạng xã hội.

Tác phẩm công chiếu "cấp tốc", thông tin bên lề vẫn khá mù mờ.

Với nhiều khán giả Hoa ngữ, sự xuất hiện trở lại của Châu Tinh Trì đủ để tạo nên làn sóng chờ đợi lớn.

Dù vậy, doanh thu đặt trước mới chỉ phản ánh mức độ quan tâm ban đầu. Thành công thực sự của Công phu nữ túc vẫn phụ thuộc vào chất lượng nội dung, phản hồi của khán giả sau khi phim ra rạp và khả năng giữ nhiệt trong những tuần tiếp theo.

Về nội dung, Công phu nữ túc lấy đề tài bóng đá nữ, kết hợp màu sắc thể thao với phong cách kung fu quen thuộc trong phim Châu Tinh Trì. Câu chuyện xoay quanh đội bóng nữ “Nga Mi đội” trên hành trình vượt qua khó khăn, đưa tinh thần công phu vào sân cỏ và theo đuổi chiến thắng ở đấu trường lớn.

Trước ngày ra rạp, Châu Tinh Trì không xuất hiện dày đặc trong các hoạt động quảng bá. Ông chỉ đăng một video ngắn, tiết lộ phim vẫn đang trong giai đoạn hậu kỳ và từng cho biết đang cố gắng để tác phẩm kịp ra mắt trong tháng 7.

Châu Tinh Trì là một trong những tên tuổi có sức ảnh hưởng lớn của điện ảnh Hong Kong. Sinh năm 1962, ông được biết đến với vai trò diễn viên, đạo diễn, biên kịch và nhà sản xuất, đồng thời là gương mặt tiêu biểu của dòng phim hài Hoa ngữ. Với lối diễn duyên dáng, phong cách hài phi lý nhưng giàu cảm xúc, Châu Tinh Trì ghi dấu qua nhiều tác phẩm như Đội bóng Thiếu Lâm, Tuyệt đỉnh Kung Fu, Đường Bá Hổ điểm Thu Hương hay Đại thoại Tây du.