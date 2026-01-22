Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

Phim Kiều Minh Tuấn bị vượt mặt

  • Thứ năm, 22/1/2026 14:39 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Trong ngày 22/1, "Con kể ba nghe" của Kiều Minh Tuấn bất ngờ bị phim ngoại "Đồi câm lặng: Ác mộng trong sương" vươn lên dẫn trước trên bảng tổng sắp phòng vé.

Theo thống kê từ Box Office Vietnam, trong sáng 22/1, bộ phim có Kiều Minh Tuấn đóng chính tụt xuống vị trí top 2 phòng vé. Cái tên đang tạm dẫn đầu là Đồi câm lặng: Ác mộng trong sương - một tác phẩm kinh dị gắn nhãn 18+ do Christophe Gans đạo diễn.

Con ke ba nghe anh 1

Kiều Minh Tuấn giảm cân để đóng Con kể ba nghe. Ảnh: FBNV.

Ở ngày mở bán suất chiếu đặc biệt, Đồi câm lặng: Ác mộng trong sương dù chỉ có khoảng 590 suất chiếu vẫn mang về hơn 550 triệu đồng (tính đến đầu giờ chiều). Trong khi Con kể ba nghe dù có tới 2.700 suất chiếu (tức gấp gần 5 lần đối thủ) mới thu 500 triệu đồng. Tới nay, sau khoảng 1 tuần chiếu, doanh thu phim đã vượt mốc 40 tỷ.

Các vị trí tiếp theo trên bảng tổng sắp rạp Việt lần lượt thuộc về Thiên đường máu hay Avatar 3... Thiên đường máu sau khoảng 4 tuần chiếu rạp đã dắt túi khoảng 122 tỷ đồng. Như dự đoán trước đó của Tri Thức - Znews, tác phẩm có Quang Tuấn đóng chính nhiều khả năng sẽ dừng chân trước mốc doanh thu 130 tỷ.

Trong khi Avatar 3 cũng đã giảm nhiệt mạnh sau hơn 1 tháng ra mắt. Hiện tại, bình quân phim chỉ có khoảng 400-500 suất chiếu/ngày. Doanh thu bom tấn ở rạp Việt theo ghi nhận là 281 tỷ đồng. Phim chỉ cần kiếm thêm 5 tỷ đồng để phá vỡ kỷ lục của tiền truyện Avatar 2, trở thành phim ngoại ăn khách nhất lịch sử rạp Việt.

Tuần này, rạp Việt tiếp tục sôi động trước sự cạnh tranh của loạt phim ngoại mới đổ bộ. Trong số đó, Bằng chứng sinh tử (Khoa học viễn tưởng), Tiểu yêu quái núi Lãng Lãng (Hoạt hình) và Linh trưởng (Kinh dị) là những cái tên nhận được sự đánh giá cao từ giới chuyên môn.

Câu chuyện về những chiếc nhãn dán bệnh lý và bản ngã bị đánh mất được khắc họa trong cuốn Người lạ với chính ta của nhà báo Rachel Aviv. Một tác phẩm đã tạo ra nhiều tranh luận vì sự sắc bén, khách quan và đầy tính nhân văn. Tác giả không đơn thuần ghi chép những hồ sơ bệnh án khô khan, mà mở ra cho độc giả một hành trình khám phá sự mong manh của tâm trí khi đứng trước những định nghĩa được gắn nhãn bởi y khoa.

Người lạ với chính ta không đưa ra đáp án đơn giản. Nó mời độc giả bước vào vùng biên giới mong manh giữa "ý nghĩa" và "bằng chứng", nơi đôi khi cả hai không gặp nhau. Và trong ranh giới ấy, điều đáng sợ nhất không phải là căn bệnh, mà là khoảnh khắc ta không còn nhận ra chính bản thân mình.

Cha Eun Woo vướng cáo buộc trốn thuế

Cha Eun Woo (tên thật Lee Dong Min) vướng cáo buộc trốn thuế, bị truy thu hơn 20 tỷ won. Phía nam diễn viên đang nộp đơn yêu cầu thẩm tra lại quyết định đánh thuế.

4 giờ trước

Pháo lộ diện

Tại sự kiện showcase phim ở TP.HCM, Trấn Thành công bố nữ chính "Thỏ ơi" là Pháo. Bên cạnh đó còn có hai bóng hồng Văn Mai Hương, Lyly.

19 giờ trước

Phim Việt 13+ 'Nhà hai chủ' - có điểm sáng nhưng kịch bản còn vụng về

“Nhà hai chủ” đánh dấu màn chào sân của bộ đôi đạo diễn Trần Duy Linh và Phạm Trung Hiếu. Phim có một số điểm sáng đáng khích lệ, nhưng vẫn còn không ít hạn chế ở kịch bản.

17:52 1/1/2026

Tống Khang

Con kể ba nghe Kiều Minh Tuấn Kiều minh tuấn Đồi câm lặng

  • Kiều Minh Tuấn

    Kiều Minh Tuấn

    Kiều Minh Tuấn được khán giả biết đến từ các vai diễn hài hước trong các phim "Scandal", "Sơn đẹp trai" và "Bụi đời Chợ Lớn". Sau hàng loạt vai phụ trên màn ảnh Việt, Kiều Minh Tuấn lần đầu đóng vai chính và gặt hái nhiều thành công trong bộ phim “Em chưa 18”. Nam diễn viên này còn được biết đến qua mối tình cùng với nữ diễn viên hài Cát Phượng.

    • Ngày sinh: 26/2/1988
    • Quê quán: Bà Rịa Vũng Tàu
    • Phim tham gia: Bụi đời Chợ Lớn, Scandal 2, Nắng, Lộc Phát, Em chưa 18,...

    Facebook

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý