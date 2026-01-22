Phim Kiều Minh Tuấn bị vượt mặt

Trong ngày 22/1, "Con kể ba nghe" của Kiều Minh Tuấn bất ngờ bị phim ngoại "Đồi câm lặng: Ác mộng trong sương" vươn lên dẫn trước trên bảng tổng sắp phòng vé.

Theo thống kê từ Box Office Vietnam, trong sáng 22/1, bộ phim có Kiều Minh Tuấn đóng chính tụt xuống vị trí top 2 phòng vé. Cái tên đang tạm dẫn đầu là Đồi câm lặng: Ác mộng trong sương - một tác phẩm kinh dị gắn nhãn 18+ do Christophe Gans đạo diễn.

Kiều Minh Tuấn giảm cân để đóng Con kể ba nghe. Ảnh: FBNV.

Ở ngày mở bán suất chiếu đặc biệt, Đồi câm lặng: Ác mộng trong sương dù chỉ có khoảng 590 suất chiếu vẫn mang về hơn 550 triệu đồng (tính đến đầu giờ chiều). Trong khi Con kể ba nghe dù có tới 2.700 suất chiếu (tức gấp gần 5 lần đối thủ) mới thu 500 triệu đồng. Tới nay, sau khoảng 1 tuần chiếu, doanh thu phim đã vượt mốc 40 tỷ.

Các vị trí tiếp theo trên bảng tổng sắp rạp Việt lần lượt thuộc về Thiên đường máu hay Avatar 3... Thiên đường máu sau khoảng 4 tuần chiếu rạp đã dắt túi khoảng 122 tỷ đồng . Như dự đoán trước đó của Tri Thức - Znews, tác phẩm có Quang Tuấn đóng chính nhiều khả năng sẽ dừng chân trước mốc doanh thu 130 tỷ.

Trong khi Avatar 3 cũng đã giảm nhiệt mạnh sau hơn 1 tháng ra mắt. Hiện tại, bình quân phim chỉ có khoảng 400-500 suất chiếu/ngày. Doanh thu bom tấn ở rạp Việt theo ghi nhận là 281 tỷ đồng . Phim chỉ cần kiếm thêm 5 tỷ đồng để phá vỡ kỷ lục của tiền truyện Avatar 2, trở thành phim ngoại ăn khách nhất lịch sử rạp Việt.

Tuần này, rạp Việt tiếp tục sôi động trước sự cạnh tranh của loạt phim ngoại mới đổ bộ. Trong số đó, Bằng chứng sinh tử (Khoa học viễn tưởng), Tiểu yêu quái núi Lãng Lãng (Hoạt hình) và Linh trưởng (Kinh dị) là những cái tên nhận được sự đánh giá cao từ giới chuyên môn.