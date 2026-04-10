Phim Hoàng Nam hút 3 triệu lượt xem bất chấp chê bai

  • Thứ sáu, 10/4/2026 20:12 (GMT+7)
"Đèn âm hồn" từng thu hơn 100 tỷ đồng ở phòng vé. Sau khi được chiếu miễn phí trên kênh YouTube của đạo diễn, phim tiếp tục đạt hơn 3 triệu lượt xem.

Tính đến tối 10/4, sau gần hai tháng chiếu trên nền tảng Youtube, Đèn âm hồn mang về 3 triệu lượt xem - thành tích mà nhiều bộ phim chiếu mạng phải ao ước.

Được chiếu miễn phí trên kênh YouTube với 4,3 triệu lượt đăng ký của Hoàng Nam, Đèn âm hồn thu hút sự quan tâm khi là tác phẩm điện ảnh đầu tay của đạo diễn trẻ. Dưới phần bình luận, phim đang nhận về nhiều luồng ý kiến đánh giá trái ngược. Một số luồng ý kiến khen ngợi dự án có sự đầu tư ở bối cảnh, phục trang. Khâu mỹ thuật như quay phim, màu sắc cũng nhận được tán dương.

Song cũng không ít dân mạng nhận xét kịch bản, câu chuyện còn ngây ngô, nhiều lỗ hổng. Ngoài ra, màn thể hiện của dàn cast trẻ chưa đủ tính thuyết phục.

Phim đầu tay của Hoàng Nam đạt 3 triệu lượt xem trên YouTube. Ảnh: NSX.

Trước khi được mang đi chiếu YouTube, Đèn âm hồn từng gây sốt rạp Việt đầu năm 2025. Phim kết thúc tuần mở màn với doanh thu 44 tỷ đồng, bán ra gần 500 nghìn vé. Chỉ sau 11 ngày chiếu, doanh thu tác phẩm đã chạm mốc 100 tỷ.

Nội dung phim lấy cảm hứng từ Chuyện người con gái Nam Xương, song có cài cắm thêm nhiều yếu tố kinh dị, tâm linh. Trong cuộc trò chuyện với Tri Thức - Znews, Hoàng Nam cho biết anh không có gì hối tiếc khi đã cố gắng hết sức với sản phẩm đầu tay. Đạo diễn tiết lộ dự án Đèn âm hồn gặp nhiều trở ngại trong quá trình sản xuất, ghi hình.

Với doanh thu phim hơn 100 tỷ, Hoàng Nam theo ước tính dắt túi tối thiểu 15-20 tỷ đồng. Anh tiết lộ khoản tiền lời từ Đèn âm hồn giúp anh dư dả tài chính để đầu tư các dự án sau. Tuy nhiên, phim tiếp theo của Hoàng Nam là Thế hệ kỳ tích lại không may mắn như dự án đầu tay. Tác phẩm chỉ thu hơn 1 tỷ đồng khiến đạo diễn thua lỗ, phải quay lại con đường làm YouTuber.

Phim 'Song hỷ lâm nguy' có Jun Vũ - hình ảnh đẹp, nội dung trôi tuột

Ý tưởng thú vị, tiếc là "Song hỷ lâm nguy" lại để vuột mất cơ hội trở thành một tác phẩm rom-com đáng nhớ vì phần kịch bản lỏng lẻo, ngờ nghệch.

06:06 7/4/2026

Thái Hòa chưa chắc đã thắng

Cuộc đua phim 30/4 năm nay sôi động hơn mọi năm. "Anh hùng" có sức hút nhờ tên tuổi Thái Hòa, nhưng "Đại tiệc trăng máu 8" lại có nhiều lợi thế về mặt nội dung dễ hút khách.

40:2371 hôm qua

Thái Hòa sẽ thắng?

Phòng vé dịp lễ 30/4 năm nay chứng kiến 4 phim Việt cùng cạnh tranh thị phần. Trong cuộc đọ sức căng thẳng, ngay cả "vua phòng vé" một thời Thái Hòa cũng chưa nắm chắc phần thắng.

18:11 31/3/2026

Đọc tiếp

Gap nguoi khien nhac Viet dao dien hinh anh

Gặp người khiến nhạc Việt đảo điên

2 giờ trước 19:35 10/4/2026

“Hôn lễ của em” là sản phẩm gây sốt tại thị trường nhạc Việt thời gian qua. Ca khúc được tạo nên bằng AI. Tiểu Mỹ “ca sĩ ẩn danh” cũng là sản phẩm của AI.

Le Tam Trieu Dang hien tai hinh anh

Lê Tam Triều Dâng hiện tại

2 giờ trước 19:19 10/4/2026

Ngoài "Vì mẹ anh phán chia tay", Lê Tam Triều Dâng còn được chú ý khi tham gia một số phim điện ảnh năm nay.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

