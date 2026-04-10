Phim Hoàng Nam hút 3 triệu lượt xem bất chấp chê bai

"Đèn âm hồn" từng thu hơn 100 tỷ đồng ở phòng vé. Sau khi được chiếu miễn phí trên kênh YouTube của đạo diễn, phim tiếp tục đạt hơn 3 triệu lượt xem.

Tính đến tối 10/4, sau gần hai tháng chiếu trên nền tảng Youtube, Đèn âm hồn mang về 3 triệu lượt xem - thành tích mà nhiều bộ phim chiếu mạng phải ao ước.

Được chiếu miễn phí trên kênh YouTube với 4,3 triệu lượt đăng ký của Hoàng Nam, Đèn âm hồn thu hút sự quan tâm khi là tác phẩm điện ảnh đầu tay của đạo diễn trẻ. Dưới phần bình luận, phim đang nhận về nhiều luồng ý kiến đánh giá trái ngược. Một số luồng ý kiến khen ngợi dự án có sự đầu tư ở bối cảnh, phục trang. Khâu mỹ thuật như quay phim, màu sắc cũng nhận được tán dương.

Song cũng không ít dân mạng nhận xét kịch bản, câu chuyện còn ngây ngô, nhiều lỗ hổng. Ngoài ra, màn thể hiện của dàn cast trẻ chưa đủ tính thuyết phục.

Phim đầu tay của Hoàng Nam đạt 3 triệu lượt xem trên YouTube. Ảnh: NSX.

Trước khi được mang đi chiếu YouTube, Đèn âm hồn từng gây sốt rạp Việt đầu năm 2025. Phim kết thúc tuần mở màn với doanh thu 44 tỷ đồng , bán ra gần 500 nghìn vé. Chỉ sau 11 ngày chiếu, doanh thu tác phẩm đã chạm mốc 100 tỷ.

Nội dung phim lấy cảm hứng từ Chuyện người con gái Nam Xương, song có cài cắm thêm nhiều yếu tố kinh dị, tâm linh. Trong cuộc trò chuyện với Tri Thức - Znews, Hoàng Nam cho biết anh không có gì hối tiếc khi đã cố gắng hết sức với sản phẩm đầu tay. Đạo diễn tiết lộ dự án Đèn âm hồn gặp nhiều trở ngại trong quá trình sản xuất, ghi hình.

Với doanh thu phim hơn 100 tỷ, Hoàng Nam theo ước tính dắt túi tối thiểu 15- 20 tỷ đồng . Anh tiết lộ khoản tiền lời từ Đèn âm hồn giúp anh dư dả tài chính để đầu tư các dự án sau. Tuy nhiên, phim tiếp theo của Hoàng Nam là Thế hệ kỳ tích lại không may mắn như dự án đầu tay. Tác phẩm chỉ thu hơn 1 tỷ đồng khiến đạo diễn thua lỗ, phải quay lại con đường làm YouTuber.