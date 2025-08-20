Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Phim của Woo Bin và Suzy bị chỉ trích

  • Thứ tư, 20/8/2025 20:29 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

"Genie, Make A Wish" do Woo Bin và Suzy đóng chính vấp tranh cãi sau đoạn giới thiệu chính thức. Bộ phim đánh dấu màn tái hợp giữa hai diễn viên sau 9 năm.

Theo Sports Kyunghyang, Genie, Make A Wish - series do Kim Woo Bin và Suzy đóng chính ra mắt đoạn giới thiệu đầu tiên, dự kiến lên sóng từ 3/10. Chỉ với 46 giây, Genie, Make A Wish nhận về hàng loạt phản hồi tiêu cực từ khán giả.

Đoạn giới thiệu ngắn cho thấy Ga Young (Suzy) đang cầm cây đèn thần bằng hai tay trên bối cảnh sa mạc, sau đó Thần Đèn (Woo Bin) dần hiện ra từ phía sau ghé sát vào cô. Ở một phân cảnh khác, Thần Đèn với những ngón tay linh hoạt biến vô vàn hạt cát vàng thành tiêu đề bộ phim. Song, khán giả cho rằng ý tưởng đoạn giới thiệu như quảng cáo, không tương xứng bộ phim.

"Trông giống như ghép", "Thật đáng xấu hổ", "Có phải họ hướng đến thị trường nước ngoài không", "Trông giống như quảng cáo gà rán", một số người chê bai. Ngược lại, số khác cho biết họ cảm thấy hứng thú với nội dung bộ phim.

tranh cai phim, phim chieu Netflix, dien vien Han Quoc, ngoi sao phim anh 1

Tạo hình nhân vật Suzy và Woo Bin trong Genie, Make A Wish. Ảnh: Netflix.

Tiếp tục, Genie, Make A Wish gây tranh cãi với câu thoại của Thần Đèn: "Ta sẽ đi khắp thế gian để tìm cô. Hãy nhớ rằng, tên ta là Iblis. Ta sẽ tìm thấy cô". Trong Hồi giáo, Iblis là hiện thân của ác quỷ. Do đó, một bộ phận khán giả cho rằng Thần Đèn của Kim Woo Bin đang lãng mạn hóa quỷ dữ.

"Iblis không phải để đùa, chuyện này khá nghiêm túc. Nó không nên xuất hiện trong thể loại phim tình cảm này", "Họ muốn chúng ta dành tình cảm cho Iblis, có thật không vậy", khán giả bình luận về nhân vật.

Cũng theo Sports Kyunghyang, Genie, Make A Wish kể về Thần Đèn thức tỉnh sau một ngàn năm bị giam giữ. Tình cờ, vị thần này gặp gỡ Ga Young và ban cho 3 điều ước. Đáng chú ý, bộ phim đánh dấu màn tái hợp giữa Woo Bin và Suzy kể từ Uncontrollably Fond (2016).

Chuyên mục giải trí giới thiệu cuốn Love, Queenie: Merle Oberon, Hollywood’s First South Asian Star” của Mayukh Sen về ngôi sao Merle Oberon. Sau khi thành danh với nhiều bộ phim, như Thiên thần bóng tối (1935) hay Đồi gió hú (1939), Merle Oberon đã trở thành một cái tên đắt giá, góp mặt trong khoảng 40 bộ phim vào thời kỳ hoàng kim của Hollywood.

  • Bae Suzy

    Bae Suzy

    Bae Suzy với nghệ danh Suzy, là nữ ca sĩ, diễn viên Hàn Quốc, thành viên của nhóm nhạc nữ Miss A thuộc công ty JYP Entertainment. Trước khi ra mắt, Suzy từng làm người mẫu của một trang web bán hàng online. Năm 2009, cô thử giọng tại cuộc thi Superstar K của Mnet và vượt qua các vòng sơ khảo nhưng cuối cùng bị loại. Tuy nhiên, Suzy nhận được sự chú ý từ công ty JYP và nhanh chóng trở thành thực tập sinh. Ngoài hoạt động ca hát, cô còn tham gia diễn xuất trong các bộ phim "Dream High" (2011), "Yêu Không Kiểm Soát" (2016). Cô còn được biết đến với biệt hiệu "Tình đầu quốc dân" ở Hàn Quốc.

    Bạn có biết: Suzy là người nghệ sĩ Hàn Quốc đầu tiên giành cả ba giải thưởng tân binh ca sĩ, tân binh truyền hình và tân binh điện ảnh.

    • Ngày sinh: 10/10/1994
    • Chiều cao: 1.68 m
    • Album: Yes? No? (2017)
    • Phim tiêu biểu: Dream High (2011), Architecture 10 (2012), Gu Family Book (2013), Khi Nàng Say Giấc (2017),...

Đọc tiếp

