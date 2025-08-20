Phim của Woo Bin và Suzy bị chỉ trích

"Genie, Make A Wish" do Woo Bin và Suzy đóng chính vấp tranh cãi sau đoạn giới thiệu chính thức. Bộ phim đánh dấu màn tái hợp giữa hai diễn viên sau 9 năm.

Theo Sports Kyunghyang, Genie, Make A Wish - series do Kim Woo Bin và Suzy đóng chính ra mắt đoạn giới thiệu đầu tiên, dự kiến lên sóng từ 3/10. Chỉ với 46 giây, Genie, Make A Wish nhận về hàng loạt phản hồi tiêu cực từ khán giả.

Đoạn giới thiệu ngắn cho thấy Ga Young (Suzy) đang cầm cây đèn thần bằng hai tay trên bối cảnh sa mạc, sau đó Thần Đèn (Woo Bin) dần hiện ra từ phía sau ghé sát vào cô. Ở một phân cảnh khác, Thần Đèn với những ngón tay linh hoạt biến vô vàn hạt cát vàng thành tiêu đề bộ phim. Song, khán giả cho rằng ý tưởng đoạn giới thiệu như quảng cáo, không tương xứng bộ phim.

"Trông giống như ghép", "Thật đáng xấu hổ", "Có phải họ hướng đến thị trường nước ngoài không", "Trông giống như quảng cáo gà rán", một số người chê bai. Ngược lại, số khác cho biết họ cảm thấy hứng thú với nội dung bộ phim.

Tạo hình nhân vật Suzy và Woo Bin trong Genie, Make A Wish. Ảnh: Netflix.

Tiếp tục, Genie, Make A Wish gây tranh cãi với câu thoại của Thần Đèn: "Ta sẽ đi khắp thế gian để tìm cô. Hãy nhớ rằng, tên ta là Iblis. Ta sẽ tìm thấy cô". Trong Hồi giáo, Iblis là hiện thân của ác quỷ. Do đó, một bộ phận khán giả cho rằng Thần Đèn của Kim Woo Bin đang lãng mạn hóa quỷ dữ.

"Iblis không phải để đùa, chuyện này khá nghiêm túc. Nó không nên xuất hiện trong thể loại phim tình cảm này", "Họ muốn chúng ta dành tình cảm cho Iblis, có thật không vậy", khán giả bình luận về nhân vật.

Cũng theo Sports Kyunghyang, Genie, Make A Wish kể về Thần Đèn thức tỉnh sau một ngàn năm bị giam giữ. Tình cờ, vị thần này gặp gỡ Ga Young và ban cho 3 điều ước. Đáng chú ý, bộ phim đánh dấu màn tái hợp giữa Woo Bin và Suzy kể từ Uncontrollably Fond (2016).