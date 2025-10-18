Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Phim có Việt Hương thu 12 tỷ

  • Thứ bảy, 18/10/2025 11:43 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

"Cục vàng của ngoại" dẫn đầu phòng vé, vượt "Tee Yod 3: Quỷ ăn tạng". Phim hiện thu 12 tỷ đồng, ít đối thủ cạnh tranh.

Sau hai ngày công chiếu, Cục vàng của ngoại - bộ phim do Khương Ngọc đạo diễn - đã vươn lên dẫn đầu phòng vé. Trước đó, vị trí này thuộc về Tee Yod 3: Quỷ ăn tạng, franchise kinh dị Thái Lan vốn có lượng khán giả ổn định tại Việt Nam.

Tính đến hiện tại, Cục vàng của ngoại đã thu về 12 tỷ đồng. Theo số liệu của Box Office Việt Nam, tác phẩm đạt doanh thu 1,6 tỷ đồng vào sáng 18/10, với 18.904 vé bán ra trên 3.917 suất chiếu - con số ở mức tạm ổn.

Hành trình phòng vé của phim được đánh giá là khá thuận lợi khi không gặp nhiều đối thủ trực tiếp. Tee Yod 3: Quỷ ăn tạng đang nhanh chóng hạ nhiệt, số suất chiếu liên tục giảm. Trong khi đó, các phim Việt khác như Chị ngã em nâng hay Tay anh giữ một vì sao rơi vào tình trạng ế ẩm, gần như không tạo được áp lực cạnh tranh. Những ngày qua, bộ phim của Khương Ngọc cũng nhận về phản hồi tích cực từ khán giả.

Cuc vang cua ngoai anh 1

Tác phẩm có sự trở lại của dàn cast Chị dâu cách đây 1 năm. Ảnh: NSX.

Cục vàng của ngoại là bộ phim tình cảm/gia đình tiếp theo của đạo diễn Khương Ngọc, sau thành công của Chị dâu. Tác phẩm khai thác đề tài gần gũi về tình bà - cháu và những mâu thuẫn trong gia đình nhiều thế hệ.

Phim xoay quanh hai người bà ngoại - bà Hậu (Việt Hương) và bà Khanh (Hồng Đào). Nếu Bà Hậu là người phụ nữ truyền thống, thương con cháu theo lối bao bọc, áp đặt; thì bà Khanh là hình mẫu hiện đại, có phần sính ngoại, đề cao sự tự do và độc lập. Sự khác biệt trong cách nghĩ và hành xử khiến hai người thường xuyên va chạm, đặc biệt khi cùng lo toan cho con cháu.

Bên cạnh mối quan hệ bà - cháu, phim còn phản ánh mâu thuẫn mẹ - con, những khác biệt trong quan điểm nuôi dạy con trẻ và tình làng nghĩa xóm trong xã hội hiện đại.

CHỊ NGÃ EM NÂNG

Phim điện ảnh thuộc thể loại tâm lý - gia đình - hài

Nhà sản xuất: Truyền Thông Khang

Nhà phát hành: Lotte Entertainment Việt Nam

Đạo diễn: Vũ Thành Vinh

Cố vấn phát triển dự án: Kim Jin Keun

Diễn viên: Lê Khánh, Quốc Trường, Thuận Nguyễn, Uyển Ân

Khách mời đặc biệt: NSND Tạ Minh Tâm, NSƯT Hoài Linh, Mos (Patiparn Pataweekarn), Bank (Mondop Heamtan), NSƯT Hạnh Thuý, Đinh Y Nhung, Thanh Thức, Danis Nguyễn, Lâm Quang Quý, Phương Lan, Tạ Lâm, Lạc Hoàng Long, Hoa Hậu Như Vân, Lâm Bảo Châu, Nguyễn Huỳnh Như, Linh Barbie, Trâm Anh, Thiên Kim, Thành Trung, Quốc Khánh.

Phim đang chiếu tại rạp. Độc giả đặt mua vé tại đây.

Thuận Minh

Cục vàng của ngoại Hồng Đào Việt Hương phim Việt

    Đọc tiếp

