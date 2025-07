Phim có Ngô Thanh Vân nhận ý kiến trái chiều

Sau khi lên sóng, "The Old Guard 2" nhận ý kiến trái chiều về nội dung. Tác phẩm bị đánh giá thiếu nhịp độ mạch lạc và sức sống so với phần tiền truyện.

The Old Guard 2 chính thức lên sóng từ 2/7. Theo Variety, đứa con tinh thần của đạo diễn Victoria Mahoneycó phần mở đầu mang phong cách của loạt phim James Bond cổ điển, trong khi bầu không khí ở những hồi sau lại mang hơi hướm Fast & Furious. Song, tác phẩm bị nhận xét thiếu nhịp độ mạch lạc và sức sống hơn nhiều so với phần tiền truyện. Bầu không khí phim cũng u ám, nặng nề một cách gượng ép. "The Old Guard 2, nay đã trở thành hạt nhân của một loạt phim thương hiệu, lại sa đà vào việc nghiêm trọng hóa thái quá phần thần thoại của chính nó. Đây không phải lần đầu một bộ phim chuyển thể từ truyện tranh vướng vào lối mòn ấy", cây bút Owen Gleiberman của tờ Variety viết. Ông nhận xét thêm: "Dù các nhân vật liên tục nhắc đến những thế kỷ đã qua, The Old Guard 2 vẫn chỉ mang dáng dấp của một phim hành động du hành thời gian được sản xuất với ngân sách tiết kiệm. Những câu hỏi về ai bất tử, ai không, hay làm sao để trở nên bất tử (hoặc bị tước đi khả năng ấy) dần biến thành một trò chơi điện ảnh tùy hứng. Các diễn viên bị mắc kẹt trong những phân đoạn hội thoại lê thê, nặng nề và thiếu sức sống - điều mà họ không hề gặp phải ở phần phim đầu". The Old Guard 2 đang vấp phải ý kiến trái chiều về chất lượng. Ảnh: Netflix. Về diễn xuất, Charlize Theron vẫn giữ được thần thái mạnh mẽ. Một số cảnh gây được ấn tượng như khi nhân vật của minh tinh đối đầu với Quỳnh (Ngô Thanh Vân). Tuy nhiên, cách xây dựng bi kịch về tình bạn tan vỡ giữa họ chưa đủ sức chạm tới cảm xúc người xem. The Old Guard 2 theo chân Andy (Charlize Theron) cùng nhóm chiến binh bất tử tiếp tục sứ mệnh bảo vệ thế giới. Lần này, họ phải đối mặt với những hiểm họa từ quá khứ. Quỳnh (Ngô Thanh Vân) trở lại sau hàng trăm năm bị giam cầm và bắt đầu hành trình trả thù. Ngoài dàn cast quen thuộc trong bộ phim gốc gồm Charlize Theron, KiKi Layne, Marwan Kenzari, Luca Marinelli, Matthias Schoenaerts, Ngô Thanh Vân và Chiwetel Ejiofor, phần hậu truyện còn có thêm sự góp mặt của Uma Thurman cùng Henry Golding.